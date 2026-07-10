Ευρωπαϊκές βιομηχανίες: Ζητούν τη ριζική κατάργηση της γραφειοκρατίας

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση πίστευε ότι διευκόλυνε τη ζωή των επιχειρήσεων όταν ανακοίνωσε σχέδια για τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας στην ΕΕ. Ωστόσο, 20 μήνες μετά την έναρξη αυτής της εκστρατείας μείωσης της γραφειοκρατίας, πολλές επιχειρήσεις απλώς δεν έχουν εντυπωσιαστεί.

Εδώ και χρόνια, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαμαρτύρονται ότι οι κανόνες της ΕΕ τις πνίγουν, αναγκάζοντάς τις να αφιερώνουν χρόνο στη συμπλήρωση γραφειοκρατικών εγγράφων για να συμμορφωθούν

Το POLITICO μίλησε με 17 επιχειρήσεις, εταιρείες συμβούλων και κλαδικούς συλλόγους από διάφορους τομείς, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ υλοποιεί την πρωτοβουλία «απλοποίησης». Μεταξύ άλλων δήλωσαν ότι η διαδικασία είναι πολύ αργή, δαπανηρή και περίπλοκη — και αμφισβήτησαν αν ένας θεσμός που έχει συσταθεί για να θεσπίζει νόμους μπορεί πράγματι να τους καταργήσει.

Η ΕΕ είναι «προγραμματισμένη» να δημιουργεί νέους κανόνες, αλλά «είναι πολύ λιγότερο ικανή να αφαιρέσει τα εμπόδια που παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Λόνγκντεν, επικεφαλής επικοινωνίας του ομίλου της χημικής εταιρείας INEOS — μια άποψη που συμμερίζονται και αρκετοί άλλοι από τους ερωτηθέντες.

Η απογοήτευση αυτή απέχει πολύ από τον Νοέμβριο του 2024, όταν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στάθηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ανακοινώσει μια νέα αυγή για την ΕΕ, υπό τις επευφημίες της βιομηχανίας.

«Πρέπει να απλοποιήσουμε τους κανόνες μας για να μειώσουμε το βάρος που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Και πρέπει να παρέχουμε νομική βεβαιότητα σχετικά με το τι αναμένουμε από αυτές», δήλωσε τότε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους ευρωβουλευτές, απαντώντας άμεσα στην ενιαία έκκληση του επιχειρηματικού κόσμου για πιο χαλαρή ρύθμιση, η οποία είχε διατυπωθεί στην Αμβέρσα τον προηγούμενο Φεβρουάριο.

Τους επόμενους μήνες, η Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά πολιτικών προτάσεων με στόχο την απλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την τόνωση της υποτονικής ευρωπαϊκής οικονομίας, ώστε να μπορέσει να ανταγωνιστεί τις βιομηχανικές υπερδυνάμεις της Κίνας και των ΗΠΑ.

Τώρα όμως, οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι η «πυρά» της γραφειοκρατίας που ζήτησαν είναι αδύναμη, δαπανηρή, συγκεχυμένη και, κατά καιρούς, λανθασμένη. Αυτή η κριτική, δικαιολογημένη ή όχι, δείχνει ότι οι βιομηχανίες της Ευρώπης είναι όλο και πιο απογοητευμένες από τον τρόπο λειτουργίας των Βρυξελλών: τη σύνταξη νέων νόμων για την κατάργηση άλλων νόμων.

«Η αίσθηση του επείγοντος είναι παρούσα στο Berlaymont, αλλά πάρα πολλοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στους διαδρόμους των [τμημάτων της Επιτροπής], στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα εθνικά υπουργεία εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούμε να καταστήσουμε την Ευρώπη ανταγωνιστική μέσω της ρύθμισης», δήλωσε ο Peter Lochbihler, παγκόσμιος επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Booking Holdings, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της booking.com.

Εδώ και χρόνια, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διαμαρτύρονται ότι οι κανόνες της ΕΕ τις πνίγουν, αναγκάζοντάς τις να αφιερώνουν χρόνο στη συμπλήρωση γραφειοκρατικών εγγράφων για να συμμορφωθούν, αντί να ασχολούνται με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, να κερδίζουν χρήματα και να δημιουργούν θέσεις εργασίας.

Ενθαρρυμένες από τις ιστορικές οδηγίες του Μάριο Ντράγκι για την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, ζήτησαν από τις Βρυξέλλες να ακολουθήσουν τις συμβουλές του και να ελαφρύνουν το ρυθμιστικό βάρος, ώστε να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τους ανταγωνιστές τους από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Από τον Φεβρουάριο του 2025, η Επιτροπή κάνει ακριβώς αυτό. Κατέθεσε δώδεκα προτάσεις για τη δραστική μείωση της γραφειοκρατίας σε τομείς του κοινοτικού δικαίου όπως η άμυνα, η ενέργεια, τα χημικά, η τεχνολογία και η γεωργία.

Παρότι αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Βρυξέλλες για να εστιάσουν την προσοχή τους στην ανταγωνιστικότητα, οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δεν επωφελούνται ακόμη από αυτές τις λύσεις, καθώς χρειάζονται μήνες, αν όχι χρόνια, για να υλοποιηθούν οι αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες σε ολόκληρη την οικονομία της ΕΕ.

«Πιστεύω ακράδαντα ότι έχουν κατά νου τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν το πρόβλημα δεν βοηθά πραγματικά», δήλωσε ο Till Blässinger, ιδιοκτήτης της γερμανικής μηχανικής ΜΜΕ Blässinger Group.

«Αισθάνομαι κάποια ελάφρυνση [του ρυθμιστικού φόρτου]; Όχι», είπε — αν και πρόσθεσε ότι η Επιτροπή κινείται προς «τη σωστή κατεύθυνση» με την προσπάθειά της για απλοποίηση.

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων της ΕΕ, εν τω μεταξύ, προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν την ισορροπία μεταξύ των αιτημάτων της βιομηχανίας για λιγότερους κανόνες και των επαναλαμβανόμενων προειδοποιήσεων από επιστήμονες και την κοινωνία των πολιτών ότι η προσπάθεια απλοποίησης θα βλάψει την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και το περιβάλλον, από το οποίο εξαρτώνται η οικονομία και τα συστήματα διατροφής της ΕΕ.

Αυτή η διαμάχη αντανακλά ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με το αν ο βαρύς μηχανισμός λήψης αποφάσεων της ΕΕ είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις πολύπλοκες γεωπολιτικές, οικονομικές και κλιματικές κρίσεις που απειλούν να οδηγήσουν την ήπειρο σε παρακμή.

Η ανάγκη για ταχύτητα

Η Επιτροπή έχει προτείνει 12 νομοσχέδια για την αναθεώρηση υφιστάμενων νόμων και την κατάργηση απαιτήσεων που θεωρούνται υπερβολικά επαχθείς, υποσχόμενη εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων.

Αυτά τα λεγόμενα «ομαδικά πακέτα» ανταποκρίνονται στο μακροχρόνιο αίτημα των επιχειρήσεων για μείωση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις χημικές ουσίες, τις αλυσίδες εφοδιασμού, την προστασία των δεδομένων και άλλα θέματα. Οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι οι αλληλεπικαλυπτόμενοι νόμοι τις αναγκάζουν συχνά να υποβάλλουν τις ίδιες πληροφορίες πολλές φορές.

Οι Βρυξέλλες διαθέτουν πλέον ένα στρατό από δημόσιους υπαλλήλους και διπλωμάτες που σπεύδουν να φέρουν το έργο σε πέρας. Και παρόλο που ο αριθμός των φακέλων απλοποίησης συσσωρεύεται στα γραφεία τους, οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να γίνουν πιο ουσιαστικές περικοπές.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι συμφωνίες για την απλοποίηση ορισμένων πτυχών της νομοθεσίας της ΕΕ μόλις τώρα ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία. «Οι ΜΜΕ δεν μπορούν να αισθανθούν ακόμα τα αποτελέσματα. Ο κύκλος βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, με το πρώτο συνολικό νομοσχέδιο να φτάνει τώρα σε εθνικό επίπεδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η απογοήτευση παραμένει τόσο μεγάλη», δήλωσε στο POLITICO η Véronique Willems, γενική γραμματέας της SMEUnited.

Για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, «απαιτούνται πιο αποφασιστικές και ταχύτερες αποφάσεις, καθώς και πολύ ταχύτερη υιοθέτησή τους από όλα τα κράτη μέλη [της ΕΕ] μόλις εγκριθούν», δήλωσε ο Joakim Sjöblom, διευθύνων σύμβουλος της Swebal, μιας σουηδικής νεοφυούς επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον τομέα της TNT.

Ωστόσο, η διαβόητα γραφειοκρατική και πολυεπίπεδη δομή εξουσίας της ΕΕ αποτελεί εμπόδιο, υποστηρίζουν ορισμένοι.

Για παράδειγμα, η πρόταση της Επιτροπής για τη χαλάρωση των κανόνων σχετικά με τα φυτοφάρμακα αποτελεί ένα «φανταστικό ενδιάμεσο βήμα», αλλά δεν αρκεί για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα, δήλωσε η Eva Van Hende, επικεφαλής του τμήματος κανονιστικών θεμάτων και βιωσιμότητας στη βελγική νεοφυή επιχείρηση βιοφυτοφαρμάκων Biotalys.

Το σχέδιο για τη μείωση όλων αυτών των γραφειοκρατικών εμποδίων αποτελεί «δοκιμασία αντοχής» για την Επιτροπή, δήλωσε ο Αλέξης Βαν Μάρκε, γενικός διευθυντής της βιομηχανικής ένωσης Detergents Europe. «Εξ ορισμού, το συνολικό νομοσχέδιο αφορά πολλές υπηρεσίες, διαφορετικές [διευθύνσεις], διαφορετικές μονάδες. Είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία για αυτούς», είπε, επισημαίνοντας ότι «χρειάζεται χρόνος για να πείσουμε τα κράτη μέλη [και] να εξασφαλίσουμε πλειοψηφίες».

Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε στο POLITICO ότι οι προτάσεις απλοποίησης «δεν έχουν διαμορφωθεί μεμονωμένα, αλλά αποτελούν το αποτέλεσμα εντατικής και συνεχιζόμενης εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες της Επιτροπής με στόχο τον εντοπισμό αλληλεπικαλύψεων, την εξάλειψη περιττών μέτρων και την κατάργηση αναποτελεσματικών διατάξεων».

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία «αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων», ανέφερε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι έχει ήδη σημειώσει «πρωτοφανή» πρόοδο στην προσπάθειά της για απλοποίηση.

Πάρα πολλές συζητήσεις

Πολλοί εκπρόσωποι των κλάδων με τους οποίους μίλησε το POLITICO ανέφεραν ότι ορισμένες από τις ιδέες της Επιτροπής σχετικά με τον τρόπο απλοποίησης της νομοθεσίας εκτροχιάζονται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, τα οποία διαθέτουν από κοινού την εξουσία να τροποποιούν, να εγκρίνουν και να απορρίπτουν τη νομοθεσία της ΕΕ.

«Μας ανησυχεί το γεγονός ότι ο στόχος της απλοποίησης τείνει να υπονομεύεται κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας», δήλωσε ο Thibault Pivetta, γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παραγωγών Μαλακίων, η οποία εκπροσωπεί τους καλλιεργητές οστρακοειδών σε ολόκληρη την Ένωση. Οι διαπραγματεύσεις έδειξαν μια «τάση να προστίθενται προϋποθέσεις και απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων αντί να καταργούνται», πρόσθεσε.

Όσον αφορά, για παράδειγμα, την πρόταση για τη χαλάρωση των κανόνων σχετικά με τα δεδομένα, οι επιχειρηματικές ενώσεις έχουν διαμαρτυρηθεί ότι οι διπλωμάτες αφαιρούν «τα πιο κρίσιμα μέτρα απλοποίησης» από το κείμενο της Επιτροπής, κάτι που, όπως υποστηρίζουν, θα δυσχεράνει τη ζωή του κλάδου, αντί να την διευκολύνει.

Οι επιχειρήσεις προέβησαν σε παρόμοιες δηλώσεις σχετικά με την πρόταση για τη χαλάρωση των κανόνων περιβαλλοντικού σχεδιασμού και ένα πακέτο απλοποιήσεων για τις χημικές ουσίες που εγκρίθηκε πρόσφατα.

Ο Martynas Barysas, διευθυντής εσωτερικής αγοράς στο BusinessEurope — τη μεγαλύτερη ομάδα πίεσης της βιομηχανίας στις Βρυξέλλες — δήλωσε ότι «οι οδηγίες για περαιτέρω μείωση του ρυθμιστικού φόρτου για τις επιχειρήσεις χάνουν το νόημά τους μέσα στην αδράνεια των συζητήσεων σε επίπεδο εργασίας».

Η κριτική αυτή έχει μεταφερθεί από αξιωματούχους της Επιτροπής στις εθνικές αντιπροσωπείες και στους ευρωβουλευτές σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς οι Βρυξέλλες μεταθέτουν την ευθύνη για το ρυθμιστικό βάρος στις πρωτεύουσες που δεν εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες της ΕΕ.

Κίνδυνος απορρύθμισης

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Επιτροπής, των κυβερνήσεων της ΕΕ και των νομοθετών έχουν αποδειχθεί πιο δύσκολες για θέματα όπου οι χώρες διαβλέπουν πραγματικό κίνδυνο ότι η κατάργηση των νόμων της ΕΕ θα μπορούσε να βλάψει την υγεία, την ιδιωτική ζωή ή την πρόσβαση των Ευρωπαίων σε ένα καθαρό περιβάλλον.

Αυτό αναγκάζει την ΕΕ, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τις επιχειρήσεις να συνυπολογίσουν τις εγγενείς εντάσεις μεταξύ της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και των περιβαλλοντικών στόχων. Η Επιτροπή έχει δεχτεί πολλές κριτικές για την πρότασή της να αναθεωρηθούν οι κανόνες για τα ύδατα, προκειμένου να χαλαρώσουν οι περιορισμοί στα έργα εξόρυξης, για παράδειγμα.

Αρκετές από τις εταιρείες και τους κλάδους με τους οποίους μίλησε το POLITICO, μεταξύ των οποίων και η γαλλική εταιρεία ύδρευσης και ανακύκλωσης Véolia, προειδοποίησαν ότι η απλοποίηση «δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για την αποδυνάμωση και την κατάργηση των βασικών κειμένων της Πράσινης Συμφωνίας» της προηγούμενης θητείας.

Η θέσπιση νέων κανόνων για τις εταιρείες, μόνο και μόνο για να αναθεωρηθούν λίγους μήνες αργότερα, θα μπορούσε επίσης να μετατρέψει την ΕΕ σε ένα απρόβλεπτο περιβάλλον για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με ορισμένους.

Πέρυσι, για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις διαμαρτυρήθηκαν για την εισαγωγή, την αναστολή και την αναδιατύπωση των κανόνων κατά της αποδάσωσης, κάτι που, όπως ανέφεραν, έκανε τη ζωή τους πιο περίπλοκη. «Είμαστε όλοι υπέρ της απλοποίησης, αν αυτή γίνεται αρκετά νωρίτερα και αν επικοινωνείται σωστά», δήλωσε ο Bart Vandewaetere, επικεφαλής των κυβερνητικών σχέσεων και της δέσμευσης για θέματα ESG στη Nestlé.

«Όταν εξετάζουμε την απλοποίηση, ας το παραδεχτούμε, πρόκειται κυρίως για θέματα που έχουν να κάνουν με τη μετάβαση της κοινωνίας και της βιομηχανίας σε πιο βιώσιμες προσεγγίσεις», πρόσθεσε.

Ορισμένοι κλάδοι ζητούν πλέον μια παύση στη θέσπιση νέων νόμων, ώστε να δοθεί στην οικονομία χρόνος να εφαρμόσει όλες τις αλλαγές. «Μετά από αυτό το κύμα απλοποίησης, αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα κύμα προβλεψιμότητας», δήλωσε ο Van Maercke από την Detergents Europe, «ώστε να έχουμε πέντε έως δέκα χρόνια για να εργαστούμε ουσιαστικά πάνω σε αυτό και να εφαρμόσουμε τα πάντα».

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η «πυρά» της γραφειοκρατίας που άναψε η Βρυξέλλες αγγίζει μόνο την επιφάνεια και ότι οι ρίζες του προβλήματος ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης είναι πολύ βαθύτερες. «Τα πραγματικά ζητήματα είναι το κόστος της ενέργειας και οι φόροι άνθρακα, που καθιστούν την ευρωπαϊκή μεταποιητική βιομηχανία ουσιαστικά μη ανταγωνιστική», δήλωσε ο Longden της INEOS.

«Μέχρι να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα, οι εισαγωγές θα συνεχίσουν να εισρέουν στην Ευρώπη, ενώ οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να κατευθύνονται προς τις ΗΠΑ και την Κίνα», πρόσθεσε.