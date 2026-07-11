Χάαλαντ: Ο Νορβηγός ποδοσφαιριστής έχει τη δική του οικονομία

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Επίπεδα… μανίας έχει αγγίξει η δημοσιότητα για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, τον Νορβηγό επιθετικό που έχει οδηγήσει θρυλικές ομάδες του ποδοσφαίρου, όπως η Βραζιλία, να παραμιλούν στο φετινό Μουντιάλ.

Και τώρα, η Νορβηγία προετοιμάζεται για τον μεγαλύτερο αγώνα στην ιστορία της χώρας – έναν προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Αγγλίας, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να κουβαλάει στις θηριώδεις πλάτες του τις ελπίδες ενός έθνους. Και στα πόδια του να «μετράει» εκατοντάδες εκατομμύρια.

Με οδηγό τον Χάαλαντ

Μετά από 28 χρόνια, η πρόκριση της Νορβηγίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετέτρεψε το Χάαλαντ στον πρωταγωνιστή μιας αουτσάιντερ ομάδας που τελικά κατέκτησε τη Βραζιλία και κέρδισε ακόμη και τις καρδιές των οπαδών που σπάνια παρακολουθούν ποδόσφαιρο.

Από βίντεο που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζουν τον Χάαλαντ να ηγείται ενός στρατού των Βίκινγκ εναντίον της Αγγλίας, μέχρι την επαναπροσέγγισή του ως είδωλο της K-Pop, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πανύψηλος επιθετικός (με 1,95) έχει γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους στον πλανήτη.

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Με εκατομμύρια ακολούθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το viral τραγούδι «Haaland» από τον DJ Kygo που βασίζεται στη ραπ των νεανικών χρόνων του ποδοσφαιριστή, έχει κυριαρχήσει σε memes, highlights και εορταστικά βίντεο στο φετινό Μουντιάλ.

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Όλοι εξάλλου τον είδαν να χτυπάει το τύμπανο για τπ πλέον εμβληματικό «Viking Row» δίνοντας το ρυθμό καθώς οι παίκετες και οπαδοί της Νορβηγίας κωπηλατούσαν έχει γίνει το soundtrack της αξιοσημείωτης πορείας της Νορβηγίας στο Μουντιάλ.

Ο Βίκινγκ

Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγει κανείς από την έντονη προσοχή των μέσων ενημέρωσης ούτε στην προπονητική βάση της Νορβηγίας, στην Ίντερ Μαϊάμι, όπου ο συνωστισμός από κάμερες και δημοσιογράφους δείχνει πως υπάρχει ρεύμα και εντός και εκτός στατιστικών.

Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον Κιλιάν Εμπαπέ με επτά γκολ στην κούρσα για το Χρυσό Παπούτσι, και ένα λιγότερο από τον πρώτο σκόρερ Λιονέλ Μέσι, ο Χάαλαντ παραδέχτηκε ότι η επιτυχία του με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας τον έχει αιφνιδιάσει.

«Δεν το περίμενα καθόλου αυτό. Το έχω πει πολλές φορές. Ακόμα και πριν από τον αγώνα με τη Βραζιλία δεν το περίμενα», είπε ο Χάαλαντ. «Το να βρίσκομαι στα προημιτελικά με τη Νορβηγία στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι αρκετά εκπληκτικό, ακόμη και για μένα».

«Το να μπορώ να παίξω στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι για μένα μια τεράστια τιμή και ένας κορυφαίος στόχος στην καριέρα μου. Το να μπορώ να βρίσκομαι εδώ και να παίζω με τους Νορβηγούς φίλους μου εναντίον των καλύτερων ομάδων στον κόσμο, είναι πραγματικά ξεχωριστό».

Η εκπληκτική ανατροπή εναντίον της πέντε φορές πρωταθλήτριας Βραζιλίας στους «16» εξακολουθεί να μοιάζει ελαφρώς εξωπραγματική και σίγουρα έχει δώσει στη Νορβηγία μια ώθηση αυτοπεποίθησης.

«Το να παίζουμε εναντίον της Βραζιλίας ήταν κάπως τρελό για εμάς τους Νορβηγούς, και το να κερδίζουμε τη Βραζιλία και μετά να παίζουμε με την Αγγλία στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις ΗΠΑ είναι επίσης κάτι μοναδικό», τόνισε ο Χάαλαντ.

Εκατομμύρια στα πόδια του

Σύμφωνα με το Forbes, ο Χάαλαντ είναι ένας από τους πιο καλοπληρωμένους παίκτες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καταλαμβάνοντας την 4η θέση πίσω από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Λιονέλ Μέσι και τον Κιλιάν Μπαπέ.

Τα έσοδά του από τον αθλητισμό ανέρχονται συνολικά σε 60 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδά του εκτός γηπέδου (όπως χορηγίες και διαφημιστικές συνεργασίες) αποφέρουν επιπλέον 20 εκατομμύρια δολάρια, χάρη σε προσοδοφόρες συμβάσεις με μάρκες όπως η Nike, η Beats by Dre και η Breitling.

Το Celebrity Net Worth αναφέρει ότι τα συνολικά έσοδα της καριέρας του ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια δολάρια και ότι η τρέχουσα καθαρή του περιουσία ανέρχεται σε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια. Μέρος αυτής της περιουσίας αποτελεί το τεράστιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Χάαλαντ: σύμφωνα με το AD, διαθέτει μια έπαυλη αξίας 7,12 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ισπανία, μια κατοικία αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο Μάντσεστερ, ένα διαμέρισμα αξίας 3,28 εκατομμυρίων δολαρίων στο Όσλο και μια κατοικία στο Τσέσαϊρ.