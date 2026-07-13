Χρηματιστήριο Αθηνών: Οι αψιμαχίες στην αγορά «δίχασαν» το ταμπλό

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Ελεγχόμενη ήταν η πτώση σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι άμυνες από τον ενεργειακό κλάδο, αλλά και αρκετές δεικτοβαρείς μετοχές βοήθησαν να ξεπεραστεί ο νέος γεωπολιτικός σκόπελος που αναδύθηκε το Σαββατοκύριακο, με την τελευταία κλιμάκωση της έντασης στο Στενό του Ορμούζ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,05% στις 2.512,07 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.501,05 μονάδων (-0,48%) και 2.516,67 μονάδων (+0,14%). Ο τζίρος ανήλθε στα 208,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 30,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 1,9 εκατ. τεμάχια αξίας 19,6 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,05% στις 6.387,20 μονάδες, ενώ στο -0,61% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.122,38 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,62% στις 2.859,77 μονάδες.

Ψυχραιμία

Αν και η γεωπολιτική ένταση «χτύπησε κόκκινο» και πάλι στη Μέση Ανατολή, οι αγορές έδειξαν να τηρούν στάση αναμονής των εξελίξεων. Μια στάση που ακολούθησε επί της ουσίας και το ελληνικό χρηματιστήριο, παρά το ότι η πορεία του πετρελαίου, με τα συμβόλαια να ενισχύονται πάνω από 3%, έδειξε ότι οι ισορροπίες είναι εύθραυστες. Στην ουσία όμως, οι αγορές παρακολουθούν το Στενό του Ορμούζ, για το αν υπάρξει νέα διακοπή της κυκλοφορίας της ναυσιπλοΐας.

Στο εσωτερικό, η ελληνική αγορά είδε για ακόμη μία συνεδρίαση τον τραπεζικό κλάδο να υποχωρεί, παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε δώσει ενδείξεις πως ήταν έτοιμος να αναλάβει εκ νέου τον ρόλο του οδηγού της ανόδου, με στόχο την προσέγγιση των 2.650 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη. Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον και στα εταιρικά αποτελέσματα, η ανακοίνωση των οποίων ξεκινά στα τέλη του μήνα.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη της Fast Finance, οι ξένοι επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν ευκαιρίες τοποθέτησης στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπως αποτυπώνεται και στον ημερήσιο τζίρο, ο οποίος διατηρείται σταθερά κοντά στα 250 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η αγορά αναμένει τις επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ και της ΕΛΧΑ, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν με ταχείες διαδικασίες και ενδέχεται να αποτελέσουν το έναυσμα ώστε και άλλες εισηγμένες εταιρείες να προχωρήσουν σε αντίστοιχες κινήσεις το προσεχές διάστημα.

Η τεχνική εικόνα της αγοράς εξακολουθεί να παραμένει θετική, με τον τραπεζικό κλάδο να συνεχίζει να λειτουργεί ως βασικός μοχλός στήριξης. Εφόσον διατηρηθεί η υφιστάμενη δυναμική, ο Γενικός Δείκτης εκτιμάται ότι μπορεί να επιχειρήσει νέα προσέγγιση των πρόσφατων υψηλών του, ανοίγοντας στη συνέχεια τον δρόμο για κίνηση προς τη ζώνη των 2.640-2.650 μονάδων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η CrediaBank έχασε 2,66%, με τις Aktor, Aegean, Εθνική, Cenergy και ΔΕΗ να ακολουθούν με απώλειες που ξεπέρασαν το 1%. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Optima Bank, Jumbo, Alpha Bank, ΟΤΕ, ΕΛΧΑ, Eurobank, Τιτάν και ΔΑΑ.

Στον αντίποδα, η Helleniq Energy σημείωσε άλμα 4,21%, με την ΕΥΔΑΠ να ακολουθεί κατά 3,79%. Η Βιοχάλκο σημείωσε κέρδη 2,25%, ενώ άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Λάμδα, Motor Oil, Coca Cola, Allwyn και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Metlen, Πειραιώς και Κύπρου.