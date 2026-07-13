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Wall Street: Μικτά πρόσημα υπό το βάρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Oι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών να δέχονται ισχυρές πιέσεις στη Wall Street

Wall Street 13.07.2026, 16:46
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Wall Street: Μικτά πρόσημα υπό το βάρος της κρίσης στη Μέση Ανατολή
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Με μικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες της Wall Street, με τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών να δέχονται ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και προετοιμάζονται για ένα ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων μέσα στην εβδομάδα.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,18% στις 52.733 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει πτώση 0,19% στις 7.560 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 0,67% στις 26.106 μονάδες.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρίσκεται ο κλάδος των ημιαγωγών. Οι αμερικανικές εισηγμένες μετοχές της SK Hynix υποχωρούν κατά 10%, μετά την εντυπωσιακή άνοδο 13% που σημείωσαν την Παρασκευή, κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής τους στο Nasdaq.

Η Wall Street σε επίπεδο τίτλων

Απώλειες 4% καταγράφουν οι μετοχές της Micron Technology και της Sandisk, ενώ η Seagate Technology υποχωρεί κατά 3%. Πτωτικά κινούνται επίσης οι Advanced Micro Devices (AMD) και Intel, με απώλειες περίπου 2%.

Οι γεωπολιτικές ανησυχίες παραμένουν στο προσκήνιο μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν το Σαββατοκύριακο. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων σε χώρες του Κόλπου και υποστήριξε ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβήτησε τον ισχυρισμό αυτό την Κυριακή, δηλώνοντας ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός παραμένει ανοικτή για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

Είχε προηγηθεί, το Σάββατο, εντολή του Αμερικανού προέδρου για αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, μετά από επίθεση που αποδίδεται στην Τεχεράνη εναντίον εμπορικού πλοίου το οποίο διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ.

Η κλιμάκωση της έντασης ωθεί υψηλότερα τις τιμές του πετρελαίου. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού (WTI), τα οποία κατά τη διάρκεια της νύχτας έφθασαν έως τα 75,08 δολάρια το βαρέλι, ενισχύονται κατά 3% στα 73,83 δολάρια. Αντίστοιχα, το Brent καταγράφει άνοδο 3%, στα 78,52 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως αγγίξει τα 79,80 δολάρια.

Όπως σημείωσε ο ιδρυτής της Fed Watch Advisors, Ben Emons, το ενδεχόμενο αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ θα συνεχίσει να επιβαρύνει το επενδυτικό κλίμα. Ωστόσο, εκτιμά ότι, εφόσον δεν διαμορφωθεί σοβαρή πιθανότητα παρατεταμένου κλεισίματος που θα προκαλούσε σημαντικές ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, η προσοχή των επενδυτών θα στραφεί στα στοιχεία για τον πληθωρισμό, στις εξελίξεις γύρω από τη Fed και στα εταιρικά αποτελέσματα των τραπεζών.

Η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από έντονη επενδυτική δραστηριότητα, καθώς συνολικά 28 εταιρείες του δείκτη S&P 500 ανακοινώνουν οικονομικά αποτελέσματα.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες, όπως οι JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup και Wells Fargo. Παράλληλα, οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα των Netflix, Johnson & Johnson και UnitedHealth.

Οι προσδοκίες της αγοράς παραμένουν ιδιαίτερα υψηλές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα κέρδη των εταιρειών του S&P 500 στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 23% σε ετήσια βάση.

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