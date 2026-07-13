Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις μετά τις νέες δηλώσεις Τραμπ

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Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, δείχνοντας ανεκτικότητα στις νέες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και ανάληψη του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,01% στις 641 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,01% στις 10.498 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε άνοδο 0,19% στις 25.114 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε υψηλότερα κατά 0,31% στις 8.364 μονάδες.

Σε επίπεδο τίτλων, στη Γερμανία ξεχώρισε η Brenntag καθώς ενισχύθηκε κατά 3,63%, ενώ στη Γαλλία το +2,99% έφερε την Capgemini στο επίκεντρο.

Πιέσεις όμως δέχθηκε ο ευρωπαϊκός κλάδος των ημιαγωγών, με τη γερμανική Infineon Technologies να υποχωρεί κατά 2,3%, ενώ οι ολλανδικές ASMI και ASML κατέγραψαν απώλειες 2,1% και 1,5% αντίστοιχα. Η STMicroelectronics έκλεισε με πτώση 2,4%.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ υποχώρησε κατά 0,13% έναντι του δολαρίου, διαμορφούμενο στα 1,13993 δολάρια, ενώ η στερλίνα κατέγραψε απώλειες 0,16%, στα 1,33783 δολάρια.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, ενώ παράλληλα γνωστοποίησε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα αναλάβουν την προστασία και τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποίησε τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς συμμάχους τους ότι θα φέρουν την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου πυροδότησαν ισχυρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν περισσότερο από 5%, ξεπερνώντας τα 75 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, κατέγραψε άνοδο 5,3%, αγγίζοντας τα 80 δολάρια ανά βαρέλι.

Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίστηκε καθησυχαστική όσον αφορά την ενεργειακή επάρκεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον χειμώνα 2026-2027, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή.

Μετά τη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας της Ενεργειακής Ένωσης, η Κομισιόν ανέφερε ότι οι στόχοι για την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου παραμένουν εφικτοί πριν από τον χειμώνα, ενώ η διαθέσιμη πλεονάζουσα δυναμικότητα εισαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αναμένεται να προσφέρει επιπλέον ευελιξία στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα.

Παρά το γεγονός ότι οι τιμές του φυσικού αερίου εξακολουθούν να κινούνται υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες της ενεργειακής κρίσης του 2022, ενώ η μεταβλητότητα στις αγορές χαρακτηρίζεται μέχρι στιγμής περιορισμένη.