Λιπάσματα: «Πράσινο φως» για την ενίσχυση των αγροτών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων που έχουν στους αγρότες της ΕΕ οι αυξανόμενες τιμές στα λιπάσματα ενέκρινε σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι ευρωβουλευτές ενεργοποίησαν τη διαδικασία κατεπείγοντος για τις αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ (ΚΑΠ), όπως προτάθηκαν από την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι αγρότες θα λάβουν εγκαίρως στήριξη για την αγορά λιπασμάτων ενόψει της επόμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Οι αγρότες θα μπορούν να λαμβάνουν στήριξη ρευστότητας ύψους έως και 80% του πρόσθετου κόστους λιπασμάτων που επωμίζονται

Η οικονομική ενίσχυση στηρίχθηκε με 576 ψήφους υπέρ, 62 κατά και 15 αποχές.

Στήριξη έως και 80% του πρόσθετου κόστους για τα λιπάσματα

Για να αποφευχθεί η μείωση της παραγωγής ή της ποιότητας των τροφίμων και η αύξηση των τιμών για τους καταναλωτές, οι αγρότες θα μπορούν να λαμβάνουν στήριξη ρευστότητας ύψους έως και 80% του πρόσθετου κόστους λιπασμάτων που επωμίζονται.

Οι χώρες της ΕΕ θα έχουν επίσης ακόμη δυνατότητα να αυξήσουν τις προκαταβολές των άμεσων ενισχύσεων από το 70% στο 75% και να τις καταβάλουν στους πληγέντες αγρότες αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους, και όχι μόνο μετά τις 16 Οκτωβρίου, όπως προβλέπουν οι ισχύοντες κανόνες.

Τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης μεγαλύτερη ευελιξία για την προσαρμογή των προϋπολογισμών τους για τις άμεσες ενισχύσεις του επόμενου έτους.

Το κείμενο πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, προτού τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα.

Στο 16% του κόστους για τους αγρότες τα λιπάσματα

Οι τιμές των λιπασμάτων έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγή τροφίμων, καθώς τα λιπάσματα αντιπροσωπεύουν έως και το 16% του κόστους για τους αγρότες.

Η ΕΕ βασίζεται σε εισαγωγές για το 30% των αζωτούχων λιπασμάτων και το 70% των φωσφορικών λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στη γεωργική παραγωγή. Παράλληλα, η παραγωγή λιπασμάτων της ΕΕ βασίζεται στο φυσικό αέριο.

Οι τιμές τόσο των λιπασμάτων όσο της ενέργειας έχουν αυξηθεί λόγω των πρόσφατων γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και, πιο πρόσφατα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ιδίως το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.