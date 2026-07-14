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Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξαν (και πάλι) οι 2.500 μονάδες

Πτωτικά έκλεισε και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, παρά τις προσπάθειες αρκετών τίτλων να ανατρέψουν την άκρως αρνητική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής συνεδρίασης

Xρηματιστήριο Αθηνών 14.07.2026, 17:34
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Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξαν (και πάλι) οι 2.500 μονάδες
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Ήπια πτωτικά έκλεισε και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, παρά τις προσπάθειες αρκετών τίτλων να ανατρέψουν την άκρως αρνητική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος της σημερινής συνεδρίασης, αν και το επίπεδο των 2.500 μονάδων κρατήθηκε τελικά στο κλείσιμο.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,16% στις 6.377,22 μονάδες

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,10% στις 2.507,99 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.476,00 μονάδων (-1,44%) και 2.519,89 μονάδων (+0,31%). Ο τζίρος ανήλθε στα 247,5 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 36,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 2,2 εκατ. τεμάχια αξίας 26,5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,16% στις 6.377,22 μονάδες, ενώ στο -0,72% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.099,86 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,44% στις 2.847,10 μονάδες.

Μείωση ρίσκου, αλλά…

Η σημερινή συνεδρίαση στο ΧΑ, όπως και στις υπόλοιπες δυτικές αγορές, απέδειξε στην πράξη πόσο επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις το επιτόκιο της Federal Reserve. Από τη στιγμή, λοιπόν, που ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ “προσγειώθηκε” τον Ιούνιο στο 3,5%, από 4,2% τον Μάιο, οι εκτιμήσεις άλλαξαν αστραπιαία, οι αγορές έδειξαν καλύτερη συμπεριφορά και οι διαθέσεις ρίσκου αυξήθηκαν.

Μια κίνηση που ακολούθησε και το ελληνικό χρηματιστήριο, διατηρώντας για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση τη ζώνη των 2.500 μονάδων, αν και στις δημοπρασίες άφησε “ημιτελή” την προσπάθεια θετικού κλεισίματος. Δηλαδή στο τέλος της κύριας συνεδρίασης ήταν σε οριακά θετικά εδάφη και στις δημοπρασίες έκλεισε σε αρνητικά.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανησυχίες από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου δεν εξακολουθούν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα. Η ένταση στη Μέση Ανατολή και οι ανακοινώσεις των ΗΠΑ για νέες κινήσεις στον Περσικό Κόλπο ενίσχυσαν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, με το Brent να προσεγγίζει τα 85 δολάρια το βαρέλι, εξέλιξη που ευνόησε τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Παρά το σημερινό κύμα ρευστοποιήσεων, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να κινείται εντός του εύρους των 2.480-2.570 μονάδων, το οποίο διατηρεί από τις αρχές Ιουλίου, στοιχείο που υποδηλώνει ότι προς το παρόν δεν έχει μεταβληθεί η βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα.

Στο επιχειρηματικό μέτωπο, το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, ύψους έως 250 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και θα παραμείνει σε εξέλιξη έως τις 16 Ιουλίου, με ανώτατη τιμή διάθεσης τα 4,86 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Χρηματιστήριο Αθηνών στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Helleniq Energy συνέχισε το ανοδικό της ράλι κλείνοντας σήμερα στο +2,11%, με τις ΟΤΕ, Λάμδα και Metlen να ακολουθούν με κέρδη άνω του 1%. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Πειραιώς, Coca Cola, Eurobank και ΔΑΑ, ενώ αμετάβλητες ολοκλήρωσαν οι Alpha Bank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Τιτάν.

Στον αντίποδα, οι απώλειες σε Cenergy, Aktor, ΕΥΔΑΠ, ΕΛΧΑ, Κύπρου και Βιοχάλκο ξεπέρασαν το 2%, ενώ άνω του 1% ήταν η πτώση σε Εθνική και Aegean. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Jumbo, Motor Oil, Credia, Optima Bank, Allwyn και ΔΕΗ.

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