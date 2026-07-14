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ΕΡΓΑΝΗ: Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Το υπουργείο Εργασίας ανοίγει με καθυστέρηση 18 μηνών και λανθασμένα τα API - Οδηγεί σε μονοπώληση την αγορά λογισμικού στην κάρτα εργασίας – Τα προβλήματα σε επιχειρήσεις με το ΕΡΓΑΝΗ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 14.07.2026, 07:00
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ΕΡΓΑΝΗ: Καταγγελίες για μονοπώλιο στο λογισμικό της ψηφιακής κάρτας εργασίας
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Σε μονοπωλιακό καθεστώς έχει οδηγήσει την αγορά λογισμικού και συγκεκριμένα στη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας από το ΕΡΓΑΝΗ, το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν γίνει στον ΟΤ, λογιστές και επιχειρήσεις για να προχωρήσουν στη μισθοδοσία των εργαζομένων με βάση τα χτυπήματα της ψηφιακής εργασίας και τα ωράρια απασχόλησης δεν μπορούν να το κάνουν παρά μόνο αν απευθυνθούν σε έναν πάροχο λογισμικού.

Η ΕΡΓΑΝΗ για διάστημα 18 μηνών δεν διέθετε τα API (Application Programming Interface) – ουσιαστικά δεν επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα – με αποτέλεσμα η πρόσβαση στην αγορά λογισμικού να μονοπωλείται.

Το αίτημα της αγοράς λογισμικού

Όπως αναφέρουν πληροφορίες η πλειονότητα των παρόχων λογισμικού έχει ζητήσει από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας την πρόσβαση τονίζοντας τα προβλήματα λειτουργίας των επιχειρήσεων που έχουν την υποχρέωση της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας αλλά και την καθυστέρηση στην υλοποίηση μίας σημαντικής μεταρρύθμισης.

Σύμφωνα με καταγγελίες το υπουργείο Εργασίας για 18 μήνες δεν διέθετε τα API με αποτέλεσμα το ΕΡΓΑΝΗ και η ψηφιακή κάρτα εργασίας να αποτελούν προνομιακό πεδίο για έναν πάροχο.

Το αποτέλεσμα της διατήρησης της κλειστής αγοράς είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας να παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα τεχνικό κενό: Το ΕΡΓΑΝΗ δεν διαθέτει τα βασικά API που χρειάζονται για να λειτουργήσει η κάρτα με ακρίβεια, ταχύτητα και συνέπεια.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, η συγκεκριμένη εταιρεία λογισμικού, μάλιστα, δεν έχει κανένα πρόβλημα με αλληλογραφία προς τους πελάτες της να σημειώνει το γεγονός ότι αποτελεί τον αποκλειστικό πάροχο των υπηρεσιών μισθοδοσίας και να αποτρέπει τη διασύνδεση άλλων λογισμικών για την ψηφιακή κάρτα εργασίας με τις υπηρεσίες της.

Και όχι μόνο αυτό… Οι πληροφορίες θέλουν στελέχη του υπουργείου Εργασίας σε διάφορες παρουσιάσεις που κάνουν για την ψηφιακή κάρτα να εμφανίζουν διαφάνειες του συγκεκριμένου παρόχου…

Ο εγκλωβισμός της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Εδώ και δύο μήνες, σύμφωνα πάντα με πηγές της αγοράς το υπουργείο Εργασίας διέθεσε τα API 2 και API 3: Το πρώτο αφορά στη λήψη των ωραρίων εργασίας (Σταθερά, μεταβαλλόμενα, ημερήσιες τροποποιήσεις) και το δεύτερο στη λήψη χτυπημάτων ψηφιακής κάρτας εργασίας κατά τις εισόδους και εξόδους των εργαζομένων.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν καταγγελίες, η διάθεση των συγκεκριμένων API γίνεται με λανθασμένο τρόπο καθώς δεν δίνουν πρόσβαση στον τρέχοντα αλλά στον προηγούμενο μήνα.

Το αποτέλεσμα της διατήρησης της κλειστής αγοράς είναι η ψηφιακή κάρτα εργασίας να παραμένει εγκλωβισμένη σε ένα τεχνικό κενό: Το ΕΡΓΑΝΗ δεν διαθέτει τα βασικά API που χρειάζονται για να λειτουργήσει η κάρτα με ακρίβεια, ταχύτητα και συνέπεια.

Αυτό μεταφράζεται σε τρία πολύ συγκεκριμένα προβλήματα, σύμφωνα πάντα με παράγοντες της αγοράς:

  1. Οι λογιστές δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Εργαζόμενοι, ωράρια, χτυπήματα δεν είναι προσβάσιμα παρά μόνο μέσα από το σύστημα του ίδιου παρόχου που χρησιμοποιεί ο πελάτης τους. Το αποτέλεσμα είναι ένας ολόκληρος κλάδος (λογιστές, payroll experts) δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του ανεξάρτητα.
  2. Οι επιχειρήσεις οδηγούνται στην επιλογή συγκεκριμένου παρόχου. Σήμερα, η αγορά δεν είναι ελεύθερη. Ένας πάροχος δηλώνει δημόσια ότι έχει 75–80% μερίδιο, κάτι που δεν θα μπορούσε να συμβεί σε ένα σύστημα με διαλειτουργικότητα.
  3. Η Ψηφιακή Κάρτα προχωράει πιο αργά απ’ όσο θα μπορούσε. Ενώ οι επιχειρήσεις θέλουν να συμμορφωθούν, το σύστημα τις «φρενάρει» λόγω έλλειψης διασυνδέσεων. Αυτό σημαίνει ότι η μεταρρύθμιση χάνει το ρυθμό της, ενώ θα μπορούσε να είχε ήδη κλιμακωθεί με ταχύτητα και διαφάνεια.

Το παράδειγμα της ΑΑΔΕ με το mydata

Για να γίνει πιο αντιληπτό το πρόβλημα με το ΕΡΓΑΝΗ, οι ίδιες πηγές της αγοράς φέρνουν σε αντιπαραβολή το mydata της ΑΑΔΕ. Από την αρχή της λειτουργίας του σε αντίθεση με το ΕΡΓΑΝΗ δόθηκε η απαιτούμενη διασύνδεση με αποτέλεσμα να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός στην αγορά λογισμικού.

Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς το υπουργείο Εργασίας μπορεί να δώσει λύση και να ανοίξει την αγορά, αρκεί να έχει την αναγκαία πολιτική βούληση

Τα λογιστικά γραφεία να έχουν πρόσβαση μέσω πολλών επιλογών πρόσβαση στο mydata και η εξυπηρέτηση των φορολογούμενων να είναι αποτελεσματική. Πέραν αυτού το mydata λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια.

Τι ζητά η αγορά

Όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς το υπουργείο Εργασίας μπορεί να δώσει λύση και να ανοίξει την αγορά, αρκεί να έχει την αναγκαία πολιτική βούληση.

Προτείνουν τη διάθεση και με ορθό τεχνικά τρόπο τριών βασικών API από το ΕΡΓΑΝΗ:

  • API 1 – Λήψη στοιχείων εργαζομένων. Με πλήρη δεδομένα & ιστορικότητα.
  • API 2 – Λήψη ωραρίων εργασίας. Σταθερά, μεταβαλλόμενα, ημερήσιες τροποποιήσεις.
  • API 3 – Λήψη χτυπημάτων Ψηφιακής Κάρτας. Είσοδοι – έξοδοι.

Μάλιστα οι ειδικοί της αγοράς σημειώνουν ότι τα API δεν απαιτούν νέες υποδομές, δεν έχουν υψηλό κόστος, δεν αλλάζουν την αρχιτεκτονική της ψηφιακής κάρτας και άρουν τα αδιέξοδα της αγοράς. Με τη διάθεση των τριών API, η ψηφιακή κάρτα γίνεται λειτουργική, αξιόπιστη, επεκτείνεται γρήγορα και στηρίζεται από όλες τις εταιρείες λογισμικού, χωρίς να δημιουργούνται μονοπωλιακές συνθήκες.

Τα οφέλη είναι η επιτάχυνση της μεταρρύθμισης για την ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι η επιτάχυνση της εφαρμογής και χρήσης της. Οι επιχειρήσεις καθυστερούν στην υλοποίηση της καθώς δεν έχουν ολοκληρωμένα τα εργαλεία. Επιτυγχάνεται διαφάνεια και ανταγωνισμός και μειώνονται σημαντικά τα λάθη.

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