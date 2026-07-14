Apple: Φλερτ με startup που μειώνει το μέγεθος των μοντέλων ΑΙ για iPhone

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Σε διαπραγματεύσεις με μια μικρή εταιρεία της Σίλικον Βάλεϊ βρίσκεται η Apple καθώς προφανώς βρίσκει πολύ ελκυστικό τον ισχυρισμό της ότι μπορεί να συμπιέσει ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σε βαθμό που να μπορούν να εκτελούνται απευθείας σε ένα iPhone, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της νεοφυούς εταιρείας στο CNBC.

Ο CEO της PrismML, Babak Hassibi, δήλωσε ότι η Apple και άλλες εταιρείες αξιολογούν τα μοντέλα της και μετρούν την ταχύτητα, την ενεργειακή απόδοση και την απόδοσή τους στις συσκευές

Η PrismML, μια εταιρεία που προήλθε από το California Institute of Technology και υποστηρίζεται από την Khosla Ventures, δημοσίευσε την Τρίτη συμπιεσμένες εκδόσεις του μοντέλου ανοιχτού κώδικα Qwen της Alibaba. Η εταιρεία ανέφερε ότι μείωσε το μέγεθος του μοντέλου από περίπου 54 GB σε λιγότερο από 4 GB, επιτρέποντας και τα 27 δισεκατομμύρια παραμέτρων του να λειτουργούν σε ένα iPhone 15 ή νεότερο μοντέλο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της PrismML, Babak Hassibi, δήλωσε στο CNBC ότι η Apple και άλλες εταιρείες αξιολογούν τα μοντέλα της νεοφυούς επιχείρησης και μετρούν την ταχύτητα, την ενεργειακή απόδοση και την απόδοσή τους στις συσκευές.

«Αυτή τη στιγμή αξιολογούν πραγματικά την τεχνολογία μας», είπε ο Hassibi αναφερόμενος στην Apple.

Χαρακτήρισε τις συζητήσεις ως πολύ αρχικές και ανέφερε ότι παραμένει ασαφές πού θα οδηγήσουν, αλλά ότι «τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά».

Δημόσια η beta έκδοση του iOS 27 της Apple

Η ανακοίνωση έρχεται μία μέρα αφότου η Apple άνοιξε τη δημόσια beta έκδοση του iOS 27, προσφέροντας στους κατόχους iPhone την πρώτη ευρεία πρόσβαση στην πολυαναμενόμενη αναβάθμιση της Siri από την εταιρεία. Η Apple προσπαθεί να καταστήσει τη Siri πιο ανταγωνιστική έναντι των βοηθών της OpenAI και της Anthropic, διατηρώντας παράλληλα περισσότερες προσωπικές πληροφορίες και την επεξεργασία τεχνητής νοημοσύνης στην ίδια τη συσκευή.

Η προσέγγιση της εταιρείας θα μπορούσε να αντιμετωπίσει έναν από τους βασικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η στρατηγική της Apple στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Τα πιο ισχυρά μοντέλα απαιτούν συνήθως υπερβολική μνήμη και υπολογιστική ισχύ για να λειτουργήσουν σε ένα smartphone.

Η Apple μπορεί να στέλνει σύνθετα αιτήματα σε μοντέλα που βασίζονται στο cloud, αλλά η εκτέλεση περισσότερων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στο iPhone θα μείωνε την καθυστέρηση που συνδέεται με την αποστολή δεδομένων σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή, θα μείωνε το κόστος του cloud computing και θα ενίσχυε το μήνυμα της εταιρείας σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας. Θα επέτρεπε επίσης σε ορισμένες λειτουργίες να λειτουργούν χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο.