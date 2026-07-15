Τραμπ: Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί

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Μιλώντας στο Fox, o πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί».

Συμπλήρωσε ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο Τραμπ στην συνέχεια παρομοίασε το Ιράν με «έναν σπουδαίο πυγμάχο. Νομίζεις ότι τον έχεις νικήσει, και ξαφνικά επιστρέφει και σου ρίχνει ένα χτύπημα. Έχουν ακόμα λίγη δύναμη, αλλά όχι και πολλή. Και η αποδυνάμωση των όπλων τους έχει φτάσει σε απίστευτο επίπεδο. Κανείς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό να γίνει τόσο γρήγορα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως αν κοιτάξει κανείς τα Στενά του Ορμούζ, θα δυσκολευτεί να εντοπίσει πού ακριβώς (σ.σ. οι ιρανικές δυνάμεις) διαθέτουν κάτι, λέγοντας πως οι ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν το Ιράν.

Τόνισε πως οι ΗΠΑ πρέπει να διατηρήσουν το Ορμούζ ανοιχτό και στην συνέχεια εξήγησε τους λόγους που οι ΗΠΑ έκαναν πίσω στην επιβολή τέλους στα Στενά του Ορμούζ. Είπε πως σκόπευε να επιβάλει ένα τέλος διέλευσης για τα πλοία, αλλά διευκρίνισε πως αντί για αυτό τα κράτη του Κόλπου «προτιμούν να ξοδέψουν πολλά χρήματα στις ΗΠΑ», κάτι που όπως είπε είναι καλύτερο για να είναι ειλικρινής, γιατί δεν του άρεσε η ιδέα ενός τέλους.

Θα χτυπήσουμε ενεργειακούς στόχους με το Ιράν

Στην συνέχεια της συνέντευξης με τον Τραμπ, ο δημοσιογράφος του Fox, Τρέι Γινγκστ ρώτησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ αν ο πόλεμος με το Ιράν έχει επανεκκινήσει. Για να λάβει την απάντηση πως μπορεί να το ορίσει όπως θέλει «αλλά σίγουρα τους δίνουμε ένα πολύ σκληρό χτύπημα. Πρέπει να τους δώσουμε ένα σκληρό χτύπημα».

Ο Τραμπ επεσήμανε ότι τελικά, «θα χτυπήσουμε τους ενεργειακούς στόχους στο Ιράν». Ανέφερε πως οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε, θα το χτυπήσουν πολύ σκληρά αύριο το βράδυ, θα το χτυπήσουν πολύ σκληρά μεθαύριο το βράδυ, και μετά, την επόμενη εβδομάδα, τα πράγματα θα γίνουν πραγματικά άσχημα για αυτούς.

Συγκεκριμένα είπε ότι «την επόμενη εβδομάδα θα έρθει η σειρά των γεφυρών. Θα καταστρέψουμε όλα τα ηλεκτροπαραγωγά τους εργοστάσια. Θα καταστρέψουμε όλες τις γέφυρές τους, εκτός αν καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να κάνει συμφωνία με τις ΗΠΑ.