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Shell: Πλησιάζει η εξαγορά της ARC – Θετικό το 99,54% των ψήφων στη συνέλευση μετόχων της καναδικής εταιρείας

Αναμένεται ότι η εξαγορά που θα κάνει η Shell θα προσθέσει περίπου 370.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως στο χαρτοφυλάκιό της

World 15.07.2026, 06:30
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Shell: Πλησιάζει η εξαγορά της ARC – Θετικό το 99,54% των ψήφων στη συνέλευση μετόχων της καναδικής εταιρείας
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Υπέρ της εξαγοράς της από την Shell ψήφισαν οι μέτοχοι της ARC Resources την τρίτη 14 Ιουλίου, ανοίγοντας ένα ακόμη βήμα για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες στον ενεργειακό τομέα φέτος.

Ειδικότερα, η Shell συμφώνησε νωρίτερα φέτος να εξαγοράσει την καναδική εταιρεία φυσικού αερίου σε μια συμφωνία 16,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο φυσικού αερίου της στη Βόρεια Αμερική.

Η ARC δήλωσε ότι το 99,54% των ψήφων που κατατέθηκαν σε ειδική συνέλευση των μετόχων υποστήριξε τη συμφωνία. Πρόσθεσε ότι έχουν ήδη ληφθεί αρκετές βασικές κανονιστικές εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων εγκρίσεων ανταγωνισμού στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Reuters.

Οι εταιρείες αναμένουν τώρα ακρόαση για έγκριση στο Court of King’s Bench της Αλμπέρτα, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Τον περασμένο μήνα, η Shell ανέστειλε την επαναγορά μετοχών ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι οι μέτοχοι να ψηφίσουν για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί κινητών αξιών για την εξαγορά.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αλμπέρτα χορήγησε στην Shell απαλλαγή από ορισμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών της στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία, ικανοποιώντας μια ακόμη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι μετοχές της ARC αναμένεται να διαγραφούν από το Χρηματιστήριο του Τορόντο.

Shell

Στρατηγική εξαγορά – Τι αναμένει η Shell

Αναμένεται ότι η εξαγορά θα προσθέσει περίπου 370.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ημερησίως στο χαρτοφυλάκιο της Shell και έχει σχεδιαστεί για να αυξήσει τη μακροπρόθεσμη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Shell, Wael Sawan, περιέγραψε την ARC Resources, η οποία επικεντρώνεται στη λεκάνη σχιστολιθικού πετρελαίου Montney στις καναδικές επαρχίες της Βρετανικής Κολομβίας και της Αλμπέρτα, ως «παραγωγό υψηλής ποιότητας, χαμηλού κόστους και χαμηλής έντασης άνθρακα που βρίσκεται στο ανώτερο τεταρτημόριο», ο οποίος θα ενισχύσει τη βάση πόρων της εταιρείας για δεκαετίες.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ARC Resources, Terry Anderson, χαιρέτισε την ανακοίνωση, λέγοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία και το προσωπικό της εταιρείας «θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω ενίσχυση του τοπίου των πόρων του Καναδά από την Shell, παρέχοντας παράλληλα την ασφαλή ενέργεια που χρειάζεται ο κόσμος», αναφέρει το CNBC.

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