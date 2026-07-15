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BYD: Μπορεί να πάρει το στέμμα της Toyota ακόμη και χωρίς την αγορά των ΗΠΑ

Ο επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων της BYD δηλώνει ότι η επέκταση στην Ευρώπη θα ενταθεί

Ηλεκτροκίνηση 15.07.2026, 23:25
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BYD: Μπορεί να πάρει το στέμμα της Toyota ακόμη και χωρίς την αγορά των ΗΠΑ
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Η BYD μπορεί να εκθρονίσει την Toyota από τη θέση του μεγαλύτερου κατασκευαστή αυτοκινήτων παγκοσμίως σε όρους πωλήσεων, ακόμη και χωρίς πρόσβαση στην αγορά των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον διευθυντικό στέλεχος που ηγείται των παγκόσμιων φιλοδοξιών του κινεζικού ομίλου, ο οποίος υποδηλώνει ότι η εταιρεία θα εντείνει την επιθετική της επέκταση στην Ευρώπη.

Ο όμιλος με έδρα το Σενζέν θα μπορούσε να κατακτήσει τον τίτλο από την Toyota, η οποία τον κατέχει από το 2020, χωρίς να προβεί σε εξαγορά για την τόνωση των πωλήσεων

Οι ανταγωνιστές έμειναν έκπληκτοι τον περασμένο μήνα, όταν ο Γουάνγκ Χουανφού, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της BYD, ανακοίνωσε ένα σχέδιο για να αποσπάσει το στέμμα από τον ιαπωνικό κατασκευαστή αυτοκινήτων εντός πέντε ετών, μέσω ταχείας προόδου στην τεχνολογία φόρτισης και εκρηκτικής ανάπτυξης στο εξωτερικό.

Ο κατασκευαστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων πούλησε 4,5 εκατ. αυτοκίνητα πέρυσι, αριθμός πολύ χαμηλότερος από τα 10,5 εκατ. της Toyota, ένα σύνολο που εξαρτάται από την πρόσβαση της ιαπωνικής εταιρείας στην κερδοφόρα αγορά των ΗΠΑ και τη συνεχιζόμενη πώληση μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

«Πιστεύω ότι έθεσε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο [να επιτευχθεί] με τη δική μας οργανική ανάπτυξη», δήλωσε στους Financial Times η Στέλλα Λι, επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων της BYD. «Δεν χρειαζόμαστε την αγορά των ΗΠΑ για να το πετύχουμε αυτό.»

Η Λι ανέφερε επίσης ότι ο όμιλος με έδρα το Σενζέν θα μπορούσε να κατακτήσει τον τίτλο από την Toyota, η οποία τον κατέχει από το 2020, χωρίς να προβεί σε εξαγορά για την τόνωση των πωλήσεων.

Η ανακοίνωση του Wang αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, δεδομένης της έλλειψης πρόσβασης της BYD στην αγορά των ΗΠΑ, τη δεύτερη μεγαλύτερη μετά την Κίνα.

Οι υψηλοί δασμοί στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και οι περιορισμοί στη χρήση κινεζικού λογισμικού που επέβαλε η κυβέρνηση Μπάιντεν έχουν εμποδίσει την BYD να πουλήσει αυτοκίνητα στις ΗΠΑ. Η εταιρεία συναρμολογεί βαρέα φορτηγά σε ένα εργοστάσιο της Καλιφόρνιας και έχει πουλήσει περισσότερα από 100 τέτοια μοντέλα στις ΗΠΑ.

Εμπόδια πρόσβασης της BYD στην ευρωπαϊκή αγορά

Η έλλειψη πρόσβασης στην αμερικανική αγορά παραμένει εμπόδιο για την BYD, σε μια περίοδο κατά την οποία ο σκληρός ανταγωνισμός και η κίνηση του Πεκίνου να περιορίσει τις επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν πλήξει τις πωλήσεις της στην κάποτε ακμάζουσα κινεζική αγορά.

Οι πωλήσεις της BYD κατά το πρώτο εξάμηνο μειώθηκαν κατά 16%, καθώς η σοβαρή επιβράδυνση στην εγχώρια αγορά της επισκίασε την ταχεία επέκταση του ομίλου στην Ευρώπη, τη Νοτιοανατολική Ασία και τη Λατινική Αμερική.

Η Ευρώπη θεωρείται από την BYD ως μία από τις σημαντικότερες αγορές της στο εξωτερικό, όπου μπορεί να αποκομίσει υψηλότερα περιθώρια κέρδους από τα ηλεκτρικά οχήματα και τα υβριδικά οχήματα με δυνατότητα φόρτισης σε σύγκριση με την Κίνα. Το μερίδιό της στην ευρωπαϊκή αγορά υπερδιπλασιάστηκε στο 2,8% τον Μάιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, καθώς ξεπέρασε τη Ford, την Tesla και τη Nissan, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ένωση αυτοκινητοβιομηχανιών Acea.

Η BYD, που ιδρύθηκε το 1995 από τον Γουάνγκ, πρώην καθηγητή μεταλλουργίας, έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια το δρόμο για τους κινέζους κατασκευαστές αυτοκινήτων στο εξωτερικό, στοιχηματίζοντας ότι η τιμολογιακή της πολιτική μπορεί να υποσκελίσει τους καθιερωμένους ευρωπαίους κατασκευαστές.

Η εισβολή της BYD στην ευρωπαϊκή αγορά και η προηγμένη τεχνολογία της έχουν ωθήσει τους παραδοσιακούς κατασκευαστές αυτοκινήτων να μειώσουν το κόστος και να συνεργαστούν με άλλους κινέζους κατασκευαστές, σε μια προσπάθεια να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Σε ένδειξη του τρόπου με τον οποίο οι κινέζοι κατασκευαστές αυτοκινήτων στρέφονται εκτός της εγχώριας αγοράς τους για να αυξήσουν τις πωλήσεις, επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη έδειξαν ότι οι μηνιαίες εξαγωγές αυτοκινήτων της χώρας έφτασαν το ρεκόρ του 1 εκατομμυρίου για πρώτη φορά τον Ιούνιο.

Ο ισχυρισμός της Λι ότι η BYD μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο σε όρους πωλήσεων χωρίς εξαγορές υποδηλώνει ότι η εταιρεία έχει δείξει λιγότερο ενδιαφέρον είτε για την εξαγορά είτε για την επένδυση σε κάποιον ευρωπαϊκό κατασκευαστή αυτοκινήτων που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Το αποτυχημένο «φλερτ» με τη Renault

Πέρυσι, η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault απέρριψε προτάσεις της BYD για την απόκτηση μεριδίου, σύμφωνα με πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα. Η BYD και η Renault αρνήθηκαν να σχολιάσουν την πρόταση.

Ένα πρόσωπο κοντά στη BYD ανέφερε ότι η επένδυση σε έναν ευρωπαϊκό κατασκευαστή αυτοκινήτων ήταν πιο ελκυστική πριν από ένα χρόνο, ως «συντόμος δρόμος» για την εξασφάλιση πρόσβασης σε εγκαταστάσεις παραγωγής και σε μια αλυσίδα εφοδιασμού στην ήπειρο.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η BYD είχε επενδύσει σημαντικά στη νέα της μάρκα πολυτελείας Denza, πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο, καθιστώντας μια συμφωνία με έναν ευρωπαϊκό ανταγωνιστή «υπερβολικά διαταρακτική».

H BYD είχε επενδύσει σημαντικά στη νέα της μάρκα πολυτελείας Denza

Η BYD ποντάρει στο ότι η Denza θα καταφέρει να διαψεύσει τους σκεπτικιστές και να εισχωρήσει στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων, η οποία εδώ και καιρό κυριαρχείται από καθιερωμένους γερμανικούς κατασκευαστές. Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία παρουσίασε το νέο της ηλεκτρικό σούπερκαρ Z, ένα από τα μοντέλα της Denza, το οποίο θα ανταγωνιστεί αυτοκίνητα όπως η Porsche 911 και θα έχει αρχική τιμή 142.900 λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Περιμένετε ακόμα ένα χρόνο και θα πείτε ότι μπορούμε να το κάνουμε με επιτυχία», δήλωσε η Λι, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία «flash» φόρτισης της BYD θα βοηθήσει την εταιρεία να κατακτήσει μια δύσκολη αγορά.

Ο όμιλος επενδύει σχεδόν 2 δισ. ευρώ για την εγκατάσταση 3.000 σταθμών «flash» φόρτισης στην Ευρώπη έως το 2027, κάτι που, σύμφωνα με την εταιρεία, θα επιτρέπει στα μοντέλα της Denza να φορτίζονται κατά 70% σε πέντε λεπτά.

Η Λι δήλωσε ότι θα ήταν «ανοιχτή» σε περίπτωση που προκύψει ευκαιρία για την εξαγορά μιας ευρωπαϊκής μάρκας πολυτελείας, αλλά πρόσθεσε ότι δεν έχει κάποια συγκεκριμένη μάρκα στο μυαλό της και ότι δεν έχει προσεγγιστεί από κανέναν πιθανό στόχο.

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