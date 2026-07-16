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Euronext: Στην ενιαία πλατφόρμα IR και οι ελληνικές εισηγμένες

Η Euronext Athens αντικαθιστά το IR Broadcasting με το EngageStream - Αλλάζει ο τρόπος επικοινωνίας των εισηγμένων με τους επενδυτές

Xρηματιστήριο Αθηνών 16.07.2026, 07:00
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Euronext: Στην ενιαία πλατφόρμα IR και οι ελληνικές εισηγμένες
Ρεπορτάζ Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Η ψηφιοποίηση της επικοινωνίας των εισηγμένων εταιρειών με την επενδυτική κοινότητα αποτελεί το επόμενο βήμα στον μετασχηματισμό της ελληνικής κεφαλαιαγοράς μετά την ένταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου στον όμιλο Euronext, με την υιοθέτηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού εργαλείου investor relations. Ουσιαστικά η Euronext Athens αντικαθιστά την υπηρεσία IR Broadcasting με το EngageStream, υιοθετώντας ένα μοντέλο που αξιοποιεί περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία και διευρύνει τη δυνατότητα συμμετοχής επενδυτών και αναλυτών στις εταιρικές παρουσιάσεις.

Η μετάβαση αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι εισηγμένες παρουσιάζουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, τη στρατηγική και τις προοπτικές τους προς αναλυτές και επενδυτές, με τη βαρύτητα να μεταφέρεται πλέον σε μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα που χρησιμοποιείται σε όλες τις αγορές της Euronext. Φυσικά, ο στόχος είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας, η διεύρυνση του επενδυτικού κοινού και η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων που διευκολύνουν την επικοινωνία ανεξαρτήτως γεωγραφικών περιορισμών.

Η ελληνική αγορά ακολουθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο

Πηγές της Euronext Athens επισημαίνουν πως πρόκειται για αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας με την επενδυτική κοινότητα, μέσα από την αξιοποίηση των κοινών τεχνολογικών υποδομών του ομίλου και την υιοθέτηση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού μοντέλου investor relations.

Επίσης, με την αλλαγή αυτή, η ελληνική αγορά ευθυγραμμίζεται με το μοντέλο investor relations που εφαρμόζεται ήδη στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές της Euronext, ενώ συμβαδίζει με τη διεθνή τάση των τελευταίων ετών, καθώς ολοένα και περισσότερες παρουσιάσεις εταιρικών αποτελεσμάτων και ενημερώσεις προς επενδυτές πραγματοποιούνται μέσω εξειδικευμένων ψηφιακών πλατφορμών.

Σε εξέλιξη οι αλλαγές

Η υιοθέτηση του EngageStream έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Euronext Athens προχωρά στην υλοποίηση μιας σειράς έργων που συνδέονται με την ενσωμάτωσή της στον ευρωπαϊκό όμιλο.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η μετάβαση στην πλατφόρμα συναλλαγών Optiq, που αποτελεί το ενιαίο τεχνολογικό σύστημα της Euronext, αλλά και η ανάπτυξη του European Support and Technology Center στην Ελλάδα, το οποίο εγκαινιάστηκε την περασμένη άνοιξη και ήδη στελεχώνεται.

Παράλληλα, η χρήση της προηγούμενης υπηρεσίας investor relations είχε αρχίσει να περιορίζεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος αξιοποιήθηκε από 13 εισηγμένες εταιρείες, έναντι 16 την προηγούμενη χρονιά. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετές εισηγμένες εταιρείες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη χρήση του EngageStream, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί παρουσιάσεις των δυνατοτήτων της νέας πλατφόρμας προκειμένου να εξοικειωθούν με τις νέες λειτουργίες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ενημέρωση των εταιρειών είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν από την εφαρμογή της αλλαγής, η οποία αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου, τόσο μέσω γραπτής επικοινωνίας όσο και με τηλεδιασκέψεις, ώστε να υπάρξει ομαλή προσαρμογή στο νέο περιβάλλον.

Τα roadshows του β’ 6μηνου

Η αλλαγή στον τρόπο πραγματοποίησης των παρουσιάσεων δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό της Euronext Athens για την προβολή των ελληνικών εισηγμένων στην επενδυτική κοινότητα.

Για το δεύτερο εξάμηνο έχουν ήδη προγραμματιστεί το European Midcap Conference στο Παρίσι στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου, το Small & Mid Cap Conference στην Αθήνα τον Νοέμβριο, καθώς και το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο για τις μεγάλες εισηγμένες εταιρείες, που διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Morgan Stanley στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου.

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