Γιεν: Κορυφαίος αναλυτής το βλέπει στα 170 ανά δολάριο

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Βουτιά στα 170 γιεν ανά δολάριο προβλέπει τον επόμενο χρόνο ο πιο ακριβής αναλυτής για την ισοτιμία των δύο νομισμάτων στις τελευταίες κατατάξεις του Bloomberg, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο πρόβλεψης που αγνοεί σε μεγάλο βαθμό τις ειδήσεις και επικεντρώνεται στην τεχνική ανάλυση.

Ο Βίκραμ Μουράρκα, ιδρυτής και επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής συναλλάγματος της Kshitij Consultancy Services, κάνει τις προβλέψεις του για το γιεν από ένα γραφείο χιλιάδες μίλια μακριά από το Τόκιο, στην Καλκούτα της Ινδίας. Παρόλα αυτά, είναι ο πιο ακριβής αναλυτής πρόβλεψης για την ισοτιμία δολαρίου-γιεν σε έρευνα του Bloomberg το περασμένο τρίμηνο και ένας από τους λίγους που προέβλεψαν ότι το γιεν θα αποδυναμωθεί πέρα ​​από τα 160.

Η αναλογία Nikkei 225 και του Dow Jones

Ο στρατηγικός αναλυτής λέει ότι ένα από τα δυνατά του σημεία είναι η προσήλωσή του στα σήματα της αγοράς και όχι σε κάθε τίτλο που βγαίνει από το υπουργείο Οικονομικών της Ιαπωνίας ή το γραφείο του πρωθυπουργού.

Γραφήματα γεμίζουν τις οθόνες στο γραφείο του, παρακολουθώντας μεταβλητές όπως η αναλογία μεταξύ του Nikkei 225 και του Dow Jones Industrial Average, οι διαφορές βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και η ισχύς του γιουάν έναντι του γιεν.

«Δεν παρακολουθούμε τόσο πολύ τις ειδήσεις» υπογραμμίζει ο Μουράρκα, ο οποίος κατέλαβε επίσης τη δεύτερη θέση στις προβλέψεις για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου χρησιμοποιώντας μια παρόμοια μέθοδο. «Ό,τι κι αν παρακολουθούμε, θα πρέπει να μπορούμε να το καταγράψουμε σε ένα διάγραμμα τιμών».

Ο Μουράρκα, ο οποίος ασχολείται με συναλλαγές και προβλέψεις νομισμάτων από το 1991, λέει ότι η αναλογία μεταξύ του Nikkei και του Dow είχε την ισχυρότερη συσχέτιση με το γιεν τα τελευταία χρόνια. Δεν γνωρίζει με βεβαιότητα γιατί υπάρχει αυτή η σχέση, αλλά τη διαπίστωσε ως αξιόπιστο προγνωστικό δείκτη του γιεν.

«Από το 2024, η κίνηση δολαρίου-γιεν εξηγείται πολύ καλύτερα από τον λόγο Nikkei-Dow παρά από το spread απόδοσης», είπε. «Θα υπέθετα ότι αυτή είναι μια από τις λιγότερο εξεταζόμενες σχέσεις».

Το γιεν παραμένει κοντά στα 162,84 ανά δολάριο, το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και τέσσερις δεκαετίες, καθώς οι μεγάλες διαφορές επιτοκίων και τα τεράστια σχέδια δαπανών της πρωθυπουργού Σανάε Τακαϊτσι επιβαρύνουν το νόμισμα.

Η επίμονη αδυναμία έρχεται παρά το γεγονός ότι οι αρχές δαπάνησαν το ποσό ρεκόρ των 11,73 τρισεκατομμυρίων γιεν (72,3 δισεκατομμύρια δολάρια) από τις 28 Απριλίου έως τις 27 Μαΐου για να υπερασπιστούν το νόμισμα.

Ο ρόλος του carry trade

Ο Μουράρκα λέει ότι το carry trade, μια στρατηγική κατά την οποία οι επενδυτές δανείζονται το γεν για να χρηματοδοτήσουν αγορές περιουσιακών στοιχείων υψηλότερης απόδοσης εκτός Ιαπωνίας, θα συνεχίσει να ασκεί καθοδική πίεση στο νόμισμα. Ακόμα και στο πιο αισιόδοξο σενάριο του για το γιεν το βλέπει να ενισχύεται σε περίπου 154 ανά δολάριο βραχυπρόθεσμα.

Είπε ότι «το 170 είναι ένας λογικός στόχος για ένα έτος, και αν αυτός σπάσει, τότε έρχονται στο προσκήνιο υψηλότερα επίπεδα». Η «ικανότητα του υπουργείου Οικονομικών να αλλάξει την κατεύθυνση της αγοράς έχει μειωθεί σημαντικά», πρόσθεσε.

Η υπουργός Οικονομικών, Σατσούκι Καταγιάμα, επανέλαβε ότι αυτή και οι συνάδελφοί της μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για το ξένο συνάλλαγμα ανά πάσα στιγμή. Ο κορυφαίος αξιωματούχος συναλλάγματος της Ιαπωνίας, Ατσούσι Μιμούρα, απέφυγε αυτόν τον μήνα να διευκρινίσει την τυπική στάση του υπουργείου Οικονομικών για το νόμισμα, συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητάς του ανά πάσα στιγμή να λάβει «τολμηρά μέτρα» – υπονοώντας παρέμβαση.

Η Καταγιάμα προέτρεψε επίσης πρόσφατα τα μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία της Ιαπωνίας, συμπεριλαμβανομένου του Κρατικού Ταμείου Επενδύσεων Συντάξεων, να αυξήσουν τις επενδύσεις σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία.

Τα σχόλιά της έδωσαν μια σύντομη ώθηση στο γιεν, αλλά οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί για ένα διαρκές ράλι χωρίς αλλαγές στη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική.

Ενώ η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια τον περασμένο μήνα, τα overnight index swaps υποδηλώνουν ότι οι traders αναμένουν μόνο μία επιπλέον αύξηση του επιτοκίου κατά 0,25% φέτος, αφήνοντας το μειονέκτημα των επιτοκίων της Ιαπωνίας σε μεγάλο βαθμό άθικτο. Η προτίμηση του Takaichi για νομισματική χαλάρωση θεωρείται επίσης ως πιθανό εμπόδιο στην αύξηση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

«Το κύριο σενάριο είναι η αποδυνάμωση του γιεν», δήλωσε ο Μουράρκα. «Μεταξύ όλων των κεντρικών τραπεζών, νομίζω ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα είναι η τελευταία που θα είναι πολύ επιθετική στα επιτόκια».