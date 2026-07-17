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SpaceX: Έχασε 1 τρισ. στο ταμπλό της Wall Street

Οι μετοχές της SpaceX υποχώρησαν έως και 6,9% στα 122,12 δολάρια η μετοχή

Wall Street 17.07.2026, 20:44
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SpaceX: Έχασε 1 τρισ. στο ταμπλό της Wall Street
Newsroom

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Υποχωρούν στο ταμπλό της Wall Street oι μετοχές της SpaceX και η εταιρεία έχασε χρηματιστηριακή αξία 1 τρισ. από το ιστορικό υψηλό της

Η μετοχή μείωσε τις απώλειές της μετά την πτώση της έως και 6,9% στα 122,12 δολάρια η μετοχή, κάτω από την τιμή εισαγωγής των 135 δολαρίων, με την χρηματιστηριακή αποτίμηση της να διαμορφώνεται στα 1,61 τρισ. δολάρια. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία του Ίλον Μασκ έφθασε την τρίτη μέρα της διαπραγμάτευσης της να αποτιμάται στα 2,64 τρισ. δολάρια.

Η αποτυχημένη εκτόξευση του πυραύλου της SpaceX

Η πτώση της Παρασκευής έρχεται μετά την ακύρωση της εκτόξευσης του πυραύλου Starship από την εταιρεία λόγω προβλήματος στον κινητήρα.

«Η χρονική στιγμή της αποτυχημένης εκτόξευσης δεν είναι η ιδανική για την αγορά, αλλά οι αποτυχημένες εκτοξεύσεις αποτελούν πάντα κίνδυνο για την αγορά», δήλωσε ο Τζο Γκίλμπερτ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Integrity Asset Management. «Οι επενδυτές μειώνουν τον κίνδυνο των θέσεών τους και επανεξετάζουν τις αποτιμήσεις, καθώς η αισιοδοξία στον κλάδο σταδιακά εξασθενεί και ταυτόχρονα πιέζει προς τα κάτω τους υψηλούς πολλαπλασιαστές.»

Η SpaceX ανακοίνωσε ότι θα κάνει μια ακόμη προσπάθεια εκτόξευσης του Starship μετά την ακύρωση της αποστολής της Πέμπτης. Ο Μασκ έγραψε στο X ότι η εταιρεία θα ανταλλάξει δύο κινητήρες Raptor, πιθανώς καθυστερώντας την επόμενη εκτόξευση μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Το Starship είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του σχεδίου της SpaceX να εγκαταστήσει κέντρα δεδομένων στο διάστημα, να επεκτείνει το δίκτυο δορυφορικών επικοινωνιών Starlink και, τελικά, να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη και τον Άρη. Η εταιρεία έχει δαπανήσει περισσότερα από 15 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη του Starship, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της IPO τον Ιούνιο.

Οι αναλυτές της Royal Bank of Canada, Ken Herbert και Jonathan Atkin, αναμένουν ότι η εξοικονόμηση κόστους που θα επιφέρει το Starship θα αποτελέσει καταλύτη για την υλοποίηση των φιλοδοξιών της SpaceX, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου «orbital compute», αν και προειδοποίησαν ότι η συχνότητα εκτοξεύσεων με επαναχρησιμοποιούμενα οχήματα είναι «απαραίτητη».

«Αντιλαμβανόμαστε ότι η πορεία προς τη μείωση των κινδύνων δεν είναι γραμμική και πιστεύουμε ότι οι επενδυτές ενδέχεται να αναγκαστούν να αποδεχθούν και αυτόν τον μη γραμμικό ρυθμό», έγραψαν οι Herbert και Atkin σε σημείωμα προς τους πελάτες τους.

Αισιόδοξες αξιολογήσεις

Η SpaceX εντάχθηκε στον δείκτη Nasdaq 100 νωρίτερα αυτόν τον μήνα και έλαβε μια σειρά από αισιόδοξες αξιολογήσεις από τους αναλυτές, με μέση τιμή-στόχο τα 235,34 δολάρια σε διάστημα 12 μηνών.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει μια παρατεταμένη περίοδο απαγόρευσης πώλησης για τα στελέχη της, κατά την οποία οι μετοχές θα διατίθενται περιοδικά στην αγορά τους επόμενους μήνες.

«Αν λάβουμε υπόψη τα lockdown που λήγουν στο μέλλον, πολλοί επενδυτές πιθανότατα έχουν ξανασκεφτεί τις αρχικές τους θέσεις, και οι υποψήφιοι που παρακολουθούν από το περιθώριο περιμένουν χαμηλότερα σημεία εισόδου, τα οποία έχουν καλές πιθανότητες να αναδυθούν καθώς η αποτίμησή της διορθώνεται» εξηγεί στο Bloomebrg ο Mark Malek, επικεφαλής επενδύσεων στη Siebert Financial.

Η πτώση των μετοχών της SpaceX απειλεί την άνθηση των IPO που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν στο επίκεντρο της προσπάθειας της SpaceX για την IPO της, καθώς η εταιρεία στοχεύει σε κέντρα δεδομένων στο διάστημα για να τη βοηθήσει να κατακτήσει ένα κυρίαρχο μερίδιο σε μια εκτιμώμενη συνολική αγορά 26,5 τρισ.δολαρίων.

Η προσφορά ρεκόρ ενίσχυσε τη δραστηριότητα για τις μεγαλύτερες επενδυτικές τράπεζες της Wall Street, οι οποίες απέφεραν τα περισσότερα έσοδα από την παροχή συμβουλών για προσφορές μετοχών το δεύτερο τρίμηνο από το 2021.

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