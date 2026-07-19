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Πετρέλαιο: Οι ΗΠΑ αυξάνουν τις γεωτρήσεις

Ο συνολικός αριθμός ενεργών πλατφορμών στις ΗΠΑ αυξήθηκε στις 588

Πετρέλαιο 19.07.2026, 20:18
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Πετρέλαιο: Οι ΗΠΑ αυξάνουν τις γεωτρήσεις
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Ο συνολικός αριθμός των ενεργών πλατφορμών γεώτρησης για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Baker Hughes την Παρασκευή, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό πλατφορμών στις ΗΠΑ σε 588, αυξημένος κατά 44 από την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ο αριθμός των ενεργών πλατφορμών πετρελαίου αυξήθηκε κατά εφτά, φτάνοντας τις 452 κατά την τελευταία περίοδο αναφοράς, σύμφωνα με τα στοιχεία. Αυτό είναι 30 πάνω από την ίδια περίοδο πέρυσι. Ο αριθμός των πλατφορμών φυσικού αερίου παρέμεινε ο ίδιος, στις 126, δηλαδή 9 περισσότερες από την ίδια εποχή πέρυσι. Οι διάφορες πλατφόρμες παρέμειναν στις 10.

Τα τελευταία στοιχεία της EIA έδειξαν ότι η εβδομαδιαία παραγωγή αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά την εβδομάδα που έληξε στις 10 Ιουλίου. Η παραγωγή αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ ανήλθε κατά μέσο όρο σε 13.861 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά την περίοδο αναφοράς, ελαφρώς αυξημένη από 13.860 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την περασμένη εβδομάδα και 486.000 βαρέλια την ημέρα σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Σκαρφαλώνουν οι τιμές του πετρελαίου

Το Frac Spread Count της Primary Vision, μια εκτίμηση του αριθμού των πληρωμάτων που ολοκληρώνουν γεωτρήσεις, μειώθηκε κατά 5 την εβδομάδα που έληξε στις 10 Ιουλίου, σε 200 πληρώματα, μετά από αύξηση 5 την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των ενεργών γεωτρήσεων στη λεκάνη της Πέρμιας αυξήθηκε κατά 3, φτάνοντας τις 259. Αυτό σημαίνει 4 πλατφόρμες κάτω από τα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός στο Eagle Ford παρέμεινε ο ίδιος στις 47, δηλαδή 6 περισσότερες από την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Παρασκευή, με το Brent να διαπραγματεύεται τώρα στα 87,65 δολάρια (+4,06%) ανά βαρέλι, δηλαδή περίπου 12 δολάρια ανά βαρέλι υψηλότερα από την ίδια περίοδο της περασμένης εβδομάδας. Το WTI διαπραγματεύτηκε επίσης υψηλότερα την ημέρα στα 82,23 δολάρια (+4,15%).

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