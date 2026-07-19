Οδύσσεια: Εισπράξεις 124,5 εκατ. δολαρίων το σ/κ σε ΗΠΑ και Καναδά

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Η Οδύσσεια, η νέα ταινία του επιτυχημένου σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, ήταν η Νο. 1 ταινία στις ΗΠΑ και τον Καναδά το Σαββατοκύριακο με 124,5 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων.

H Οδύσσεια βασίζεται στο επικό ποίημα του Ομήρου και διαθέτει ένα καστ αστέρων, συμπεριλαμβανομένου του Ματ Ντέιμον στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Οδυσσέα, καθώς και των Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ και Ζεντάγια. Η Boxoffice Pro είχε προβλέψει πωλήσεις τουλάχιστον 95 εκατ. δολαρίων.

Το ντεμπούτο ακολούθησε μια καμπάνια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που περιελάμβανε πρεμιέρες στο κόκκινο χαλί στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και τη Βομβάη, η πρώτη πρεμιέρα ταινίας του Νόλαν στην Ινδία. Η ταινία έλαβε επαινετικές κριτικές και βαθμολογία αποδοχής κριτικών 96% στον ιστότοπο Rotten Tomatoes, ο οποίος σημείωσε την «μεγαλοπρεπή σαρωτική πορεία» της ταινίας και το «εξαιρετικό έργο του κολοσσιαίου συνόλου της».

Συνολικά, η ταινία συγκέντρωσε 264,1 εκατ. δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής.

Sold out μήνες νωρίτερα

Η Οδύσσεια είναι η πρώτη ταινία του Νόλαν μετά την ταινία Oppenheimer το 2023, η οποία είχε έσοδα σχεδόν 1 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office και κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Είναι ένας από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς τίτλους στη λίστα κινηματογραφικών ταινιών της Universal φέτος, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα Minions & Monsters της Illumination, The Super Mario Galaxy Movie, τα διεθνή δικαιώματα για την ταινία Michael της Lionsgate Studios Corp. και την ταινία Disclosure Day του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Η ταινία του Νόλαν είναι επίσης η πρώτη ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax Corp. Ένα μεγάλο μέρος της απόδοσης του box office του Σαββατοκύριακου προήλθε από προβολές στις γιγάντιες αίθουσες του Imax, πολλές από τις οποίες ήταν sold out μήνες νωρίτερα.