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Ράμα: Αμετακίνητος για τον Κάνιε Γουέστ – Τα 4 εκατ. της συναυλίας στα Τίρανα

Η ανακοίνωση της χρηματοδότησης της συναυλίας από την Αλβανία προκάλεσε την οργή της καλλιτεχνικής κοινότητας της χώρας

Tέχνη και Ζωή 11.07.2026, 21:41
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Ράμα: Αμετακίνητος για τον Κάνιε Γουέστ – Τα 4 εκατ. της συναυλίας στα Τίρανα
Newsroom

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Η κυβέρνηση της Αλβανίας και προσωπικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα υπερασπίστηκε την Παρασκευή την καταβολή τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της επικείμενης συναυλίας του Αμερικανού ράπερ Κάνιε Γουέστ στην πρωτεύουσα της χώρας, εν μέσω αναφορών για χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων.

Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που οι καθημερινές διαμαρτυρίες που απαιτούν την παραίτηση του Ράμα

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, δέχεται κριτική από προσωπικότητες της αντιπολίτευσης και καλλιτεχνικούς κύκλους της χώρας, μετά την ανακοίνωση της χρηματοδοτικής στήριξης για τη συναυλία του Σαββάτου.

Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που οι καθημερινές διαμαρτυρίες που απαιτούν την παραίτηση του Ράμα, οι οποίες πυροδοτήθηκαν αρχικά από ένα προγραμματισμένο θέρετρο που συνδέεται με την οικογένεια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο νότο της χώρας, εισέρχονται στον δεύτερο μήνα.

Το κίνημα, που πυροδοτήθηκε από την ανάπτυξη έργων σε ένα προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο, έχει λειτουργήσει ως καταλύτης για την οργή που προκαλεί η διαφθορά που θεωρείται ότι επικρατεί στη χώρα.

Απαντώντας στις επικρίσεις μέσω δελτίου Τύπου, ο υπουργός Πολιτισμού της χώρας, Μπλέντι Γκόνξε, δήλωσε ότι ήταν σημαντικό να διασφαλιστεί η διεξαγωγή της συναυλίας, προκειμένου να τοποθετηθούν τα Τίρανα στον «χάρτη των πρωτευουσών που φιλοξενούν εκδηλώσεις αυτής της κλίμακας».

«Η επιτυχία μιας συναυλίας δεν μετριέται μόνο από τα έσοδα από την πώληση εισιτηρίων», δήλωσε ο Γκόνξε, αναφερόμενος στα εκτιμώμενα οφέλη για τον τουρισμό που θα μπορούσε να αποφέρει η εκδήλωση.

Οργή στην Αλβανία για τη χρηματοδότηση

Η ανακοίνωση της χρηματοδότησης από την Αλβανία προκάλεσε την οργή της καλλιτεχνικής κοινότητας της χώρας, με μια ομάδα δημιουργών να διαμαρτύρεται έξω από το υπουργείο την Πέμπτη.

Ο Άντι Τεπελένα, επιμελητής σύγχρονης τέχνης, δήλωσε την Παρασκευή στο AFP: «Η Αλβανία έχει πολλά επείγοντα ζητήματα και προτεραιότητες», αλλά ο Ράμα επέλεξε αντ’ αυτού να χρηματοδοτήσει έναν καλλιτέχνη που «υποστήριξε τον φασισμό, τον αντισημιτισμό και δικαιολόγησε τη δουλεία».

Η συναυλία, για την οποία χρειάστηκε να κατασκευαστεί ειδική εγκατάσταση στα περίχωρα της πόλης, είχε προγραμματιστεί να φιλοξενήσει 60.000 άτομα, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι πωλήσεις εισιτηρίων έχουν μείνει πολύ κάτω από τον στόχο.

Ο Ράμα είχε δηλώσει προηγουμένως ότι είχαν πωληθεί 25.000 εισιτήρια σε ξένους επισκέπτες και ότι η χρηματοδότηση είχε προσφερθεί για να αποτραπεί η ακύρωσή της και να «αποφευχθεί η ντροπή για την Αλβανία».

Η Γκόνξε ανέφερε επίσης ότι η κατασκευή του σταδίου κόστισε περίπου 2,2 εκατομμύρια ευρώ (2,5 εκατομμύρια δολάρια) — διαψεύδοντας προηγούμενες αναφορές ότι το κόστος είχε φτάσει τα 60 εκατομμύρια (68,6 εκατομμύρια δολάρια).

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