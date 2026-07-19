 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(22) "Technology & Computing"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(23) "Artificial Intelligence"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Ρουμπινί: Με την AI οδεύουμε προς μια μορφή σοσιαλισμού

Ο Ρουμπινί εκτιμά ότι η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η σημαντικότερη στην ανθρώπινη ιστορία

Tεχνητή νοημοσύνη 19.07.2026, 17:16
Σχολιάστε
Ρουμπινί: Με την AI οδεύουμε προς μια μορφή σοσιαλισμού
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την φωτεινή πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης φαίνεται ότι ανακαλύπτει ο κορυφαίος οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί.

Σε συνέντευξη στο Bloomberg TV ο Ρουμπινί ρωτήθηκε για τρόπους βελτίωσης του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς το ταμείο που βοηθά στη χρηματοδότηση των παροχών αναμένεται να ξεμείνει από χρήματα μέχρι το 2032.

Απάντησε ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα αντικατασταθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη και ρομπότ τα επόμενα 20-25 χρόνια, επομένως η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης δεν θα είναι επαρκής.


«Τελικά, χρειαζόμαστε κάποια μορφή καθολικού βασικού εισοδήματος για όλους όσοι εργάζονται και μόλις συνταξιοδοτηθούν», πρόσθεσε ο Ρουμπινί. «Είμαστε ήδη καθ’ οδόν».

Ρουμπινί: Η επανάσταση της AI είναι η πιο σημαντική στην ανθρώπινη ιστορία

Με την Τεχνητή Νοημοσύνη να είναι έτοιμη να διαταράξει την αγορά εργασίας, κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, έχουν προτείνει ότι οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να παρέχουν ένα εγγυημένο χρηματικό ποσό στους ανθρώπους, αν και έκτοτε έχει αποσυρθεί από την ιδέα.

Ωστόσο, η ιδέα παραμένει, και ο υπουργός Επενδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε στις αρχές του έτους ότι η κυβέρνηση εξετάζει την εισαγωγή ενός καθολικού βασικού εισοδήματος ως μέσο υποστήριξης των εργαζομένων σε κλάδους όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη απειλεί να τους εκτοπίσει.

Κατά την άποψη του Ρουμπινί, η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η πιο σημαντική στην ανθρώπινη ιστορία όσον αφορά την τεχνολογική καινοτομία και θα εξελιχθεί σε τεχνητή γενική νοημοσύνη, που σημαίνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες.

Αυτό θα ξεκλειδώσει τεράστια οικονομική ανάπτυξη, είπε, με το ΑΕΠ να επιταχύνεται από 2%-4% μέχρι το τέλος της δεκαετίας σε 6% έως το 2040 και 10% έως το 2050. Σε αυτό το σημείο, η κυβέρνηση μπορεί να φορολογήσει τους «νικητές» και να αναδιανείμει τα χρήματα σε όλους τους άλλους.

«Θα έχουμε είτε εκ των υστέρων διανομή, δηλαδή καθολικό βασικό εισόδημα, είτε θα το έχουμε εκ των προτέρων. Εκ των προτέρων σημαίνει κάποια μορφή σοσιαλισμού», εξήγησε ο Ρουμπινί. «Ουσιαστικά, η κυβέρνηση θα αναλάβει ένα μέρος των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών».

Είπε ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης είναι ήδη πρόθυμες να παραχωρήσουν μερίδια στην κυβέρνηση, αναφερόμενος σε δημοσίευμα των Financial Times που ανέφερε ότι η OpenAI έχει συζητήσει την παροχή 5% ως τρόπο για το κοινό να συμμετάσχει στα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρόταση του Άλτμαν θα συνεπάγεται ότι άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα παρέχουν παρόμοια μερίδια, αν και δεν είναι σαφές εάν οι Αμερικανοί αντίπαλοί του θα ήταν πρόθυμοι να το κάνουν.

Ως αποτέλεσμα, ο Ρουμπινί πιστεύει ότι το καθολικό βασικό εισόδημα ή ο σοσιαλισμός είναι αναπόφευκτοι, λέγοντας «Ήδη οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ουσιαστικά».

Όταν πιέστηκε να διευκρινίσει την πρόβλεψή του, αρνήθηκε ότι είναι ζοφερή. Αντιθέτως, την χαρακτήρισε αισιόδοξη, δεδομένου ότι προϋποθέτει ανάπτυξη 10% και «μηχανές που κάνουν όλη τη δουλειά».
Αυτό το όραμα αντικατοπτρίζει αυτό που έχει παρουσιάσει ο Διευθύνων Σύμβουλος της SpaceX και της Tesla, Έλον Μασκ. Πιστεύει ότι σε λιγότερο από 20 χρόνια, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η ρομποτική θα προχωρήσουν σε σημείο όπου η εργασία θα γίνει προαιρετική.

«Μπορείτε να καλλιεργήσετε τα δικά σας λαχανικά στον κήπο σας ή θα μπορούσατε να πάτε στο κατάστημα και να αγοράσετε λαχανικά», είπε σε ένα επεισόδιο του podcast People by WTF τον Δεκέμβριο.

«Είναι πολύ πιο δύσκολο να καλλιεργήσετε τα δικά σας λαχανικά. Αλλά σε μερικούς ανθρώπους αρέσει να καλλιεργούν τα λαχανικά τους, κάτι που είναι καλό. Αλλά θα είναι προαιρετικό, με αυτόν τον τρόπο, είναι η πρόβλεψή μου».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Εξωδικαστικός μηχανισμός: Αλλαγές από 26 Ιουλίου – Ποιοι εντάσσονται με χρέη από 5.000
Economy

Οδηγός επιβίωσης για εξωδικαστικό: Πώς να ρυθμίσετε χρέη από €5.000
Κίνα: Ανακοίνωσε την αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ
World

Κίνα: Ανακοίνωσε την αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ
Γουόρς: Δείχνει το εσωτερικό γεράκι του
World

Γουόρς: Δείχνει το εσωτερικό γεράκι του
Boeing: Προτεραιότητα η σταθεροποίηση της παραγωγής
World

Στην παραγωγή 47 αεροσκαφών 737 το μήνα εστιάζει η Boeing
ΗΠΑ: Σφυροκοπούν το Ιράν – Νέα πλήγματα μετά τον θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών
Κόσμος

Οι ΗΠΑ σφυροκοπούν το Ιράν
Σακίρα: Η φορολογική διαμάχη με την ισπανική εφορία ξανά στην επικαιρότητα
World

Η Σακίρα τραγουδά στο Μουντιάλ αλλά έχει ακόμα εκκρεμότητες στην Ισπανία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Οι δέκα οικονομίες που εξαρτώνται από ένα και μόνο προϊόν
World

Οι 10 χώρες που εξαρτώνται από ένα... προιόν

Πολλές χώρες εξακολουθούν να βασίζουν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγικών τους εσόδων σε ένα μόνο προϊόν, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ελλάδα – Γερμανία: Πώς κινήθηκαν οι εμπορικές σχέσεις το 2025 – Σε ακίνητα επενδύουν οι Γερμανοί
Business

Ανοικτό το «ραντάρ» των Γερμανών για ελληνικά ακίνητα

Ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 5,17% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία το 2025 - Πώς η Ελλάδα θα αυξήσει το μερίδιό της στη γερμανική αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ελληνικός τουρισμός: Πώς αρχίζει να…σπάει τα όρια του καλοκαιριού
Τουρισμός

Ο ελληνικός τουρισμός σπάει τα όρια του καλοκαιριού

Ρεκόρ εισπράξεων εκτός αιχμής και σταδιακή επιμήκυνση της σεζόν, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ - Οι εισπράξεις εκτός τρίτου τριμήνου πλησιάζουν το 50%, κάτι που δείχνει ότι αλλάζει ο ελληνικός τουρισμός

Γιάννης Αγουρίδης
Wall Street: Με το «WarshGPT» η αγορά προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τον Κέβιν Γουρς
World

Με... ΑΙ η Wall Street προσπαθεί να «διαβάσει» τον Γουόρς της Fed

Εταιρείες της Wall Street στρέφονται σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για να αποκωδικοποιήσουν τον πρόεδρο της Fed και αποκτήσουν πλεονέκτημα στις επενδύσεις τους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και η αρχαιότερη επιχείρηση στην Ελλάδα
World

Οι αρχαιότερες εταιρείες στον κόσμο και στην Ελλάδα

Οι περισσότερες από τις παλαιότερες εταιρείες συνεχούς λειτουργίας στον κόσμο είναι οικογενειακές επιχειρήσεις σε παραδοσιακούς κλάδους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
«Οδύσσεια»: Η πολυαναμενόμενη ταινία του Νόλαν προβάλλει τη Μεσσηνία
Τουρισμός

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν απογειώνει τη Μεσσηνία

Πως ο Κρίστοφερ Νόλαν με την «Οδύσσεια» φέρνει τη Μεσσηνία στον επίκεντρο του παγκόσμιου τουρισμού 

Λάμπρος Καραγεώργος
Μελίνα Τραυλού: Η ΕΕ δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ναυτιλία
Ναυτιλία

«Καμπανάκι» Τραυλού για την ευρωπαϊκή ναυτιλία

Η προσέγγιση της ΕΕ σύμφωνα με την Μελίνα Τραυλού, υπονομεύει όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Λάμπρος Καραγεώργος
Τρόφιμα – Ποτά: Το «φλερτ» με τις νέες αγορές και τον εκσυγχρονισμό – Πού επενδύουν οι ελληνικές εταιρείες
Business

Από τη Σίνδο έως την Κίνα: Το άνοιγμα των ελληνικών τροφίμων

Τις εγκαταστάσεις τους εκσυγχρονίζουν οι ελληνικές εταιρείες στα τρόφιμα - ποτά, αναζητώντας παράλληλα πρόσβαση σε νέες αγορές σε Μέση Ανατολή και Ασία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Ρουμπινί: Με την AI οδεύουμε προς μια μορφή σοσιαλισμού
Tεχνητή νοημοσύνη

Ρουμπινί: Με την AI οδεύουμε προς μια μορφή σοσιαλισμού

Ο Ρουμπινί εκτιμά ότι η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η σημαντικότερη στην ανθρώπινη ιστορία

AI Act: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

AI Act: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την AI και η επόμενη ημέρα του ψηφιακού μετασχηματισμού

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ υποστηρίζει την τεχνητή νοημοσύνη ανοιχτού κώδικα
Tεχνητή νοημοσύνη

Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού κώδικα, ο Κινέζος πρόεδρος

Η Κίνα ανακοίνωσε την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (WAICO)

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Apple: Με προσωπικές επιστολές σε υπαλλήλους της OpenAI κλιμακώνει τη διαμάχη
Tεχνητή νοημοσύνη

Με επιστολές σε υπαλλήλους της OpenAI κλιμακώνει η Apple τη διαμάχη

Νέα κλιμάκωση στη διαμάχη της Apple με την OpenAI για τα εμπορικά μυστικά της τεχνητής νοημοσύνης

Moonshot: Η Κίνα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Κίνα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ανοιχτό μοντέλο ΑΙ στον κόσμο

Η κινεζική startup AI, Moonshot, παρουσίασε το Kimi K3, ένα μοντέλο με 2,8 τρισεκατομμύρια παραμέτρους

Δημήτρης Σταμούλης
Meta: Δικαστική προσφυγή για απολύσεις μέσω ΑΙ
Tεχνητή νοημοσύνη

Δικαστική προσφυγή κατά της Μeta για απολύσεις μέσω ΑΙ

Κριτήρια οι γονικές και αναρρωτικές άδειες των εργαζομένων ή αιτήματα που σχετίζονται με κάποια αναπηρία

Αλέξανδρος Καψύλης
ESET: Οι κυβερνοεγκληματίες αξιοποιούν όλο και περισσότερο την AI
Tεχνητή νοημοσύνη

ESET: Οι κυβερνοεγκληματίες αξιοποιούν όλο και περισσότερο την AI

Η ESET ανέλυσε σχεδόν 900.000 δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης

Latest News
Εξωδικαστικός μηχανισμός: Αλλαγές από 26 Ιουλίου – Ποιοι εντάσσονται με χρέη από 5.000
Economy

Οδηγός επιβίωσης για εξωδικαστικό: Πώς να ρυθμίσετε χρέη από €5.000

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός φέρνει αλλαγές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Κίνα: Ανακοίνωσε την αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ
World

Κίνα: Ανακοίνωσε την αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου μεταφέρεται στην αντλία

Γουόρς: Δείχνει το εσωτερικό γεράκι του
World

Γουόρς: Δείχνει το εσωτερικό γεράκι του

Ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς έχει διαμηνύσει με σφοδρότητα ότι η κεντρική τράπεζα δεν έχει καμία ανοχή στον πληθωρισμό,

Boeing: Προτεραιότητα η σταθεροποίηση της παραγωγής
World

Στην παραγωγή 47 αεροσκαφών 737 το μήνα εστιάζει η Boeing

Η Boeing στοχεύει να σταθεροποιήσει την παραγωγή του 737 MAX στα 47 αεροσκάφη το μήνα με σκοπό να φτάσει στα 52

ΗΠΑ: Σφυροκοπούν το Ιράν – Νέα πλήγματα μετά τον θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών
Κόσμος

Οι ΗΠΑ σφυροκοπούν το Ιράν

Οι ΗΠΑ εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σακίρα: Η φορολογική διαμάχη με την ισπανική εφορία ξανά στην επικαιρότητα
World

Η Σακίρα τραγουδά στο Μουντιάλ αλλά έχει ακόμα εκκρεμότητες στην Ισπανία

Οι προβολείς της δημοσιότητας αντί για τη διάσημη τραγουδίστρια Σακίρα πέφτουν στις φορολογικές αρχές της Ισπανίας

Ρουμπινί: Με την AI οδεύουμε προς μια μορφή σοσιαλισμού
Tεχνητή νοημοσύνη

Ρουμπινί: Με την AI οδεύουμε προς μια μορφή σοσιαλισμού

Ο Ρουμπινί εκτιμά ότι η επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι η σημαντικότερη στην ανθρώπινη ιστορία

Reserve Bank of India: Αναζητά χαρτί για εκτύπωση πλαστικών νομισμάτων
World

Reserve Bank of India: Αναζητά χαρτί για εκτύπωση πλαστικών νομισμάτων

Η Reserve Bank of India κάνει το πρώτο βήμα για να εκτυπώσει πλαστικό χρήμα

Volvo: Αύξηση κερδών 35% στο δεύτερο τρίμηνο
World

Μέ κέρδη 35% στο δεύτερο τρίμηνο τρέχει η Volvo

Οι παραγγελίες φορτηγών της Volvo στη Βόρεια Αμερική αυξήθηκαν κατά 122% μετά από χρόνια ύφεσης

Night Metro Works to Affect Athens Line 3 Services
English Edition

Night Metro Works to Affect Athens Line 3 Services

Athens Metro Line 3 services will change on Sunday nights as rail replacement works begin, with early station closures and replacement buses in operation.

ΚΑΠ: Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες για το μέλλον των αγροτικών ενισχύσεων
AGRO

Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες για τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ

Οι «μάχες» που θα καθορίσουν τις επιδοτήσεις μετά το 2027 στη νέα ΚΑΠ – Οι νέες ισορροπίες

Ανθή Γεωργίου
Delivery: Την Κυριακή η στάση εργασίας των διανομέων – «Πιάνει» και τον τελικό του Μουντιάλ
Κοινωνία

Στάση εργασίας των διανομέων την Κυριακή

Οι εργαζόμενοι διανομείς θέλουν με την κινητοποίησή τους στην ημέρα του τελικού του Μουντιάλ, να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους για ΣΣΕ, αυξήσεις στους μισθούς και μέτρα ασφαλείας

Ισπανία: Τεράτια καταστροφή – Φωτιά βόρεια της Μαδρίτης έχει κάψει 120.000 στρέμματα
Κόσμος

Μαίνεται η φωτιά βόρεια της Μαδρίτης - Εχει κάψει 120.000 στρέμματα

Η φωτιά που μαίνεται στην περιοχή της Γκουαδαλαχάρα, και κυρίως στο φυσικό πάρκο Σιέρα Νόρτε, δεν έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής θύματα – Ωστόσο, χαρακτηρίζεται «δύσκολη»

Βρετανία: Ανοιχτή πλέον η σύγκρουση με την Κίνα για την British Steel
World

Απειλές από την Κίνα για την εθνικοποίηση της British Steel

Η κυβέρνηση στη Βρετανία έχει ήδη δηλώσει πως θα αναθέσει σε εκτιμητή να «αξιολογήσει εάν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση»

Samsung: Απολύσεις 700 εργαζομένων στις ΗΠΑ
World

Απολύσεις 700 εργαζομένων της Samsung στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με αναλυτές η απόφαση αντανακλά τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις μονάδες καταναλωτικών προιόντων και τη μονάδα των επεξεργαστών της Samsung

Shops Open Across Greece this Sunday as Summer Sales Continue
English Edition

Shops Open Across Greece this Sunday as Summer Sales Continue

Sunday shopping is underway across Greece as summer sales continue, with stores welcoming bargain hunters and retailers hoping for a strong boost in sales.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies