TGI Fridays: Νέο κατάστημα στο Κολωνάκι – Έρχεται ξεχωριστό concept – «Κλείσιμο ματιού» στην Κρήτη

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Σε νέα φάση επέκτασης και αναδιάρθρωσης του δικτύου της εισέρχεται η TGI Fridays, αφού πριν από λίγες ημέρες άνοιξε νέο κατάστημα στην Τσακάλωφ 4 στο Κολωνάκι, ενώ στο ακόλουθο διάστημα αναμένεται νέα προσθήκη στη Μαρίνα Ζέας.

Το μέγεθος του νέου σημείου στο Κολωνάκι φτάνει περίπου στα 200 τ.μ. Αν και μικρότερο από αυτό που λειτουργεί σήμερα στην άλλη τοποθεσία της περιοχής, το κατάστημα βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, που είναι περισσότερο προβεβλημένο και διαθέτει εμπορικό ενδιαφέρον.

Πώς προέκυψε η απόφαση για την αλλαγή στέγης; Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, το παλαιό ακίνητο συνοδευόταν με μεγάλο κόστος ενοικίου, πολύ υψηλά κοινόχρηστα και με επιβαρυμένους λογαριασμούς κοινής ωφελείας.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο όμιλος θα εγκαταλείψει το υφιστάμενο κατάστημα – τουναντίον, πρόκειται να προχωρήσει σε μια ριζική αλλαγή φιλοσοφίας.

Έρχεται νέο concept εστίασης

Πιο ειδικά, ο όμιλος της Pax Hospitality, που έχει τα δικαιώματα ανάπτυξης του αμερικάνικου σήματος στην Ελλάδα, έχει στα σκαριά το λανσάρισμα ενός τελείως διαφορετικού concept εστίασης, με πολύ υψηλότερη μέση απόδειξη ανά πελάτη.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα premium steak house και ένα πιο επίσημο dining, το οποίο θα φέρει μάλιστα ένα γνωστό ξένο brand.

Παρότι οι τελικές υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμα, θεωρείται βέβαιο ότι το project θα προχωρήσει κανονικά.

Μέσω Κρήτης η ενίσχυση του δικτύου

Την ίδια ώρα, ο όμιλος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την επέκταση της αλυσίδας με νέο κατάστημα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.

Η πόλη καταγράφει ισχυρή τουριστική κίνηση σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ για το πρώτο πεντάμηνο του 2026, και η διοίκηση της Pax Hospitality φαίνεται ότι ποντάρει στην περαιτέρω οικονομική και τουριστική της ανάπτυξη τα επόμενα 5 με 10 χρόνια.

Οι παραπάνω κινήσεις γίνονται με φόντο την άνοδο του τζίρου της αλυσίδας κατά 6% στα υφιστάμενα καταστήματα του δικτύου, ενώ η αύξηση τιμών περιορίστηκε μεταξύ 2% και 3% – κάτι που καθιστά την πρόταση του brand ιδιαιτέρως ελκυστική.

Προοπτικές για το κατάστημα στο Smart Park

Θετική εικόνα με ισχυρές προοπτικές έδωσε το νέο κατάστημα στο Smart Park, αφού οι πωλήσεις του αυξήθηκαν κατά 20%, ξεπερνώντας κατά πολύ το αρχικό business plan.

Η άνοδος του τζίρου προήλθε από την αυξημένη επισκεψιμότητα ακόμη και τις Κυριακές, όταν η εμπορική αγορά παραμένει κλειστή, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική της συγκεκριμένης τοποθεσίας.