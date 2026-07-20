Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Άνοιξαν με ήπιες απώλειες οι αγορές

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Με ήπιες απώλειες ξεκίνησαν οι συναλλαγές της Δευτέρας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις εξελίξεις στη διεθνή οικονομία και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Παρά τη θετική πορεία των μετοχών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η πλειονότητα των κλάδων και των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος κατά το άνοιγμα των αγορών.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ξεκίνησε τη συνεδρίαση της Δευτέρας με πτώση 0,22%, με τους περισσότερους περιφερειακούς κλάδους και τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να κινούνται σε αρνητικό έδαφος λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών.

Οι μετοχές του κλάδου πετρελαίου και φυσικού αερίου ηγήθηκαν των κερδών, σημειώνοντας άνοδο 1,48%, ενώ ο τεχνολογικός κλάδος ενισχύθηκε κατά 0,52% στις πρώτες συναλλαγές. Οι μετοχές των μέσων ενημέρωσης κατέγραψαν άνοδο 0,15%, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι κινήθηκαν πτωτικά.

Ο γαλλικός δείκτης CAC 40 υποχώρησε κατά 0,11%, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 0,16%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,3%. Ο ιταλικός FTSE MIB κινείτο οριακά κάτω από το επίπεδο του αμετάβλητου.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και ο ενεργειακός κλάδος

Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν εισήλθαν στην ένατη συνεχόμενη ημέρα, ενώ οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξήθηκαν μετά τις αναφορές για ακινητοποίηση δεξαμενόπλοιων, εξέλιξη που ώθησε την τιμή του πετρελαίου Brent πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα.

Οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου ενισχύθηκαν κατά 1,4%, ενώ οι μετοχές του κλάδου ταξιδιών και αναψυχής υποχώρησαν κατά 1,3%. Η Ryanair ηγήθηκε των απωλειών στον δείκτη STOXX 600, σημειώνοντας πτώση 4,6%, αφού η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους ανακοίνωσε μείωση 34% στα κέρδη του πρώτου τριμήνου, λόγω του υψηλότερου κόστους καυσίμων και των χαμηλότερων ναύλων.

Την ίδια ώρα, οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου κατέγραψαν άνοδο 0,4%, ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων από τους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς (Big Tech), τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν νέα ώθηση στο εντυπωσιακό ράλι που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Την περασμένη εβδομάδα, πάντως, ούτε οι αισιόδοξες προβλέψεις της ASML ούτε τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα της TSMC κατάφεραν να εντυπωσιάσουν τους επενδυτές.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται επίσης στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αργότερα μέσα στην εβδομάδα, όπου επικρατεί η εκτίμηση ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.