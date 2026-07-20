ΥΠΕΞ: Το Κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής

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Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Παράλληλα, αποτίνει φόρο τιμής στους πεσόντες και υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής, με την Αθήνα να δηλώνει έτοιμη να στηρίξει κάθε προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακρωτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο.

Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ.

Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ.

Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα της, υπό εξέλιξη, προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η επανένωση της Μεγαλονήσου και η άρση της κατοχής σε έδαφος μιας χώρας μέλους της ΕΕ, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.