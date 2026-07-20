 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(20) "Human-made Disasters"
}

ΥΠΕΞ: Το Κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Πολιτική 20.07.2026, 09:30
Σχολιάστε
ΥΠΕΞ: Το Κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της Ελλάδας για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.

Παράλληλα, αποτίνει φόρο τιμής στους πεσόντες και υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής, με την Αθήνα να δηλώνει έτοιμη να στηρίξει κάθε προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακρωτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο.

Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ.

Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ.

Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα της, υπό εξέλιξη, προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η επανένωση της Μεγαλονήσου και η άρση της κατοχής σε έδαφος μιας χώρας μέλους της ΕΕ, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΟΑΚΑ: Επίσκεψη Μητσοτάκη για επίβλεψη των έργων
Κατασκευές

Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης για επίβλεψη των έργων
Λειψυδρία: Νέα πρόσκληση ΥΠΕΝ 65 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης
Κλιματική αλλαγή

Νέα πρόσκληση 65 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης από το ΥΠΕΝ
Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπια αντίδραση στο ΧΑ μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί
Μουντιάλ 2026: Καλό ποδόσφαιρο και πακτωλός χρημάτων για τη FIFA
Business of Sport

Δόξα για το ποδόσφαιρο, πακτωλός χρημάτων για τη FIFA
AKTOR: Καλύφθηκε το ποσό για την ΑΜΚ – Πέριξ των 700 εκατ. η άντληση κεφαλαίων
Business

Σπάει τα κοντέρ η ΑΜΚ της AKTOR – Στα 700 με 750 εκατ. η άντληση κεφαλαίων
Crediabank: Στο 23,97% το ποσοστό της Thrivest μετά το placement
Τράπεζες

Crediabank: Στο 23,97% το ποσοστό της Thrivest μετά το placement

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ελληνικές εξαγωγές: Δεν «πληγώθηκαν» από νάρκες και δασμούς
Economy

Αλώβητες οι ελληνικές εξαγωγές από νάρκες και δασμούς

Οι ελληνικές εξαγωγές όχι μόνο άντεξαν απέναντι στους δασμούς και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις αλλά αυξήθηκαν 13,5% στο πεντάμηνο

Γιώργος Μανέττας
Ελαιόλαδο: Ακτινογραφία των ελληνικών εξαγωγών στη Ν. Κορέα – Προκλήσεις και Προοπτικές
Business

Ο «τίγρης της Ασίας» που φλερτάρει με το ελληνικό ελαιόλαδο

Η Ελλάδα εξήγαγε το 2024 περίπου 251,5 τόνους σε παρθένο ελαιόλαδο αξίας 4,151 εκατ. δολαρίων στη Νότια Κορέα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κόκκινα δάνεια: Χωρίς ρύθμιση συμβάσεις 75 δισ. ευρώ
Τράπεζες

Χωρίς τέλος το πρόβλημα των κόκκινων δανείων

Γιατί καθυστερεί από τους διαχειριστές η διευθέτηση στα κόκκινα δάνεια

Αγης Μάρκου
Crypto: Ανοίγει η κάνουλα των αδειών – Το μήνυμα της Λαζαράκου στην αγορά
Crypto

Η πρώτη άδεια crypto, η SEC και το μήνυμα Λαζαράκου

Δόθηκε η πρώτη άδεια παρόχου crypto στην Ελλάδα - Ανοίγει τον δρόμο για νέες εγκρίσεις - Τι λέει η Λαζαράκου για το νέο μοντέλο εποπτείας

Γιώργος Μανέττας
Εξοχικές κατοικίες: Oι «hot» περιοχές για αγορά [πίνακας]
Ακίνητα

Πόσο κοστίζουν οι εξοχικές κατοικίες [πίνακας]

Τα ελληνικά νησιά αποτελούν ένα περιζήτητο προορισμό για εξοχικές κατοικίες

Ανδρομάχη Παύλου
ΔΕΘ: Στο τραπέζι η μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σενάριο για μείωση φόρου 2% στις επιχειρήσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάζεται η ανακοίνωση πακέτου μέτρων στη ΔΕΘ για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Ντίνος Σιωμόπουλος
Βερολίνο: Επενδύστε στη Γερμανία τώρα!
World

Μετά το «επενδύστε στη Γαλλία», το «επενδύστε στη Γερμανία»

Το Βερολίνο θα διοργανώσει τον Οκτώβριο την πρώτη του επενδυτική σύνοδο κορυφής -στο μοτίβο της πρωτοβουλίας «Choose France» του Εμανουέλ Μακρόν

Μελίνα Ζιάγκου
Ελλάδα – Γερμανία: Πώς κινήθηκαν οι εμπορικές σχέσεις το 2025 – Σε ακίνητα επενδύουν οι Γερμανοί
Business

Ανοικτό το «ραντάρ» των Γερμανών για ελληνικά ακίνητα

Ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 5,17% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία το 2025 - Πώς η Ελλάδα θα αυξήσει το μερίδιό της στη γερμανική αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από Πολιτική
ΟΑΚΑ: Επίσκεψη Μητσοτάκη για επίβλεψη των έργων
Κατασκευές

Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης για επίβλεψη των έργων

Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 173 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, την Περιφέρεια Αττικής, το ΟΑΚΑ και τη Lamda Development.

ΥΠΕΞ: Το Κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής
Πολιτική

ΥΠΕΞ: Το Κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί, 42 τραυματίες σε αεροπορικό βομβαρδισμό της Ρωσίας
Κόσμος

Ουκρανία: Τουλάχιστον 2 νεκροί, 42 τραυματίες σε αεροπορικό βομβαρδισμό της Ρωσίας

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν να ανταλλάσσουν εκατέρωθεν επιθέσεις

ΗΠΑ: Έπληξαν για ένατη συνεχόμενη νύχτα το Ιράν – Η Τεχεράνη λέει ότι στοχοποίησε αμερικανικά αεροσκάφη
Κόσμος

Οι ΗΠΑ έπληξαν για ένατη συνεχόμενη νύχτα το Ιράν

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο προτρέπει άλλες χώρες να ασκήσουν πίεση στο Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Μ. Ανατολή: Πώς Κούσνερ και Γουίτκοφ φέρονται να υπονόμευσαν τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος

Πώς Κούσνερ και Γουίτκοφ υπονόμευσαν τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Η απόπειρα της ιρανικής διπλωματίας να μιλήσουν απευθείας με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και να απομακρύνουν τους δύο έμπιστους αξιωματούχους του Ντόναλντ Τραμπ

Βαγγέλης Γεωργίου
Μαύρη Θάλασσα: Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους – Πέντε νεκροί
Κόσμος

Μαύρη Θάλασσα: Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από ρωσικούς πυραύλους – Πέντε νεκροί

Πέντε ναυτικοί σκοτώθηκαν και πέντε αγνοούνται στη Μαύρη Θάλασσα, αφότου τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από τρεις ρωσικούς πυραύλους.

Ισραήλ: Δηλώνει έτοιμο για «αμυντικά και επιθετικά» μέτρα, αν γίνει στόχος του Ιράν
Κόσμος

Ισραήλ: Δηλώνει έτοιμο για «αμυντικά και επιθετικά» μέτρα, αν γίνει στόχος του Ιράν

Το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στις τελευταίες επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν

Latest News
ΟΑΚΑ: Επίσκεψη Μητσοτάκη για επίβλεψη των έργων
Κατασκευές

Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης για επίβλεψη των έργων

Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 173 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, την Περιφέρεια Αττικής, το ΟΑΚΑ και τη Lamda Development.

Λειψυδρία: Νέα πρόσκληση ΥΠΕΝ 65 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης
Κλιματική αλλαγή

Νέα πρόσκληση 65 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης από το ΥΠΕΝ

Εως τον Σεπτέμβριο θα εκδοθούν ακόμα 2 νέες προσκλήσεις για έργα ύδρευσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές

Χρηματιστήριο: Ήπια αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπια αντίδραση στο ΧΑ μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί

Ο Γενικός Δείκτης κινείται πάνω από τις 2.450 μονάδες, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Μουντιάλ 2026: Καλό ποδόσφαιρο και πακτωλός χρημάτων για τη FIFA
Business of Sport

Δόξα για το ποδόσφαιρο, πακτωλός χρημάτων για τη FIFA

Η FIFA κατάφερε να στύψει και το τελευταίο δολάριο από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο - Τι ετοιμάζει ενόψει της επόμενης διοργάνωσης

Μελίνα Ζιάγκου
AKTOR: Καλύφθηκε το ποσό για την ΑΜΚ – Πέριξ των 700 εκατ. η άντληση κεφαλαίων
Business

Σπάει τα κοντέρ η ΑΜΚ της AKTOR – Στα 700 με 750 εκατ. η άντληση κεφαλαίων

Το ποσό των 650 εκατ. ευρώ που ζητά η AKTOR με την ΑΜΚ καλύφθηκε – Πόσα κεφάλαια θα αντλήσει η εισηγμένη

Χρήστος Κολώνας
Crediabank: Στο 23,97% το ποσοστό της Thrivest μετά το placement
Τράπεζες

Crediabank: Στο 23,97% το ποσοστό της Thrivest μετά το placement

Η ανακοίνωση της CrediaBank για τις αλλαγές στα δικαιώματα ψήφου μετά το placement της 15ης Ιουλίου

Optima Bank: Διπλή διεθνής διάκριση για την τράπεζα στα Euromoney Awards 2026
Τράπεζες

Διπλή διεθνής διάκριση για την Optima bank στα Euromoney Awards 2026

Τα δύο βραβεία της Optima Bank αφορούν την καλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα για την εμπειρία πελάτη αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Qualco: Συνεργασία Clever Point με Revoil
Business

Συνεργασία Clever Point με Revoil

Η συνεργασία ενισχύει την ανάπτυξη του δικτύου του Clever Point, μέλος του ομίλου Qualco, το οποίο αναμένεται να ξεπεράσει τα 1.000 σημεία πανελλαδικά έως το τέλος της χρονιάς

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Άνοιξαν με ήπιες απώλειες οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με ήπιες απώλειες άνοιξαν οι ευρωαγορές

Ο Stoxx 600 υποχωρεί 0,22%, με τις ενεργειακές μετοχές να κινούνται ανοδικά, ενώ οι περισσότεροι κλάδοι και οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται σε αρνητικό έδαφος

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα τη Δευτέρα
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι νοτιοκορεατικές μετοχές ηγήθηκαν των περιφερειακών απωλειών στα ασιατικά χρηματιστήρια

Lockheed: Θα κατασκευάσει φθηνότερους Patriot, καθώς η ζήτηση «εκτοξεύεται»
World

Η Lockheed θα κατασκευάσει φθηνότερους Patriot

Σύμφωνα με την Lockheed o νέος πύραυλος ACE θα κοστίσει λιγότερο από το μισό του πυραύλου PAC-3

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σημαντική διάκριση μεταξύ των καλύτερων έργων στην ΕΕ
Ηλεκτρισμός

Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σημαντική διάκριση μεταξύ των καλύτερων έργων στην ΕΕ

Το έργο για το καλώδιο Κρήτης - Αττικής θα βραβευτεί στο πλαίσιο των REGIOSTARS 2026, της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ρωσία: Στο Κρεμλίνο η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας – Στο επίκεντρο η Ουκρανία
Κόσμος

Ρωσία: Στο Κρεμλίνο η ΥΠΕΞ της Βόρειας Κορέας – Στο επίκεντρο η Ουκρανία

Στο πλαίσιο μιας συμφωνίας αμοιβαίας άμυνας μεταξύ των δύο χωρών, η Βόρεια Κορέα έστειλε περίπου 14.000 στρατιώτες για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας στο Κούρσκ.

ΥΠΕΞ: Το Κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής
Πολιτική

ΥΠΕΞ: Το Κυπριακό παραμένει διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Ήλιο: Η απαγόρευση εξαγωγών από την Κίνα απειλεί τις προμήθειες της Ευρώπης
Commodities

«Στραγγαλίζει» την Ευρώπη η κινεζική απαγόρευση εξαγωγών ηλίου

Οι έλεγχοι εξαγωγών του Πεκίνου διακόπτουν την περίπλοκη διαδρομή που ακολουθούσε το ρωσικό ήλιο, αυξάνοντας τις πιέσεις μετά τη διακοπή της παραγωγής του Κατάρ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
AKTOR: Πάτησε το κουμπί για την ΑΜΚ – Οι όροι της δημόσιας προσφοράς
Business

Πάτησε το κουμπί για την ΑΜΚ ο AKTOR - Οι όροι της δημόσιας προσφοράς

Η διάθεση των νέων μετοχών της AKTOR θα γίνει μέσω συνδυασμένης προσφοράς, με στόχο την άντληση έως 650 εκατ. ευρώ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies