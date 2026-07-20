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ΑΑΔΕ: Πώς αλλάζει η διαδικασία για το φορολογικό καθεστώς των επενδυτών

Το νέο πλαίσιο που θεσμοθετεί η ΑΑΔΕ αφορά φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και επενδύουν τουλάχιστον 500.000 ευρώ

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 20.07.2026, 20:07
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ΑΑΔΕ: Πώς αλλάζει η διαδικασία για το φορολογικό καθεστώς των επενδυτών
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε απλούστευση της διαδικασίας υπαγωγής στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος από το εξωτερικό για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και πραγματοποιούν επένδυση στη χώρα. Η απόφαση Α1147/2026 αποσκοπεί στη μεγαλύτερη διευκόλυνση των φορολογουμένων και στη σαφέστερη περιγραφή των βημάτων που απαιτούνται για την ένταξη στο καθεστώς.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν πλέον να υποβληθούν με τρεις τρόπους: ψηφιακά μέσω του myAADE, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier, καθώς και με φυσική παρουσία κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Η ψηφιακή διαδικασία γίνεται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», ενώ για τη φυσική κατάθεση απαιτείται ραντεβού από την πλατφόρμα «Τα Ραντεβού μου».

Η ΑΑΔΕ δίνει έτσι μεγαλύτερη ευελιξία σε ενδιαφερόμενους που θέλουν να αξιοποιήσουν το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο για εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης, στο πλαίσιο της μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στην Ελλάδα. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Αρχής.

Προθεσμίες και όροι

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους άφιξης, αν ο φορολογούμενος επιδιώκει υπαγωγή από το ίδιο έτος, ή έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου φορολογικού έτους, αν η υπαγωγή ζητείται από το επόμενο έτος. Όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία έως και τις 2 Ιουλίου ενός έτους μπορούν να επιλέξουν υπαγωγή είτε για το έτος άφιξης είτε για το επόμενο, ενώ για μεταφορά μετά τις 2 Ιουλίου η αίτηση αφορά το επόμενο έτος.

Τα δικαιολογητικά του φακέλου μπορούν να κατατεθούν έως τις 31 Οκτωβρίου του φορολογικού έτους για το οποίο ζητείται η υπαγωγή. Επίσης, είναι δυνατή η επέκταση της εναλλακτικής φορολόγησης σε συγγενικά πρόσωπα, όπως σύζυγο, γονείς και τέκνα, είτε από την αρχική αίτηση είτε αργότερα.

Φόρος και επιβάρυνση

Ο κατ’ αποκοπή φόρος ανέρχεται σε 100.000 ευρώ ετησίως και προσαυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο που υπάγεται στο ίδιο καθεστώς. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού εκδίδεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου, ενώ ο φόρος καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου. Με την καταβολή του εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα που αποκτάται στην αλλοδαπή.

Η ρύθμιση εφαρμόζεται σε νέες αιτήσεις, σε εκκρεμείς αιτήσεις και σε πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το φορολογικό έτος 2026, εφόσον δεν έχει ήδη καταβληθεί το σχετικό ποσό κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης. Με αυτόν τον τρόπο, το νέο πλαίσιο καλύπτει ευρύτερο φάσμα περιπτώσεων και καθιστά πιο ομαλή τη μετάβαση.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Για να ενταχθεί κάποιος στις διατάξεις του άρθρου 5Α του ΚΦΕ, πρέπει σωρευτικά να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα 7 από τα 8 έτη πριν από τη μεταφορά της κατοικίας του και να πραγματοποιήσει επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ στην Ελλάδα. Η επένδυση μπορεί να αφορά ακίνητα, επιχειρήσεις, κινητές αξίες, μετοχές ή μερίδια σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με έδρα στη χώρα.

Η επένδυση μπορεί να γίνει από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, από συγγενικό του πρόσωπο ή μέσω νομικού προσώπου στο οποίο το πρόσωπο αυτό κατέχει την πλειοψηφία. Επιπλέον, η επένδυση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε τρία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ ο φάκελος πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό μεταφοράς του ελάχιστου ποσού.

Τι σημαίνει στην πράξη

Η απόφαση της ΑΑΔΕ κινείται προς μια πιο φιλική και πιο ξεκάθαρη διοικητική διαδικασία για όσους θέλουν να εγκατασταθούν φορολογικά στην Ελλάδα και να επενδύσουν στη χώρα. Σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και φορολογικών κατοίκων υψηλής εισοδηματικής βάσης, η απλοποίηση των βημάτων και η ψηφιακή υποστήριξη μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικό κίνητρο.

Η ΑΑΔΕ παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στην υπηρεσία my1521, τόσο τηλεφωνικά στο 1521 όσο και ψηφιακά μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Η νέα διαδικασία εντάσσεται σε μια γενικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού και μεγαλύτερης προσβασιμότητας των φορολογικών υπηρεσιών.

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