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Μισθοί: Παραμένουν στα επίπεδα της εποχής της κρίσης

Οι ονομαστικοί μισθοί το 2025 ήταν χαμηλότεροι κατά 12% σε σχέση με το 2009, σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 20.07.2026, 07:00
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Μισθοί: Παραμένουν στα επίπεδα της εποχής της κρίσης
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

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Καθηλωμένοι παραμένουν οι μισθοί οκτώ χρόνια μετά τη λήξη των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Ουσιαστικά το πραγματικό εισόδημα της μισθωτής εργασίας εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του 2009, δηλαδή από την περίοδο πριν από την οικονομική κρίση.

Ενδεικτικό είναι το στοιχείο σύμφωνα με το οποίο οι μέσοι ονομαστικοί μισθοί το 2025 ήταν χαμηλότεροι κατά 12% από το 2009, ενώ το ωρομίσθιο αντιστοιχεί στο 73,5% του ωρομισθίου του ίδιου έτους.

Ταυτοχρόνως, οι φτωχοί εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν το 9,7% των απασχολούμενων ηλικίας 18 έως 64 στη χώρα μας. Το αντίστοιχο ποσοστό στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης διαμορφώθηκε στο 8,3% κατά το έτος 2025. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η χώρα μας εξακολουθεί να παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρότι η απόκλιση έχει περιοριστεί σε σύγκριση με το 2009.

Σε πραγματικούς όρους, το 2025 το μέσο ωρομίσθιο στη χώρα μας αντιστοιχούσε μόλις στο 73,5% του 2009, ενώ συγκριτικά με το 2019 σημείωσε οριακή αύξηση κατά 2%.

Στασιμότητα

Πρόκειται για καταγραφές και συμπεράσματα της έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, που δείχνουν ότι οι αμοιβές εξακολουθούν να υπολείπονται παρά τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει στο εισόδημα των μισθωτών από τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού, τη σταδιακή μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης αλλά και την πρόσφατη κοινωνική συμφωνία για την αύξηση του ποσοστού κάλυψης των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα στην έκθεση επισημαίνονται τα εξής:

1 Ετήσιος ονομαστικός μισθός.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εξέλιξης του μέσου μισθού και του μέσου ωρομισθίου στο σύνολο της οικονομίας την περίοδο 2009-2025, γίνεται φανερό ότι το 2025 ο μέσος ετήσιος ονομαστικός μισθός ανήλθε στη χώρα μας στα 18.134 ευρώ, αυξημένος κατά 3,9% έναντι του 2024 και 19,7% έναντι του 2019.

Παρόλα αυτά, το ύψος του συνέχιζε και πέρυσι (2025) να είναι χαμηλότερο κατά 12% σε σχέση με το 2009. Μάλιστα ήταν χαμηλότερο ακόμη και από το επίπεδο του 2012 (-0,9%), που ήταν έτος βαθιάς ύφεσης, ραγδαίας αύξησης της ανεργίας και πτώσης των ονομαστικών μισθών ως συνέπεια της εφαρμογής της πολιτικής εσωτερικής υποτίμησης.

2 Ετήσιος πραγματικός μισθός

Εξετάζοντας την εξέλιξη του μέσου ετήσιου μισθού σε πραγματικούς όρους, η εικόνα είναι ακόμη πιο απογοητευτική. Το 2025 το ύψος του ανήλθε στα 14.998 ευρώ, επίπεδο το οποίο, αν και οριακά υψηλότερο από το 2024 (+1,3%), ήταν χαμηλότερο κατά 31% σε σχέση με το 2009 και σχεδόν αντίστοιχο του 2019 (+0,3%).

Από το τελευταίο στοιχείο προκύπτει ότι κατά τη μετα-μνημονιακή περίοδο, παρά τους σχετικά υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης του ονομαστικού ΑΕΠ, οι μισθωτοί στη χώρα μας δεν βίωσαν ουσιαστική αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης.

Συγκριτικά μάλιστα με το 2021, δηλαδή το έτος έναρξης της πληθωριστικής κρίσης, ο μέσος ετήσιος πραγματικός μισθός στην Ελλάδα το 2025 ήταν χαμηλότερος κατά 1,3%, στοιχείο που δείχνει τη σημαντική επίπτωση που είχε ο πληθωρισμός στο πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων.

3 Ωρομίσθιο

Αντίστοιχα είναι και τα στοιχεία για την εξέλιξη του μέσου ονομαστικού και πραγματικού ωρομισθίου.

Το 2025 το μέσο ονομαστικό ωρομίσθιο στο σύνολο της οικονομίας ανήλθε στα 9,6 ευρώ, αυξημένο έναντι τόσο του 2024 όσο και του 2019, παραμένοντας όμως χαμηλότερο συγκριτικά με την προ οικονομικής κρίσης περίοδο (2009).

Σε πραγματικούς όρους, το 2025 το μέσο ωρομίσθιο στη χώρα μας αντιστοιχούσε μόλις στο 73,5% του 2009, ενώ συγκριτικά με το 2019 σημείωσε οριακή αύξηση κατά 2%.

4 Φτωχοί εργαζόμενοι

Το 9,7% των απασχολούμενων στη χώρα μας ηλικίας 18 έως 64 ετών χαρακτηρίζονται ως φτωχοί εργαζόμενοι. Το αντίστοιχο ποσοστό στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης διαμορφώθηκε στο 8,3% κατά το έτος 2025. Συνεπώς η χώρα μας παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρότι η απόκλιση έχει περιοριστεί σε σύγκριση με το 2009. Τότε ο αντίστοιχος δείκτης στην Ελλάδα ανερχόταν σε 13,7%, ενώ το 2019 είχε μειωθεί στο 10,1%.

Η πορεία αυτή υποδηλώνει μια σαφή αποκλιμάκωση σε βάθος χρόνου, αλλά όχι πλήρη σύγκλιση με την ΕΕ-27. Η σύγκριση της χώρας μας με τις πληθυσμιακά σταθμισμένες ομάδες χωρών αναδεικνύει μια σύνθετη εικόνα.

Το 2025 ο δείκτης φτώχειας στην εργασία στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης διαμορφώνεται στο 7,7%, στην περιφέρεια στο 10,5% και στα Βαλκάνια στο 10,2%. Η Ελλάδα βρίσκεται επομένως σε δυσμενέστερη θέση από την ΕΕ-27 και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, αλλά σε ελαφρώς καλύτερη από την περιφέρεια και τα Βαλκάνια.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

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