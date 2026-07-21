Σούδα: Συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι

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Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές καθώς δύο πλοία, το επιβατηγό οχηματαγωγό, ΕΛΥΡΟΣ και το Ro Ro Cargo Iosif K. συγκρούστηκαν στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά.

Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε τραυματισμός ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Το Ro Ro Cargo έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών οι οποίες ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα.

Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των υλικών ζημιών που υπέστησαν τα δύο πλοία.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περιστατικό περιορισμένης έκτασης.

Προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.