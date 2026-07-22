 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Government Business"
    [1]=>
    string(31) "Environmental Services Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΥΠΕΝ – ΕΤΕπ: Συμφωνία για τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΕΤΕπ θα υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές στον καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων

Κατασκευές 22.07.2026, 15:19
Σχολιάστε
ΥΠΕΝ – ΕΤΕπ: Συμφωνία για τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενισχύει τις προσπάθειες της Ελλάδας για την προστασία και την αναβάθμιση των κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών, παρέχοντας εξειδικευμένη τεχνική βοήθεια για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία επενδύσεων που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι σε μελλοντικές προκλήσεις και κινδύνους.

Η προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών συνιστά ζήτημα εθνικής ασφάλειας, οικονομικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής. Σε μια περίοδο εντεινόμενων κλιματικών πιέσεων και νέων απειλών, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων ενέργειας και νερού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΕΤΕπ θα υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές στον καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων, στην προετοιμασία ώριμων έργων και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού πλαισίου, που θα συμβάλλει στη δημιουργία πιο ανθεκτικών, βιώσιμων και αξιόπιστων υποδομών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες της Ελλάδας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φορέων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες, σε ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων (Critical Entities Resilience – CER). Μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών της ΕΤΕπ (EIB Advisory), οι στόχοι αυτοί θα μετατραπούν σε συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια και ώριμα έργα με σαφή αναπτυξιακό αντίκτυπο.

Ο ρόλος της ΕΤΕπ

Η ΕΤΕπ θα παρέχει εξειδικευμένη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για τον εντοπισμό και την ιεράρχηση επενδύσεων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη δημιουργία χαρτοφυλακίων έργων και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προσεγγίσεων υλοποίησης, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις εθνικές προτεραιότητες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σε πρώτη φάση, η υποστήριξη θα επικεντρωθεί στους τομείς της Ενέργειας και του Νερού, όπου η θωράκιση των δικτύων και η διασφάλιση της συνεχούς και αξιόπιστης παροχής υπηρεσιών είναι καθοριστικής σημασίας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

Η ΕΤΕπ θα συνεργαστεί στενά με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους αρμόδιους φορείς για την αξιολόγηση των επενδυτικών αναγκών, την επιτάχυνση της προετοιμασίας έργων και τη διερεύνηση κατάλληλων χρηματοδοτικών λύσεων που θα στηρίξουν μελλοντικές επενδύσεις.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία θα συμβάλλει στην ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, υποστηρίζοντας τον μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό και τη δημιουργία υποδομών που θα είναι καλύτερα προετοιμασμένες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Παπασταύρου: Περισσότερα από 200 έργα πάνω από 600 εκατ. ευρώ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Βρισκόμαστε στο Αδριάνειο Υδραγωγείο Αθηνών. Ένα έργο που εδώ και σχεδόν 1.900 χρόνια εξακολουθεί και μεταφέρει νερό. Μία εμβληματική υποδομή. Ένα μοναδικό παράδειγμα βιώσιμης διαχείρισης του νερού και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Αθήνας που αναδεικνύει τη διαχρονική σημασία των υποδομών.

Η προστασία των κρίσιμων υποδομών ύδατος και ενέργειας είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, κοινωνικής συνοχής και ποιότητας ζωής των πολιτών. Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενώνουμε δυνάμεις και αξιοποιούμε την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, ώστε να θωρακίσουμε τις κρίσιμες υποδομές μας και να τις καταστήσουμε πιο ανθεκτικές απέναντι στις κρίσεις και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μαζί με την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ και τους Δήμους μας. Παράλληλα, κάνουμε πράξη τη νέα εθνική πολιτική για το νερό. Με περισσότερα από 200 έργα, συνολικού ύψους πάνω από 600 εκατ. ευρώ, με τη νέα Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και με τη δομική μεταρρύθμιση στη διαχείριση του νερού. Θωρακίζουμε τα δίκτυά μας και διασφαλίζουμε την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ασφαλές, ποιοτικό και οικονομικά προσιτό νερό. Στο πολυτιμότερο δημόσιο αγαθό. Για κάθε πολίτη και για τις επόμενες γενιές.»

Τσακίρης: Επένδυση στην ασφάλεια

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών αποτελεί επένδυση στην ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Η ΕΤΕπ στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας, παρέχοντας τεχνογνωσία και συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία επενδύσεων που θα θωρακίσουν βασικές υπηρεσίες, θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της χώρας και θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία για τους πολίτες».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ιράν: Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει
Κόσμος

Τι είναι το Pickaxe Mountain στο Ιράν που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει
ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων
Ιρλανδία: Σχεδιάζει μειώσεις φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ
World

Ιρλανδία: Σχεδιάζει μειώσεις φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ
Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά: Μεταβίβαση από Υπερταμείο στο υπουργείο Παιδείας
Economy

Στο υπουργείο Παιδείας μεταβιβάστηκε το Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά
Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION
Business

Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION
Alumil: Υπέγραψε τους βασικούς όρους για την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου
Business

Alumil: Ομολογιακό 135 εκατ. με τις 4 συστημικές τράπεζες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Βενεζουέλα: Μυστήριο γύρω από τα δισ. του πετρελαίου – Πού κατευθύνονται τα έσοδα που ελέγχουν οι ΗΠΑ;
World

Τραμπ: Πού πήγαν τα 13 δισ. από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας;

Η Ουάσινγκτον έχει δώσει αποκλίνουσες εκδοχές για το πού πηγαίνουν τα κεφάλαια την ώρα που η Βενεζουέλα έχει πληγεί από τον σεισμό

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Hinitsa Bay: Πώς χρηματοδοτείται το επενδυτικό σχέδιο στο Πόρτο Χέλι
Τουρισμός

Πώς χρηματοδοτεί ο Κόλσον την επένδυση στο Πόρτο Χέλι

Ποιο είναι το χρηματοδοτικό σχήμα σύμφωνα με την ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση της εταιρείας Hinitsa Bay

Λάμπρος Καραγεώργος
Μέλισσα Κίκιζας: Ποντάρει στον «υγρό χρυσό» – Τα μεγέθη του 2025 και τα σχέδια εξωστρέφειας
Business

Πώς η Μέλισσα Κίκιζας χτίζει το διεθνές story

Με στοχευμένες κινήσεις η Μέλισσα Κίκιζας συνέχισε την πορεία μετασχηματισμού της σε έναν διεθνή όμιλο ελληνικής και μεσογειακής διατροφής

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πετρέλαιο: Το μεγάλο μυστήριο του πολέμου του Ιράν – Γιατί κανείς δεν το θέλει
Πετρέλαιο

Το μυστήριο του Ορμούζ: Γιατί δεν αγοράζει ο κόσμος πετρέλαιο

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου παραμένει περίπου 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα χαμηλότερη τώρα από ό,τι στην αρχή του πολέμου

Τζούλη Καλημέρη
Καύσωνας: Έκτατα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων – Ποιους αφορά
Experts

Τι ισχύει για τα μέτρα κατά της θερμικής καταπόνησης

Αφορούν τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Αγάπη Σμπώκου: Η φετινή χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα ισχυρή για τον ελληνικό τουρισμό
Τουρισμός

Κόντρα στις κρίσεις, ο τουρισμός κυνηγά νέο ρεκόρ

Η πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου υπογράμμισε ότι τα έως τώρα δεδομένα δημιουργούν βάσιμες προσδοκίες για θετική εξέλιξη

Λάμπρος Καραγεώργος
Zakcret: Εισέρχεται στην κυπριακή αγορά – Τα πλάνα για περαιτέρω επέκταση
Business

Η Zakcret βγαίνει εκτός Ελλάδας με πρώτο σταθμό την Κύπρο

Σε νέα φάση ανάπτυξης μπαίνει η Zakcret μέσω εισόδου στην Κύπρο - Η πορεία της επιχείρησης από το 1975 και τα επόμενα βήματα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Πιερρακάκης: Τηλεπικοινωνιακή πολιτική à la Draghi για την Ευρώπη
Τηλεπικοινωνίες

Η πρόταση Πιερρακάκη για να γεμίσουν τα ταμεία της Ευρώπης

Ο πρόεδρος του Eurogroup προτείνει μέρος των εσόδων από τις δημοπρασίες συχνοτήτων να κατευθύνεται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Κατασκευές
ΥΠΕΝ – ΕΤΕπ: Συμφωνία για τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών
Κατασκευές

Συμφωνία μεταξύ ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΕΤΕπ θα υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές στον καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων

Πετρέλαιο: Το μεγάλο μυστήριο του πολέμου του Ιράν – Γιατί κανείς δεν το θέλει
Πετρέλαιο

Το μυστήριο του Ορμούζ: Γιατί δεν αγοράζει ο κόσμος πετρέλαιο

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου παραμένει περίπου 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα χαμηλότερη τώρα από ό,τι στην αρχή του πολέμου

Τζούλη Καλημέρη
Νίκος Ανδρουλάκης: Αποτυχία της κυβέρνησης στην ενέργεια – Η κοινωνία πληρώνει υψηλό κόστος
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Απέτυχε η κυβέρνηση στην ενέργεια - Ο λογαριασμός στην κοινωνία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για το κόστος ενέργειας - Η εναλλακτική πρόταση του Κινήματος

Χρήστος Κολώνας
ΔΟΕ: Νέα προειδοποίηση για το πετρέλαιο
Πετρέλαιο

ΔΟΕ: Νέα προειδοποίηση για το πετρέλαιο

Ο ΔΟΕ παρακολουθεί στενά τις αγορές πετρελαίου

Goldman: Πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι αν συνεχιστούν οι διαταραχές στο Ορμούζ
Commodities

Ξαναπαίρνει «φωτιά» το πετρέλαιο - Σενάριο για 120 δολάρια

Τα σενάρια της Goldman Sachs - Πώς θα κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

Πετρέλαιο: Γιατί δεν εκτοξεύθηκαν οι τιμές παρά τον πεντάμηνο πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν
Πετρέλαιο

Γιατί το πετρέλαιο δεν έφτασε τα 200 δολάρια [γραφήματα]

Τι αναφέρει το Reuters για τις τιμές στο πετρέλαιο – Γιατί διαψεύσθηκαν οι προβλέψεις για εκτίναξη των τιμών της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν και το κλείσιμο του Ορμούζ

Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σημαντική διάκριση μεταξύ των καλύτερων έργων στην ΕΕ
Ηλεκτρισμός

Καλώδιο Κρήτης – Αττικής: Σημαντική διάκριση μεταξύ των καλύτερων έργων στην ΕΕ

Το έργο για το καλώδιο Κρήτης - Αττικής θα βραβευτεί στο πλαίσιο των REGIOSTARS 2026, της Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Latest News
Ιράν: Τι είναι το Pickaxe Mountain που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει
Κόσμος

Τι είναι το Pickaxe Mountain στο Ιράν που ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει μια υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν, γνωστή ως «Pickaxe Mountain»

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή υποβολή και επιτάχυνση της διαδικασίας επίλυσης των τελωνειακών αμφισβητήσεων

Η αίτηση αμφισβήτησης υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE

Ιρλανδία: Σχεδιάζει μειώσεις φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ
World

Ιρλανδία: Σχεδιάζει μειώσεις φόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ

Τα φορολογικά μέτρα θα αποτελέσουν μέρος του φορολογικού σχεδίου ύψους 8,5 δισ. ευρώ

Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά: Μεταβίβαση από Υπερταμείο στο υπουργείο Παιδείας
Economy

Στο υπουργείο Παιδείας μεταβιβάστηκε το Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά

Εκκίνηση ενός νέου κεφαλαίου στο Κωπηλατοδρόμιο Σχινιά για τη στήριξη της αθλητικής δραστηριότητας

Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION
Business

Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ» και του NANOPOULOS FOUNDATION

Η συνεργασία των δύο Ιδρυμάτων έχει ήδη ξεκινήσει στο πλαίσιο ιδίως των επί μέρους προγραμμάτων του Ιδρύματος Νανόπουλου, BioMedAi Summer School και Health Nexus Forum

Alumil: Υπέγραψε τους βασικούς όρους για την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου
Business

Alumil: Ομολογιακό 135 εκατ. με τις 4 συστημικές τράπεζες

Η Alymil με τις τέσσερις πιστώτριες τράπεζες για δάνειο 135 εκατ. ευρώ

ΥΠΕΝ – ΕΤΕπ: Συμφωνία για τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών
Κατασκευές

Συμφωνία μεταξύ ΥΠΕΝ και ΕΤΕπ για τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΕΤΕπ θα υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές στον καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων

Μυτιληναίος: Οι υποδομές δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική ευημερία
Business

Μήνυμα Μυτιληναίου: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στις υποδομές

Η Ευρώπη χρειάζεται να ανανεώσει τη δέσμευσή της σε βιομηχανικές επενδύσεις, ενεργειακή ασφάλεια και ανάπτυξη υποδομών, ανέφερε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος

Παγκόσμια Τράπεζα: Η κλιμάκωση του πολέμου στo Iράν ίσως φρενάρει την παγκόσμια ανάπτυξη στο 1,3% το 2026
World

Σενάριο σοκ για τη διεθνή οικονομία από την παγκόσμια τράπεζα

Τι προβλέπει το χειρότερο σενάριο των μοντέλων που έχει εκπονήσει η Παγκόσμια Τράπεζα

Δημήτρης Σταμούλης
Καύσιμα: Άνοδος 13,7% στις τιμές τον Ιούνιο στην Ευρώπη
World

Eurostat: Άνοδος 13,7% στις τιμές καυσίμων τον Ιούνιο

Η αύξηση των τιμών στα καύσιμα ήταν κοινό φαινόμενο σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat

Τανζανία: Εξετάζει την έκδοση ομολόγων σε ευρώ
Markets

Τανζανία: Εξετάζει την έκδοση ομολόγων σε ευρώ

Η Τανζανία έχει πάνω από μια δεκαετία να εκδώσει ομόλογο σε σκληρό νόμισμα

Ελληνικός τουρισμός: Άλμα 25,8% στις εισπράξεις και 20,9% στις αφίξεις στο πεντάμηνο
Τουρισμός

Τουρισμός: Άλμα 25,8% στις εισπράξεις και 20,9% στις αφίξεις 5ηνο

Τα έσοδα ανήλθαν στα 5,32 δισ. ευρώ και οι ξένοι επισκέπτες έφθασαν τα 8,57 εκατ. στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2026, κάτι που αποτυπώνει τη σημαντική άνοδο που καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός

ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση ΣτΕ για τις Κολυμπήθρες
Business

ΕΚΤΕΡ: Θετική γνωμοδότηση ΣτΕ για τις Κολυμπήθρες

Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο αφορά ακίνητο συνολικής έκτασης 327,84 στρεμμάτων ιδιοκτησίας της ΕΚΤΕΡ

Καύσωνας: Έκτατα μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων – Ποιους αφορά
Experts

Τι ισχύει για τα μέτρα κατά της θερμικής καταπόνησης

Αφορούν τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές, στις οποίες αναμένεται να επικρατήσουν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος
Πολιτική

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος

Ανεξάρτητος βουλευτής είναι από σήμερα ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,32% «ανέβηκε» η απόδοση των εξάμηνων εντόκων γραμματίων
Economy

Στο 2,32% «ανέβηκε» η απόδοση των 6μηνων εντόκων γραμματίων

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,160 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,90 φορές.

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies