ΥΠΕΝ – ΕΤΕπ: Συμφωνία για τη θωράκιση κρίσιμων υποδομών

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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενισχύει τις προσπάθειες της Ελλάδας για την προστασία και την αναβάθμιση των κρίσιμων υπηρεσιών και υποδομών, παρέχοντας εξειδικευμένη τεχνική βοήθεια για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία επενδύσεων που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι σε μελλοντικές προκλήσεις και κινδύνους.

Η προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών συνιστά ζήτημα εθνικής ασφάλειας, οικονομικής σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής. Σε μια περίοδο εντεινόμενων κλιματικών πιέσεων και νέων απειλών, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων ενέργειας και νερού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

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Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΕΤΕπ θα υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές στον καθορισμό επενδυτικών προτεραιοτήτων, στην προετοιμασία ώριμων έργων και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου επενδυτικού πλαισίου, που θα συμβάλλει στη δημιουργία πιο ανθεκτικών, βιώσιμων και αξιόπιστων υποδομών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προσπάθειες της Ελλάδας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φορέων που παρέχουν βασικές υπηρεσίες, σε ευθυγράμμιση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων (Critical Entities Resilience – CER). Μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών της ΕΤΕπ (EIB Advisory), οι στόχοι αυτοί θα μετατραπούν σε συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια και ώριμα έργα με σαφή αναπτυξιακό αντίκτυπο.

Ο ρόλος της ΕΤΕπ

Η ΕΤΕπ θα παρέχει εξειδικευμένη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για τον εντοπισμό και την ιεράρχηση επενδύσεων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα, τη δημιουργία χαρτοφυλακίων έργων και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προσεγγίσεων υλοποίησης, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις εθνικές προτεραιότητες και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σε πρώτη φάση, η υποστήριξη θα επικεντρωθεί στους τομείς της Ενέργειας και του Νερού, όπου η θωράκιση των δικτύων και η διασφάλιση της συνεχούς και αξιόπιστης παροχής υπηρεσιών είναι καθοριστικής σημασίας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την οικονομία.

Η ΕΤΕπ θα συνεργαστεί στενά με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους αρμόδιους φορείς για την αξιολόγηση των επενδυτικών αναγκών, την επιτάχυνση της προετοιμασίας έργων και τη διερεύνηση κατάλληλων χρηματοδοτικών λύσεων που θα στηρίξουν μελλοντικές επενδύσεις.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία θα συμβάλλει στην ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, υποστηρίζοντας τον μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό και τη δημιουργία υποδομών που θα είναι καλύτερα προετοιμασμένες να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Παπασταύρου: Περισσότερα από 200 έργα πάνω από 600 εκατ. ευρώ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Βρισκόμαστε στο Αδριάνειο Υδραγωγείο Αθηνών. Ένα έργο που εδώ και σχεδόν 1.900 χρόνια εξακολουθεί και μεταφέρει νερό. Μία εμβληματική υποδομή. Ένα μοναδικό παράδειγμα βιώσιμης διαχείρισης του νερού και πολύτιμο κομμάτι της ταυτότητας της Αθήνας που αναδεικνύει τη διαχρονική σημασία των υποδομών.

Η προστασία των κρίσιμων υποδομών ύδατος και ενέργειας είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, κοινωνικής συνοχής και ποιότητας ζωής των πολιτών. Με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενώνουμε δυνάμεις και αξιοποιούμε την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, ώστε να θωρακίσουμε τις κρίσιμες υποδομές μας και να τις καταστήσουμε πιο ανθεκτικές απέναντι στις κρίσεις και στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Μαζί με την ΕΥΔΑΠ, την ΕΥΑΘ και τους Δήμους μας. Παράλληλα, κάνουμε πράξη τη νέα εθνική πολιτική για το νερό. Με περισσότερα από 200 έργα, συνολικού ύψους πάνω από 600 εκατ. ευρώ, με τη νέα Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και με τη δομική μεταρρύθμιση στη διαχείριση του νερού. Θωρακίζουμε τα δίκτυά μας και διασφαλίζουμε την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ασφαλές, ποιοτικό και οικονομικά προσιτό νερό. Στο πολυτιμότερο δημόσιο αγαθό. Για κάθε πολίτη και για τις επόμενες γενιές.»

Τσακίρης: Επένδυση στην ασφάλεια

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών αποτελεί επένδυση στην ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας. Η ΕΤΕπ στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας, παρέχοντας τεχνογνωσία και συμβουλευτική υποστήριξη για την προετοιμασία επενδύσεων που θα θωρακίσουν βασικές υπηρεσίες, θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της χώρας και θα δημιουργήσουν μακροπρόθεσμη αξία για τους πολίτες».