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Ινδία: Άλμα στις εξαγωγές καυσίμων τον Ιούλιο, λόγω της κλιμάκωσης στο Ιράν

Εκτιμάται ότι η Ινδία θα εξάγει έως και 1,55 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) ελαφρών και μεσαίων αποσταγμάτων τον Ιούλιο

Πετρέλαιο 23.07.2026, 17:55
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Ινδία: Άλμα στις εξαγωγές καυσίμων τον Ιούλιο, λόγω της κλιμάκωσης στο Ιράν
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Η Ινδία βρίσκεται σε τροχιά να εξάγει τον μεγαλύτερο όγκο διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων των τελευταίων μηνών, καθώς τα περιθώρια διύλισης έχουν σημειώσει άνοδο λόγω της νέας κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Οι όγκοι του Ιουλίου θα είναι σχεδόν διπλάσιοι από τους όγκους εξαγωγών καυσίμων του Μαΐου, που ανήλθαν σε μόλις 866.000 bpd, όταν η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έπληξε τις προμήθειες αργού πετρελαίου προς την Ινδία και την υπόλοιπη Ασία

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης εμπορευμάτων Kpler που επικαλείται το Reuters, εκτιμάται ότι η Ινδία θα εξάγει έως και 1,55 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) ελαφρών και μεσαίων αποσταγμάτων τον Ιούλιο.

Οι όγκοι του Ιουλίου θα είναι σχεδόν διπλάσιοι από τους όγκους εξαγωγών καυσίμων του Μαΐου, που ανήλθαν σε μόλις 866.000 bpd, όταν η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έπληξε τις προμήθειες αργού πετρελαίου προς την Ινδία και την υπόλοιπη Ασία. Τον Μάιο, η Ινδία κατέγραψε τις χαμηλότερες εξαγωγές καυσίμων των τελευταίων τεσσάρων ετών.

Η σύσφιγξη των αγορών καυσίμων στην Ασία και στον υπόλοιπο κόσμο συνέβαλε σε μια νέα άνοδο των περιθωρίων διύλισης, μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πριν από δύο εβδομάδες. Αυτό ενθάρρυνε τις ινδικές εταιρείες διύλισης να αυξήσουν τις εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου.

Οι αναμενόμενοι όγκοι τον Ιούλιο θα αποτελέσουν το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο στη σειρά δεδομένων της Kpler, η οποία χρονολογείται από το 2017.

Υψηλό σχεδόν διετίας για τα διυλιστήρια στην Ινδία

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Kpler εκτίμησε ότι οι εξαγωγές διυλισμένων πετρελαϊκών προϊόντων της Ινδίας θα φτάσουν τον Ιούλιο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς οι διυλιστές αγωνίζονται να εκμεταλλευτούν τα ραγδαία αυξανόμενα περιθώρια κέρδους εν μέσω των στενών αγορών καυσίμων στην Ασία.

Τα υψηλά επίπεδα εξαγωγών της Ινδίας τον Ιούλιο θα μπορούσαν να ανακουφίσουν εν μέρει την πίεση στην ασιατική αγορά καυσίμων, αλλά όχι εξ ολοκλήρου, καθώς οι προμήθειες αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή διατρέχουν και πάλι υψηλό κίνδυνο καθυστέρησης.

Οι ασιατικές εταιρείες διύλισης που είχαν στοιχηματίσει σε μια πληθώρα προμηθειών αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή τον Αύγουστο, αντιμετωπίζουν πλέον πιθανές καθυστερήσεις στις παραδόσεις εν μέσω της εκ νέου κλιμάκωσης των εχθροπραξιών, γεγονός που θα μπορούσε να ματαιώσει τα σχέδιά τους για αύξηση των ρυθμών επεξεργασίας αργού πετρελαίου τις επόμενες εβδομάδες.

Τα διυλιστήρια στις ΗΠΑ και την Ευρώπη λειτουργούν σχεδόν στο μέγιστο της παραγωγικής τους ικανότητας, αλλά εκείνα στην Ασία ενδέχεται να μην δουν την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγικής τους ικανότητας, τώρα που τα προγράμματα φόρτωσης και παράδοσης για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο έχουν ανατραπεί λόγω της εκ νέου κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

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