Pokemon: Οι 10 πολυτιμότεροι «χαρακτήρες» (Character IPs) παγκοσμίως

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Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, τα πιο πολύτιμα ψυχαγωγικά προϊόντα, όπως τα Pokemon που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα στον κόσμο έχουν υποστεί μια βαθιά μεταμόρφωση. Ενώ οι επιτυχημένες ταινίες και οι τηλεοπτικές σειρές παραμένουν σημαντικές, δεν αποτελούν πλέον τους κύριους παράγοντες αξίας.

Αντίθετα, τα πιο επιτυχημένα πνευματικά δικαιώματα (IP) έχουν γίνει παγκόσμια καταναλωτικά εμπορικά σήματα που δημιουργούν έσοδα σε εμπορεύματα, αδειοδότηση, βιντεοπαιχνίδια, θεματικά πάρκα, streaming, εκδόσεις και ζωντανές εμπειρίες. Σήμερα, franchise όπως τα Pokémon, Mickey Mouse, Hello Kitty και Star Wars αξίζουν δεκάδες – ή και εκατοντάδες – δισεκατομμύρια δολάρια, αποδεικνύοντας ότι το πραγματικό βραβείο στην ψυχαγωγία δεν έγκειται σε μία μόνο επιτυχημένη ταινία, αλλά στη δημιουργία χαρακτήρων που μπορούν να παραμείνουν εμπορικά σχετικοί για γενιές, σύμφωνα με την Statista.

Αναλύοντας στοιχεία της License Global, στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται το Pokémon, που θεωρείται ευρέως ως το πιο πολύτιμο ψυχαγωγικό franchise που δημιουργήθηκε ποτέ. Από την κυκλοφορία του στην Ιαπωνία το 1996, το franchise έχει εξελιχθεί πολύ πέρα ​​από την προέλευσή του ως ένα ζευγάρι βιντεοπαιχνιδιών Game Boy. Υπό τη διαχείριση της The Pokémon Company – μιας κοινοπραξίας μεταξύ της Nintendo, της Game Freak και της Creatures – το Pokémon έχει δημιουργήσει ένα οικοσύστημα που εκτείνεται σε βιντεοπαιχνίδια, κάρτες συναλλαγών, σειρές κινουμένων σχεδίων, ταινίες μεγάλου μήκους, εφαρμογές για κινητά, παιχνίδια και καταναλωτικά προϊόντα. Το παιχνίδι Pokémon Trading Card, ειδικότερα, έχει γνωρίσει εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, ενώ παιχνίδια όπως το Pokémon GO έχουν καταδείξει την ικανότητα του franchise να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες και το κοινό. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν τα συνολικά έσοδα του Pokémon σε πάνω από 180 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας το σημείο αναφοράς για τις σύγχρονες μάρκες ψυχαγωγίας.

Οι 10 πολυτιμότεροι «χαρακτηήρες» με πνευματικά δικαιώματα (Character IPs) παγκοσμίως

Character IP Εκτιμώμενα συνολικά έσοδα (δισ. δολ.) Κύριες πηγές εσόδων 1 Pokémon ~150 Παιχνίδια, κάρτες, βιντεοπαιχνίδια, κινηματογράφος, merchandise 2 Hello Kitty ~95 Προϊόντα αδειοδότησης, λιανεμπόριο, μόδα, αξεσουάρ 3 Winnie the Pooh ~90 Merchandise, εκδόσεις, ταινίες, θεματικά πάρκα 4 Mickey Mouse & Friends ~85 Θεματικά πάρκα, προϊόντα, τηλεόραση, κινηματογράφος 5 Disney Princess ~55 Παιχνίδια, ένδυση, αξεσουάρ, θεματικά πάρκα 6 Star Wars ~50 Κινηματογράφος, παιχνίδια, merchandise, εκδόσεις 7 Harry Potter ~40 Βιβλία, ταινίες, θεματικά πάρκα, παιχνίδια 8 Marvel Super Heroes ~40 Κινηματογράφος, merchandise, παιχνίδια, κόμικς 9 Anpanman ~30 Παιδικά προϊόντα, τηλεόραση, παιχνίδια (κυρίως Ιαπωνία) 10 Barbie ~28–30 Κούκλες, κινηματογράφος, αδειοδότηση προϊόντων

Η κυριαρχία της Disney

Η Disney κυριαρχεί στις υπόλοιπες κατατάξεις μέσω αρκετών ξεχωριστών franchise. Ο Μίκυ Μάους, που παρουσιάστηκε το 1928, παραμένει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες στον κόσμο και συνεχίζει να δημιουργεί τεράστια έσοδα από άδειες χρήσης, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται σε σχετικά λίγο νέο περιεχόμενο. Η εικόνα του είναι κεντρικής σημασίας για το τμήμα καταναλωτικών προϊόντων της Disney και χρησιμεύει ως το εταιρικό σύμβολο της εταιρείας παγκοσμίως.

Εξίσου εντυπωσιακός είναι ο Γουίνι το Αρκουδάκι, του οποίου η εμπορική επιτυχία συχνά υποτιμάται. Αποκτήθηκε από την Disney τη δεκαετία του 1960, η ευγενική αρκούδα έχει γίνει ένα από τα ισχυρότερα εμπορικά ακίνητα της εταιρείας, ιδιαίτερα στην Ασία, όπου τα προϊόντα με την επωνυμία Pooh παράγουν δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες λιανικές πωλήσεις.

Το franchise Disney Princess δείχνει πώς η πνευματική ιδιοκτησία μπορεί να ενισχυθεί μέσω της στρατηγικής επωνυμίας. Αντί να προωθήσει χαρακτήρες όπως η Σταχτοπούτα, η Μπελ, η Άριελ, η Ραπουνζέλ και η Μοάνα ξεχωριστά, η Disney τους μετέτρεψε σε μια ενιαία μάρκα lifestyle που στοχεύει σε παιδιά παγκοσμίως. Το αποτέλεσμα ήταν δεκαετίες ισχυρών πωλήσεων σε παιχνίδια, ρούχα, βιβλία και αξεσουάρ, καθιστώντας τις Πριγκίπισσες της Disney ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Η εξαγορά της Lucasfilm το 2012 έδωσε επίσης στην Disney τον έλεγχο του Star Wars, ενός άλλου γίγαντα της ψυχαγωγίας. Αν και οι ταινίες παραμένουν πολιτισμικά σημαντικές, μεγάλο μέρος της οικονομικής επιτυχίας του franchise προέρχεται από εμπορεύματα, συλλεκτικά αντικείμενα, σετ LEGO, βιντεοπαιχνίδια και αξιοθέατα θεματικών πάρκων όπως το Galaxy’s Edge. Δεκαετίες μετά την αρχική τριλογία, το Star Wars συνεχίζει να δημιουργεί δισεκατομμύρια σε ετήσιες καταναλωτικές δαπάνες.

Σε ποιες εταιρείες ανήκουν τα μεγαλύτερα Character IPs Character IP Ιδιοκτήτης Pokémon The Pokémon Company (Nintendo, Game Freak, Creatures) Hello Kitty Sanrio Winnie the Pooh Disney Mickey Mouse & Friends Disney Disney Princess Disney Star Wars Disney (Lucasfilm) Harry Potter Warner Bros. Discovery Marvel Disney Anpanman TMS Entertainment / Froebel-kan Barbie Mattel Πηγή: Εκτιμήσεις βασισμένες σε στοιχεία Licensing International. Η Λευκή γατούλα είναι οικονομική τίγρης

Μία από τις πιο αξιοσημείωτες ιστορίες επιτυχίας ανήκει στην Hello Kitty. Δημιουργημένη από την ιαπωνική Sanrio το 1974, η απλή λευκή γάτα έχει εμφανιστεί σε σχετικά μικρή παραδοσιακή ψυχαγωγία σε σύγκριση με τα franchise του Χόλιγουντ. Αντ’ αυτού, η Hello Kitty έγινε ένα φαινόμενο αδειοδότησης, εμφανιζόμενη στα πάντα, από σχολικά είδη και τσάντες μέχρι οικιακές συσκευές και συνεργασίες πολυτελούς μόδας. Η μάρκα καταδεικνύει ότι ένας χαρακτήρας δεν χρειάζεται τις επιτυχημένες ταινίες για να γίνει ένα από τα πιο πολύτιμα πνευματικά αγαθά στον κόσμο.

Τα βιντεοπαιχνίδια έχουν επίσης γίνει ολοένα και πιο σημαντικές πηγές παγκόσμιων εμπορικών σημάτων χαρακτήρων. Το Mario της Nintendo, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1981, παραμένει μια από τις καθοριστικές προσωπικότητες των παιχνιδιών. Οι διαδοχικές γενιές κονσολών Nintendo, σε συνδυασμό με την ταινία Super Mario Bros., η οποία έσπασε τα ρεκόρ, έχουν αυξήσει σημαντικά την αξία του franchise. Σε αντίθεση με πολλές μάρκες ψυχαγωγίας που εξαρτώνται από περιοδικές κυκλοφορίες ταινιών, το Mario διατηρεί συνεχή αλληλεπίδραση μέσω παιχνιδιών, εμπορευμάτων, θεματικών πάρκων και συνεργασιών αδειοδότησης.

Το franchise Harry Potter της Warner Bros. Discovery καταδεικνύει τη δύναμη της οικοδόμησης ενός «σύμπαντος. Πέρα από τις οκτώ ταινίες που διασκευάστηκαν από τα μυθιστορήματα της J.K. Rowling, το Harry Potter έχει επεκταθεί σε θεατρικές παραγωγές, βιντεοπαιχνίδια, περιηγήσεις σε στούντιο, αξιοθέατα σε θεματικά πάρκα και μια εκτεταμένη επιχείρηση εμπορευμάτων. Η κυκλοφορία του Hogwarts Legacy απέδειξε περαιτέρω ότι η ζήτηση για τον Κόσμο των Μάγων παραμένει εξαιρετικά ισχυρή ακόμη και χρόνια μετά την τελική ταινία.

Οι ισχυρότατοι υπερήρωες και η Barbie

Η Marvel αντιπροσωπεύει ένα ακόμη παράδειγμα πνευματικής ιδιοκτησίας που εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τον κινηματογράφο. Ενώ το Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel έχει γίνει ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchise του Χόλιγουντ, η εμπορική του δύναμη βασίζεται εξίσου σε κόμικς, παιχνίδια, ρούχα, βιντεοπαιχνίδια και συμφωνίες αδειοδότησης που καλύπτουν εκατοντάδες υπερήρωες, από τον Spider-Man και τον Iron Man μέχρι… Εκδικητές και X-Men.

Τέλος, η Barbie απέδειξε πώς οι καθιερωμένες μάρκες μπορούν να επανεφεύρουν τον εαυτό τους. Πολύ πριν από την ταινία του 2023, η εμβληματική κούκλα της Mattel είχε ήδη δημιουργήσει δεκαετίες πωλήσεων εμπορευμάτων, καθιστώντας την Barbie μια από τις πιο επιτυχημένες μάρκες χαρακτήρων στην ιστορία. Η ταινία επέκτεινε την πολιτιστική σημασία του franchise και άνοιξε νέες ευκαιρίες σε θέματα μόδας, συλλεκτικών αντικειμένων και αδειοδότησης.

Άλλοι σημαντικοί χαρακτήρες

Χαρακτήρας / Franchise Εκτιμώμενα έσοδα Peanuts (Snoopy) $30–35 billion Batman $30+ billion Spider-Man $30+ billion Minions / Despicable Me $20–25 billion Frozen $20–25 billion Transformers $20–25 billion Cars $20+ billion Sesame Street $15–20 billion Sonic the Hedgehog $15–20 billion Dragon Ball $15–20 billion

Ένα κοινό νήμα ενώνει όλες αυτές τις πνευματικές ιδιοκτησίες. Η επιτυχία τους δεν εξαρτάται από ένα μόνο προϊόν, αλλά από τη δημιουργία ολοκληρωμένων οικοσυστημάτων που εμπλέκουν τους καταναλωτές σε πολλαπλές πλατφόρμες και γενιές. Οι ταινίες συχνά λειτουργούν ως καταλύτες, αλλά η μακροπρόθεσμη αξία προέρχεται από εμπορεύματα, αδειοδότηση, διαδραστική ψυχαγωγία, εκδόσεις και εμπειρίες που διατηρούν το κοινό συνδεδεμένο χρόνο με το χρόνο.

Για τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, αυτή η μετατόπιση έχει αλλάξει ριζικά τις επενδυτικές προτεραιότητες. Όλο και περισσότερο, τα στούντιο δεν αναζητούν την επόμενη επιτυχημένη ταινία – αναζητούν την επόμενη παγκόσμια μάρκα χαρακτήρων ικανή να διατηρήσει δεκαετίες εμπορικής δραστηριότητας. Στη σύγχρονη οικονομία της ψυχαγωγίας, το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο δεν είναι πλέον μια επιτυχημένη ταινία ή τηλεοπτική σειρά, αλλά μια πνευματική ιδιοκτησία που μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής καταναλωτικής κουλτούρας σε όλο τον κόσμο.