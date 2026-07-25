Γκουτέρες: Ζητά να γίνει σεβαστή η εθνική κυριαρχία της Συρίας

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Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, που επισκέπτεται για πρώτη φορά την Συρία, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει τη χώρα που διανύει μία μεταβατική περίοδο, μετά από χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Από κοινού με τον πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, ζήτησε επίσης να γίνει σεβαστή η εθνική κυριαρχία της χώρας, μια αναφορά στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της.

Η επίσκεψη αυτή είναι η πρώτη που πραγματοποιεί γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην Συρία, μετά από εκείνη του Μπαν Γκι-μουν, το 2009.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να συμβάλει για τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών ώστε να ανακάμψει η οικονομία, να βοηθήσει στην αποκατάσταση των υποδομών και των βασικών υπηρεσιών, να διευρύνει τις δυνατότητες απασχόλησης», διεμήνσε ο Γκουτέρες σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, αφού μίλησε προηγουμένως για μια «καθοριστική περίοδο» για την Συρία.

Σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο Sana, ο Γκουτέρες συναντήθηκε νωρίτερα στο προεδρικό μέγαρο με τον Σάρα, ο οποίος κυβερνά τη χώρα από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν ο συνασπισμός των ισλαμιστικών οργανώσεων των οποίων ηγείτο ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ. Προηγουμένως, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ επισκέφθηκε την παλιά πόλη της Δαμασκού και το περίφημο τέμενος των Ομεϋαδών.

Ενίσχυση συνεργασίας Συρίας και ΟΗΕ

Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας της Συρίας με τον ΟΗΕ «στον ανθρωπιστικό και τον αναπτυξιακό τομέα» και η στήριξη του Οργανισμού στις προσπάθειες ανοικοδόμησης της χώρας, ανέφερε το γραφείο του Σάρα.

Σύμφωνα με ένα στέλεχος του ΟΗΕ, ο Γκουτέρες επισκέφθηκε επίσης τη διαβόητη φυλακή Σαϊντνάγια, το σύμβολο των ωμοτήτων σε βάρος των αντιφρονούντων επί Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Γκουτέρες συναντήθηκε επίσης στη Δαμασκό με κυανόκρανους του ΟΗΕ που έχουν αναπτυχθεί σε μια «ουδέτερη ζώνη» στα Υψίπεδα του Γκολάν, ένα μέρος των οποίων προσαρτήθηκε μονομερώς από το Ισραήλ το 1981. Μετά την πτώση του Άσαντ, το Ισραήλ έστειλε στρατό σε αυτή τη ζώνη ενώ στρατιώτες του πραγματοποίησαν κατ’ επανάληψη επιχειρήσεις στο συριακό έδαφος, καθώς και βομβαρδισμούς. Το Ισραήλ λέει ότι θέλει να φτιάξει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο νότο.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Γκουτέρες χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την κατάσταση κοντά στο Γκολάν. «Θα ήθελα να υπενθυμίσω στη διεθνή κοινότητα ότι τα Υψίπεδα του Γκολάν είναι συριακό έδαφος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ Σαϊμπάνι ζήτησε από την πλευρά του την άμεση και άνευ όρων αποχώρηση των Ισραηλινών από τον τομέα όπου έχει προωθηθεί ο στρατός τους.