Διαβάστε στο «Βήμα της Κυριακής»: Εμφύλιοι στην αυλή του Μαξίμου

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Εμφύλιοι στην αυλή του Μαξίμου

Γιατί απομακρύνεται το σενάριο των πρόωρων εκλογών τον Σεπτέμβριο

Επιχειρηματικοί καβγάδες και υπουργικές εντάσεις ταράζουν το Μέγαρο Μαξίμου στον δρόμο για τις εκλογές – Το φθινόπωρο δεν θεωρείται πλέον «σώφρων επιλογή»

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ΤΟ ΒΗΜΑ

Μάχιμη Δημοκρατία

Γράφει ο Γιάννης Πρετεντέρης

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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ταξίδι στο κέντρο της Γης

Η μελέτη και χαρτογράφηση του Γουργούθακα, του βαθύτερου σπηλαίου της Ελλάδας, έφερε στο φως έναν θησαυρό μικρού μεγέθους και τεράστιων δυνατοτήτων – Η συλλογή των ευρημάτων στα 1.100 μέτρα βάθος και η επίλυση προβλημάτων όπως η μικροβιακή ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά

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ΤΑ «ΜΥΣΤΗΡΙΑ» ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Σπίτια-φαντάσματα σε τουριστικά «φιλέτα»

Και ακόμη: Οι συστάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας για την επόμενη μέρα στα νησιά

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Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Επέτειος – Από την αποκατάσταση στις σύγχρονες απειλές

Η εξέλιξη της γιορτής για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας από την «πρεμιέρα» της επί Τσάτσου – Καραμανλή το 1976 έως τη χρήση της για πολιτικές σκοπιμότητες – Οι φετινές απουσίες και οι σκέψεις να αλλάξει φυσιογνωμία η εκδήλωση

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Η ΕΠΙΜΟΝΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Βασικά προϊόντα – Στον αέρα οι μειώσεις τιμών στα σουπερμάρκετ

Η νέα γεωπολιτική κρίση απειλεί τη συμφωνία κυβέρνησης, βιομηχανίας και λιανεμπορίου για εκπτώσεις από 5% και πάνω σε βασικά προϊόντα από τις 31 Αυγούστου – Αγκάθια η πορεία του πετρελαίου και το κόστος παραγωγής για το ύψος των μειώσεων

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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ «Β»

Γκρέγκορι Ναζ: «Ο Ομηρος σε συνδέει με τον άνθρωπο»

Ο καθηγητής του Χάρβαρντ και ένας από τους σημαντικότερους ειδικούς στον Ομηρο και στην αρχαϊκή ελληνική ποίηση μας ταξιδεύει στην ιστορία της «Ιλιάδας» και της «Οδύσσειας» και στα μυστικά που κρύβουν

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ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: «Να γράφεις για ό,τι σε πονάει»

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ΚΑΥΣΩΝΕΣ

«It feels like…» – Μετρώντας τη ζέστη που δεν δείχνει το θερμόμετρο

Πώς οι 38°C της θερμοκρασίας του αέρα μπορούν, ανάλογα με την υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία και τον άνεμο, να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε «κλίβανο»

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Και ακόμα:

Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ: «Η Μενεξεδένια Πολιτεία» του Άγγελου Τερζάκη, VITA & BHMAgazino

Την Κυριακή 26 Ιουλίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Το μυθιστόρημα του Άγγελου Τερζάκη «Η Μενεξεδένια Πολιτεία», το νέο τεύχος VITA, το «Μενού της Εβδομάδας» από την Αργυρώ και όπως κάθε Κυριακή, ΒΗΜΑGAZINO.

Η Κλασική Βιβλιοθήκη της ελληνικής Λογοτεχνίας: «Η Μενεξεδένια Πολιτεία»

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Άγγελου Τερζάκη, «Η Μενεξεδένια Πολιτεία» είναι ένα μυθιστόρημα που αποτυπώνει με ξεχωριστή ευαισθησία και διεισδυτικότητα την Αθήνα μιας εποχής που αλλάζει. Με επίκεντρο την αθηναϊκή κοινωνία και τους ανθρώπους της, ο Τερζάκης συνθέτει μια ιστορία όπου η νοσταλγία για έναν κόσμο που απομακρύνεται συναντά τις αγωνίες και τα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.

Η παλιά Αθήνα, με τη γοητεία, την αρχοντιά και την ειδυλλιακή της όψη, συνυπάρχει με ένα νέο αστικό τοπίο, μέσα στο οποίο οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται και οι ήρωες αναζητούν τη δική τους θέση. Ο Μελέτης Μαλβής, η κόρη του Σοφία, ο ευαίσθητος Γιάννης Μαρούκης και οι υπόλοιποι χαρακτήρες του έργου αναδεικνύονται μέσα από τη διεισδυτική ματιά του συγγραφέα, που φωτίζει με ιδιαίτερη ψυχογραφική ακρίβεια τις προσωπικές τους διαδρομές, τις απώλειες, τις διαψεύσεις και τις εσωτερικές τους συγκρούσεις.

Παράλληλα, η Αθήνα δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό της αφήγησης, αλλά έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της. Η Πλάκα, το Δαφνί και το αθηναϊκό τοπίο ζωντανεύουν μέσα από χαρακτηριστικές σκηνές, που έχουν ξεχωρίσει και διατηρούν μέχρι σήμερα τη θέση τους στις σημαντικότερες σελίδες της νεοελληνικής πεζογραφίας.

VITA

Στο εξώφυλλο, η αγαπημένη Δανάη Μιχαλάκη φωτογραφίζεται αποκλειστικά για το VITA και μιλά για τη νέα της τηλεοπτική πρόκληση, τη σειρά του MEGA «Δυο Μαύρα Πουκάμισα», αλλά και για τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή και την καθημερινότητά της η μητρότητα.

Στις σελίδες του περιοδικού, ειδικοί απαντούν σε επίκαιρα ερωτήματα που αφορούν την υγεία το καλοκαίρι: πώς προστατευόμαστε από τον καύσωνα, τι είναι απαραίτητο να έχουμε μαζί μας στις διακοπές και πώς φροντίζουμε το πεπτικό μας σύστημα; Παράλληλα, παρουσιάζεται το φαινόμενο του doorway effect, που επηρεάζει τη μνήμη μας, ενώ αναδεικνύεται και η σημασία της καλής στοματικής υγείας για τη συνολική ευεξία.

ΒΗΜΑGAZINO

Η Γαλάζια Οικονομία, οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και η ανάγκη εξεύρεσης ενός νέου μοντέλου προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ένα νέο ολόκληρο οικοσύστημα είναι εδώ. Διαβάστε στο νέο τεύχος για τη διάσωση των ωκεανών που συνοδεύεται από άκρως εντυπωσιακές φωτογραφίες.

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Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25

(Συμπεριλαμβάνεται τιμή βιβλίου: «Η ΜΕΝΕΞΕΔΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»: €1,63)