Ρωσία: Θα άρει την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ όταν ανακάμψει η αγορά

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Μέχρι το τέλος τους έτους θα παρατείνει η Ρωσία τον περιορισμό στις εξαγωγές βενζίνης, καθώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων, αλλά σχεδιάζει να άρει την απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ μόλις ανακάμψει η αγορά, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ.

Η απαγόρευση του ντίζελ θα αρθεί εν ευθέτω χρόνω, ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο τα διυλιστήρια να αντιμετωπίσουν υπερπλεόνασμα και να χρειαστεί να μειώσουν τον όγκο επεξεργασίας, δήλωσε ο Νόβακ σε δημοσιογράφους στο Ομσκ της Σιβηρίας το Σάββατο, σύμφωνα με το Interfax.

Η κρίση καυσίμων

Σχετικά με τη βενζίνη, «αποφασίσαμε επίσης στην ομάδα εργασίας να την παρατείνουμε, τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους μη παραγωγούς. Δηλαδή, θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους», είπε.

Η Ρωσία αντιμετώπισε μια πανεθνική κρίση καυσίμων αυτό το καλοκαίρι, με πολλές περιοχές να περιορίζουν τις πωλήσεις βενζίνης και ντίζελ, καθώς η Ουκρανία ενέτεινε τις επιθέσεις της στα διυλιστήρια. Η κυβέρνηση εισήγαγε μια σειρά μέτρων σε απάντηση, συμπεριλαμβανομένων των απαγορεύσεων εξαγωγών. Οι τρέχοντες περιορισμοί ισχύουν έως τις 31 Ιουλίου.

Η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ για έναν ακόμη μήνα, καθώς η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις στη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας, ανέφερε το Interfax την Πέμπτη, επικαλούμενο άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση και δεν κατονομάστηκαν.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ασκήσει επιπλέον πίεση στις αγορές καυσίμων που έχουν ήδη υποστεί πιέσεις από τις διακοπές εφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ρωσία είναι βασικός παγκόσμιος προμηθευτής ντίζελ.

Ωστόσο, ο Νόβακ δήλωσε ότι η κατάσταση των καυσίμων σταθεροποιείται – ότι ορισμένα διυλιστήρια έχουν επαναλάβει τη λειτουργία τους και η κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων έχει «βελτιωθεί σημαντικά». Η κυβέρνηση της Ρωσίας συζητά πρόσθετες προμήθειες για τη Σιβηρία, όπου η κατάσταση εξακολουθεί να είναι δύσκολη, πρόσθεσε.

Καύσιμα μπορεί να παραδοθούν από το Καζακστάν, αν και τα πλεονάζοντα αποθέματα που είναι διαθέσιμα εκεί είναι χαμηλά, δήλωσε ο Νόβακ.