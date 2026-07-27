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Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Το έργο θα συνεχιστεί με πόρους τους ΕΠΑ, απαντά η κυβέρνηση

Η σύμβαση του έργου για τον Προαστιακό Δ. Αττικής παραμένει ενεργή και έχει ήδη ολοκληρωθεί το 53% του φυσικού αντικειμένου,

Πολιτική 27.07.2026, 18:16
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Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Το έργο θα συνεχιστεί με πόρους τους ΕΠΑ, απαντά η κυβέρνηση
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Με κοινό δελτίο Τύπου τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δικαιώνουν την χθεσινή αποκάλυψη του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή Α’ Αθήνας και υπεύθυνου του ΚΤΕ Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Κινήματος, Παύλου Γερουλάνου ότι η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την απένταξη της αναβάθμισης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και μάλιστα σε αντίθεση με κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις της μόλις λίγους μήνες πριν.

Είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση και ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής θα ολοκληρωθεί με εξασφάλιση πόρων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, δηλώνει η κυβέρνηση

Τα δύο υπουργείο υποστηρίζουν ότι είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση και ο Προαστιακός Δυτικής Αττικής θα ολοκληρωθεί με εξασφάλιση πόρων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.

Στην απάντησή τους τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών αναφέρουν ότι «κανονικά θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση του έργου του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής, με εξασφάλιση πόρων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030» και ότι «η απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.) οφείλεται σε απρόβλεπτες τεχνικές και αδειοδοτικές δυσχέρειες, όπως μετατοπίσεις δικτύων και αγωγών κοινής ωφέλειας, καθώς και διοικητικές και δικαστικές εκκρεμότητες, που οδήγησαν σε καθυστερήσεις των εργασιών, με κίνδυνο αφενός το έργο να μην είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων του Τ.Α.Α., αφετέρου η χώρα να κινδυνεύει με την επιβολή υψηλών χρηματικών προστίμων από την Ε.Ε.».

Ενεργή η σύμβαση για τον Προαστιακό Δυτικής Αττικής

Σύμφωνα με το κοινό δελτίο Τύπου, η σύμβαση του έργου παραμένει ενεργή και έχει ήδη ολοκληρωθεί το 53% του φυσικού αντικειμένου, το οποίο αντιστοιχεί σε 56,13 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Το κοινό ανακοινωθέν προσθέτει τα ακόλουθα:

«Με τον νέο σχεδιασμό εξασφαλίζονται ο αναγκαίος χρόνος για την ορθή ολοκλήρωση του έργου, η επίλυση των τεχνικών και νομικών δυσχερειών που έχουν προκύψει καθώς και η δυνατότητα ενεργοποίησης της προαίρεσης για επέκταση της γραμμής έως το κέντρο των Μεγάρων.

Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης του έργου δεν μειώνει το συνολικό ύψος των πόρων που λαμβάνει η χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι ευρωπαϊκοί πόροι που αποδεσμεύονται αξιοποιούνται άμεσα σε άλλα ώριμα έργα, μεγιστοποιώντας τη συνολική απορρόφηση των διαθέσιμων ενωσιακών κονδυλίων.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι με πόρους του Τ.Α.Α. χρηματοδοτείται σειρά έργων για την αποκατάσταση υποδομών, την ενίσχυση της ασφάλειας, την οργανωτική μεταρρύθμιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του σιδηρόδρομου (εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής σε 6 μεγάλες σιδηροδρομικές σήραγγες, προληπτική συντήρηση και παρακολούθηση 121 σιδηροδρομικών γεφυρών, επέκταση πλατφόρμας railway.gov.gr κ.ά.).»

Η ανάρτηση Γερουλάνου

Σύμφωνα με τον Π. Γερουλάνο πριν από ένα χρόνο, στις 7/7/2025, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής είχε δώσει στη δημοσιότητα τη «λίστα με τα 108 έργα που τροποποιούνται ή απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης» (https://pasok.gr/h-lista-me-ta-108-erga-poy-tropopoioyntai-h-apentassontai-apo-to-tameio-anakampshs/).

Κατά τον ίδιο, η λίστα περιείχε όλα τα μέτρα για τα οποία η ίδια η κυβέρνηση είχε ζητήσει τροποποίηση ή απένταξη αλλά το έκρυβε, καθώς και σχολιασμό στα σημεία όπου δεν ήταν ξεκάθαρο τι είχε ζητήσει ακριβώς η ελληνική κυβέρνηση. Και ζητούσαμε ακριβώς εξηγήσεις για το τι συμβαίνει.

Σε ένα σημείο της λίστας, ειδικότερα,  αναφερόταν ότι η κυβέρνηση είχε ζητήσει και το εξής αναφορικά με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο Δυτικής Αττικής:

«Οκτώ (8) μέτρα», σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, «δεν είναι πλέον εφικτά εν μέρει ή πλήρως λόγω απρόβλεπτων νομικών ζητημάτων». Και εδώ φυσικά παραμένει νεφελώδες τι ισχύει ακριβώς πλέον σε κάθε περίπτωση. Αυτά τα μέτρα είναι:

…29. Το ορόσημο 271 του μέτρου 16892 που αφορά στην ολοκλήρωση του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής από τα Άνω Λιόσια μέχρι τα Μέγαρα».

Στις 11/7/2025 ο τότε Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, κ. Κυρανάκης είχει δηλώσει σε Επιτροπή της Βουλής «το έργο του προαστιακού δυτικής Αττικής δεν απεντάσσεται, όπως ψευδώς αναφέρθηκε σε µία ανακοίνωση του του κ. Γερουλάνου».

Στις 17/7/2025 όταν ο Π. Γερουλάνος ζήτησε στην ολομέλεια της Βουλής να εξηγήσει «τι ακριβώς σηµαίνει το ότι ένα σημαντικό ορόσημο, σύµφωνα µε την Ελληνική Κυβέρνηση, δεν είναι πλέον εφικτό εν µέρει ή πλήρως και γιατί. Τι ακριβώς σηµαίνει αυτό για τον προαστιακό σιδηρόδροµο δυτικής Αττικής;», η απάντηση Κυρανάκη ήταν:

«Εγώ, λοιπόν, λέω ξεκάθαρα ότι το έργο δυτικού προαστιακού δεν απεντάσσεται και η τροποποίηση, η οποία αφορά στο Ταµείο Ανάκαµψης, µπορεί να έχει να κάνει µε αλλαγή χάραξης, µε αλλαγή τεχνικών χαρακτηριστικών, µε µια σειρά από πράγµατα φυσιολογικά σε κάθε δηµόσιο έργο…Σας λέω, λοιπόν, ότι το έργο προαστιακού δεν απεντάσσσεται. Ζητήστε συγγνώμη για την αναστάτωση, την οποία προκαλέσατε σε δηµάρχους, Βουλευτές, πολιτευτές, στελέχη της δικής σας παράταξης και πάρτε το πίσω. Είναι απλό».

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την απόσυρση, δηλαδή την απένταξη του μέτρου της αναβάθμισης του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Δείτε αναλυτικά τι αναφέρει ο Π. Γεουλάνος στην ανάρτησή του:

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