Chobani: Στο δικαστήριο μετά από ομαδική αγωγή καταναλωτών

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Ομαδική αγωγή που κατηγορεί την εταιρεία Chobani ότι εξαπάτησε τους καταναλωτές, επανέφερε ένα ομοσπονδιακό εφετείο στις ΗΠΑ. Η κατηγορία εναντιον της γαλακτοβιοπμηχανίας του Τούρκου δισεκατομμυριούχου Χαμντί Ουλούκαγια, αφορά ορισμένα από τα γιαούρτια ελληνικού τύπου της εταιρείας που ψευδώς διαφήμιζε ότι είναι «χωρίς ζάχαρη».

Το 7ο Εφετείο των ΗΠΑ στο Σικάγο αποφάνθηκε τη Δευτέρα ότι οι καταναλωτές μπορούν να επιχειρήσουν να αποδείξουν ότι η Chobani παραβίασε τους κρατικούς νόμους για την προστασία των καταναλωτών, καθώς το γιαούρτι «Chobani Zero Sugar» περιείχε τέσσερα γραμμάρια αλλουλόζης ανά μερίδα, ένα φυσικό γλυκαντικό.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ρυθμίζει το περιεχόμενο των πινάκων διατροφικών πληροφοριών στις συσκευασίες των προϊόντων και ορίζει ότι οι εταιρείες δεν επιτρέπεται να επισημαίνουν τα τρόφιμα ως «μηδενικής περιεκτικότητας σε ζάχαρη» ή «χωρίς ζάχαρη», εκτός εάν περιέχουν λιγότερο από 0,5 γραμμάρια ζάχαρης ανά μερίδα.

Γράφοντας εκ μέρους ενός τριμελούς δικαστικού σώματος, ο δικαστής του Εφετείου Τόμας Κίρς έκρινε πειστική μια γνωμοδότηση της FDA που ανέφερε ότι οι «συνολικές ζάχαρες» περιλαμβάνουν όλους τους μονοσακχαρίτες, συμπεριλαμβανομένης της αλλουλόζης.

Ο Κίρς απέρριψε το επιχείρημα της Chobani ότι η αλλουλόζη δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, επειδή ο κανονισμός της FDA ανέφερε μόνο τη γλυκόζη, τη φρουκτόζη, τη λακτόζη και τη σακχαρόζη ως παραδείγματα.

«Η έκθεση της υπηρεσίας είναι διεξοδική, η συλλογιστική της είναι έγκυρη και η θέση της συνάδει με προηγούμενες δηλώσεις της FDA σχετικά με την αλλουλόζη και (τον κανονισμό της)», έγραψε ο δικαστής Κιρς .

Σε δήλωσή της, η Chobani χαρακτήρισε την αλλουλόζη ως φυσικό γλυκαντικό χωρίς ζάχαρη. «Ο πίνακας διατροφικών πληροφοριών δείχνει με ακρίβεια ότι το γιαούρτι περιέχει 0 g συνολικής ζάχαρης και 0 g προστιθέμενης ζάχαρης», ανέφερε η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Οι ενάγοντες, Τζέιμς Φράνκο και Αμπιγκέιλ Φράνκο , δήλωσαν ότι αγόρασαν γιαούρτι Chobani Zero Sugar σε ένα κατάστημα Costco κοντά στο Σικάγο το 2023 και ότι δεν θα το είχαν αγοράσει ή θα είχαν πληρώσει λιγότερα αν γνώριζαν την περιεκτικότητά του σε ζάχαρη.