Schneider Electric και AMD παρουσιάζουν το πρώτο reference design της πλατφόρμας Helios

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Η Schneider Electric και η AMD παρουσίασαν το πρώτο από κοινού αναπτυγμένο και επικυρωμένο reference design για τη λύση rackscale AMD Helios, με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη υλοποίηση high-density AI υποδομών και AI factories. Το νέο πρότυπο σχεδιασμού στοχεύει να μειώσει την πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο ενσωμάτωσης, προσφέροντας ένα επεκτάσιμο πλαίσιο για data centers που καλούνται να υποστηρίξουν ολοένα πιο απαιτητικά AI workloads.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Schneider Electric, το reference design αποτελεί το πρώτο ορόσημο της συνεργασίας των δύο εταιρειών και έχει αναπτυχθεί ειδικά για την υποστήριξη της πλατφόρμας Helios σε κλίμακα rack. Η λύση βασίζεται στις GPU AMD Instinct MI455X, στους επεξεργαστές AMD EPYC 6ης γενιάς, στις κάρτες δικτύου AMD Pensando Vulcano NICs και στο ανοικτό λογισμικό οικοσύστημα ROCm.

Υποδομή για υψηλή πυκνότητα

Το νέο σχέδιο αναφοράς έχει σχεδιαστεί για AI racks ισχύος 246 kW και για εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας με modular AI clusters και φορτίο IT έως 10,4 MW. Η αρχιτεκτονική αυτή δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων από μηδενική βάση, αλλά και αναβάθμισης υφιστάμενων data centers ώστε να υποστηρίξουν AI υποδομές υψηλής πυκνότητας.

Η Schneider Electric και η AMD επισημαίνουν ότι τα AI workloads ωθούν πλέον τα data centers στα όρια των δυνατοτήτων τους, γεγονός που καθιστά αναγκαία τα δοκιμασμένα και επεκτάσιμα reference designs. Στο πλαίσιο αυτό, το νέο πρότυπο καλύπτει τέσσερις βασικούς τεχνικούς τομείς: τροφοδοσία εγκαταστάσεων, ψύξη εγκαταστάσεων, χώρο IT και κύκλο ζωής λογισμικού.

Συνδυασμός ενέργειας και AI

Ο Manish Kumar, Executive Vice President Secure Power & Data Center της Schneider Electric, δήλωσε ότι οι οργανισμοί χρειάζονται ολοκληρωμένα AI-ready reference designs που να επιταχύνουν τη μετάβαση από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση. Όπως τόνισε, η συνεργασία με την AMD γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στις προηγμένες υπολογιστικές AI πλατφόρμες, την ενεργειακή τεχνολογία και την πρακτική εφαρμογή στα data centers.

Από την πλευρά του, ο Forrest Norrod, Executive Vice President και General Manager της AMD, σημείωσε ότι η νέα γενιά AI factories απαιτεί από τον σχεδιασμό να ξεκινά από κοινού για υπολογιστικό εξοπλισμό, δίκτυα, τροφοδοσία και ψύξη. Όπως ανέφερε, το AMD Helios προσφέρει μια ανοιχτή αρχιτεκτονική κλίμακας rack, με στόχο μεγαλύτερη απόδοση, αποδοτικότητα και ευελιξία για τα AI workloads.

Τεχνικές λύσεις και ενεργειακή απόδοση

Το reference design ενσωματώνει προηγμένες λύσεις liquid cooling της Motivair by Schneider Electric, με μονάδες διανομής ψυκτικού υγρού και υβριδικά συστήματα air-cooled και liquid-cooled ψύξης, ώστε να απομακρύνεται αποτελεσματικά η θερμότητα που παράγεται από τα υψηλής πυκνότητας AI clusters. Παράλληλα, ο ηλεκτρικός και θερμικός σχεδιασμός έχει επικυρωθεί με εργαλεία προσομοίωσης όπως τα CFD ETAP και EcoStruxure IT Design.

Η πρότυπη αρχιτεκτονική περιλαμβάνει επίσης δυνατότητες Electrical Digital Twin για μοντελοποίηση και ανάλυση των υποδομών, καθώς και υποστήριξη από το Ενιαίο Κέντρο Λειτουργιών της AVEVA για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και λειτουργική διαφάνεια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το σύστημα μπορεί να επιτύχει PUE τόσο χαμηλό όσο περίπου 1,12 σε πλήρες φορτίο, ενισχύοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα της εγκατάστασης.

Προοπτική διεθνούς επέκτασης

Ο πρότυπος σχεδιασμός έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ANSI για εφαρμογές στις ΗΠΑ, ενώ υπάρχει πρόθεση να επεκταθεί και σε πρότυπα IEC για παγκόσμια χρήση στο μέλλον. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η συνεργασία Schneider Electric – AMD στοχεύει όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα, αλλά σε ένα ευρύτερο πρότυπο για την παγκόσμια αγορά data centers και AI υποδομών.

Η νέα λύση έρχεται σε μια περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης των AI υποδομών, με τις εταιρείες να αναζητούν πιο γρήγορα, πιο ασφαλή και πιο αποδοτικά μοντέλα υλοποίησης. Σε αυτό το περιβάλλον, η συνεργασία των δύο ομίλων επιχειρεί να τοποθετηθεί στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς AI factories.