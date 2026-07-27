Καταθέσεις: Άλμα άνω των 8,5 δισ. ευρώ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Ιούνιο

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Με σημαντική επιτάχυνση αυξήθηκαν οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις ελληνικές τράπεζες τον Ιούνιο, καθώς ο ιδιωτικός τομέας διοχέτευσε νέα κεφάλαια ύψους 8,575 δισ. ευρώ στο τραπεζικό σύστημα, έναντι 5,313 δισ. ευρώ τον Μάιο. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τη συνολική καθαρή ροή καταθέσεων της εγχώριας οικονομίας στα 8,756 δισ. ευρώ, από 5,063 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η εικόνα αποτυπώνει τη σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας στον ιδιωτικό τομέα, με τις επιχειρήσεις να αποτελούν τον βασικό μοχλό της ανόδου, ενώ θετική ήταν και η πορεία των καταθέσεων των νοικοκυριών.

Πρωταγωνιστές οι επιχειρήσεις

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προήλθε από τις επιχειρήσεις, των οποίων οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 7,580 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, έναντι αύξησης 4,973 δισ. ευρώ τον Μάιο. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής επιταχύνθηκε στο 23,0%, από 18,7% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 7,818 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης 4,582 δισ. ευρώ τον Μάιο. Αντίθετα, οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υποχώρησαν κατά 237 εκατ. ευρώ, ενώ τον προηγούμενο μήνα είχαν αυξηθεί κατά 390 εκατ. ευρώ.

Αύξηση και στις καταθέσεις των νοικοκυριών

Θετική ήταν και η εικόνα στις καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 995 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, έναντι αύξησης 340 εκατ. ευρώ τον Μάιο.

Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των συγκεκριμένων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 4,3%, από 4,1% τον προηγούμενο μήνα, υποδηλώνοντας σταδιακή ενίσχυση της αποταμίευσης σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Συνολικά, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 8,575 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, σημαντικά υψηλότερα από την αύξηση των 5,313 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί τον Μάιο. Ταυτόχρονα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής επιταχύνθηκε στο 9,3%, από 7,8%.

Οριακή αύξηση στις καταθέσεις του Δημοσίου

Αντίθετα, πιο συγκρατημένη ήταν η εικόνα στις καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 181 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, μετά τη μείωση κατά 249 εκατ. ευρώ που είχε σημειωθεί τον Μάιο. Ωστόσο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο -1,7%, έναντι 14,6% τον προηγούμενο μήνα.

Η συνολική εικόνα των στοιχείων δείχνει ότι η αύξηση των καταθέσεων τον Ιούνιο στηρίχθηκε σχεδόν αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα, με τις επιχειρήσεις να καταγράφουν ιδιαίτερα ισχυρές εισροές και τα νοικοκυριά να συνεχίζουν να ενισχύουν, με πιο ήπιο ρυθμό, τα διαθέσιμά τους στις τράπεζες.