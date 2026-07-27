 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(24) "Family and Relationships"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(15) "Human Resources"
    [1]=>
    string(9) "Parenting"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(18) "Family & Parenting"
}

Ειδική άδεια μητρότητας: Διευρύνονται οι δικαιούχοι – Η διαδικασία

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για την ειδική άδεια μητρότητας

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 27.07.2026, 13:24
Σχολιάστε
Ειδική άδεια μητρότητας: Διευρύνονται οι δικαιούχοι – Η διαδικασία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την επέκταση της ειδικής άδειας και της παροχής προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες εργαζόμενες μητέρες προβλέπει η νέα υπουργική απόφαση, η οποία διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο έξι βασικών αξόνων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

«Στόχος μας είναι η περαιτέρω προστασία της μητρότητας και η στήριξη των εργαζόμενων γυναικών που είναι και μητέρες. Έχουμε ήδη λάβει σειρά μέτρων, όπως η διεύρυνση της άδειας μητρότητας από τους έξι στους εννέα μήνες, καθώς και η επέκταση του επιδόματος μητρότητας σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση

«Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση προκειμένου να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε τη μητρότητα, στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών με γνώμονα την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», πρόσθεσε.

Η ειδική άδεια μητρότητας

Οι έξι βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης έχουν ως εξής:

1. Προσαρμογή της χορήγησης της ειδικής άδειας μητρότητας για θετές μητέρες. Με τη νέα ρύθμιση, πλέον, καθίσταται δυνατή η χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας σε μητέρες που έλαβαν την άδεια μητρότητας ως ανάδοχες, αλλά εν συνεχεία υιοθέτησαν το τέκνο, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία υιοθεσίας ακόμη και αν η μητέρα έχει επιστρέψει στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα στην εργασία της. Η ρύθμιση λαμβάνει υπόψη τη χρονική απόκλιση που δύναται να μεσολαβεί μεταξύ της ανάληψης της φροντίδας τέκνου στο πλαίσιο αναδοχής και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υιοθεσίας.

2. Προσμέτρηση της πρόσθετης απασχόλησης για πλήρη επιδότηση. Με τη νέα ρύθμιση για τον υπολογισμό του μέσου όρου απασχόλησης, που αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση του πλήρους ποσού της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας, συνυπολογίζεται πλέον και η πρόσθετη απασχόληση των εργαζόμενων μητέρων που απασχολούνται με συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Η ρύθμιση συνδέει την πλήρη επιδότηση με τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης (π.χ. με πρόσθετες ώρες εργασίας) και όχι τον χρόνο που αναγράφεται αρχικά στη σύμβαση, ενισχύοντας την ίση μεταχείριση των εργαζόμενων μητέρων ανεξαρτήτως της μορφής απασχόλησής τους.

3. Επιδότηση σε περιπτώσεις ευνοϊκότερης πρακτικής του εργοδότη. Με τη νέα ρύθμιση, η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας χορηγείται ακόμη και όταν η εργαζόμενη μητέρα δεν έχει λάβει επίδομα μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ, σε περιπτώσεις ευνοϊκότερης πρακτικής όπου ο εργοδότης καταβάλει το σύνολο των αποδοχών της εργαζόμενης κατά της διάρκεια της άδειας κυοφορίας και λοχείας. Η ρύθμιση διασφαλίζει ότι ευνοϊκότεροι όροι απασχόλησης που παρέχονται από τον εργοδότη δεν οδηγούν σε απώλεια του δικαιώματος λήψης της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας.

4. Επιδότηση σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης. Με την υπουργική απόφαση, η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας χορηγείται και σε περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης, υπό την προϋπόθεση ότι η εργαζόμενη μητέρα δεν παρέχει εργασία κατά το ημερήσιο ωράριο για το οποίο της έχει χορηγηθεί η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας. Η ρύθμιση αίρει τον αποκλεισμό μητέρων που διαθέτουν συμπληρωματική πηγή εισοδήματος και πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της παροχής, ενώ παρέχει τη δυνατότητα διατήρησης της επαφής με την αγορά εργασίας.

5. Επιδότηση σε επιχειρήσεις με εποχική λειτουργία. Με τη νέα ρύθμιση, η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας χορηγείται ανεξαρτήτως αν η επιχείρηση, λόγω της φύσης της δραστηριότητάς της, δεν λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι η εργασιακή σχέση της εργαζόμενης παραμένει ενεργή.

6. Επιδότηση σε περίπτωση προηγούμενης ασφάλισης σε φορέα μη μισθωτών. Με τη νέα υπουργική απόφαση διασφαλίζεται ότι η προηγούμενη ασφαλιστική ιδιότητα της εργαζόμενης μητέρας δεν αποτελεί, πλέον, λόγο αποκλεισμού από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας. Η ειδική παροχή επεκτείνεται και σε μισθωτές μητέρες, οι οποίες είχαν λάβει το επίδομα κυοφορίας-λοχείας από τον e -ΕΦΚΑ ως ασφαλισμένες μη μισθωτές (π.χ. ελεύθερες επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενες) και όχι μόνο ως μισθωτές.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΤΙΤΑΝ: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 308,9% βλέπει η AXIA – Alpha Finance
Business

Έκρηξη κερδών βλέπει για την ΤΙΤΑΝ η AXIA - Alpha Finance
HELLENiQ ENERGY: Στα 582 εκατ. ευρώ εκτιμά τα EBITDA β’ τριμήνου η Optima Bank
Business

HELLENiQ ENERGY: Στα 582 εκατ. ευρώ εκτιμά τα EBITDA β’ τριμήνου η Optima Bank
AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές στο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
Business

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές στο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
Wall Street: Έρχονται τα futures επί μεμονωμένων μετοχών
Markets

Πώς θα ποντάρεις στη Wall Street χωρίς να αγοράσεις μετοχή
Imperial Brands Hellas: Αναγνώριση από κορυφαίους θεσμούς επιχειρηματικής αριστείας
Business

Imperial Brands Hellas: Αναγνώριση από κορυφαίους θεσμούς επιχειρηματικής αριστείας
Τακαΐτσι: Πέφτει δημοσκοπικά – Τι σημαίνει για το γιεν και τα ομόλογα
Markets

Τακαΐτσι: Πέφτει δημοσκοπικά – Τι σημαίνει για το γιεν και τα ομόλογα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Λογαριασμοί ρεύματος: Το αόρατο κόστος των απλήρωτων οφειλών
Ηλεκτρισμός

Το αόρατο κόστος των απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος

Οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος στα 3 δισ. ευρώ – Πόσο κοστίζουν στους συνεπείς καταναλωτές – Η λύση για τις παλιές οφειλές

Χρήστος Κολώνας
Τράπεζες: Σε ποιες υπηρεσίες εισέρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη
Τράπεζες

Πιάνει δουλειά στις τράπεζες η Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι τράπεζες υιοθετούν την Τεχνητή Νοημοσύνη στις συναλλαγές με τους πελάτες – Η είσοδος των AI Agents

Αγης Μάρκου
Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην ΕΕ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα σε ώρες εργασίας

Διπλάσιο ποσοστό απασχολούμενων στην Ελλάδα έναντι της Ε.Ε. με 49 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως – Η έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
Πετρέλαιο: Στην «κόψη του ξυραφιού» η αγορά
Commodities

Η αγορά πετρελαίου στην «κόψη του ξυραφιού»

Καθώς οι εντάσεις στον Κόλπο και στην Ερυθρά Θάλασσα εντείνονται, οι φόβοι αναζωπυρώνονται σε σχέση με το πετρέλαιο

Γιάννης Αγουρίδης
ΔΕΘ: Η κυβερνητική στροφή στη μεσαία τάξη – Τι κρύβει το πακέτο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Economy

Η στροφή στη μεσαία τάξη - Τι κρύβει το πακέτο της ΔΕΘ

Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο στάδιο της μετατόπισης του κυβερνητικού αφηγήματος

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ψηφιακό ευρώ: Τελική ευθεία για το νομοθετικό πλαίσιο στην Ε.Ε.
World

Τελική ευθεία για το ψηφιακό ευρώ – Τι αλλάζει στις συναλλαγές

Την 1η Ιανουαρίου 2027 η έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για το ψηφιακό ευρώ – Ποιες συναλλαγές αφορά – Πότε μπαίνει στη ζωή μας

Τάσος Μαντικίδης
Τα συρρικνούμενα περιθώρια κέρδους της Shein επιβάλλουν XXS… IPO
Reuters Breakingviews

Προς XXS... IPO η Shein - Τα «καμπανάκια»

Πολύ μακριά από την κορυφαία αποτίμησή της, ύψους σχεδόν 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε έναν γύρο χρηματοδότησης το 2022, βρίσκεται η Shein

Katrina Hamlin
Wall Street: Ο«Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»
Wall Street

Ο «Big Short» προειδοποιεί ακόμα μια φορά για «φούσκα»

Το deja vu του Μπέρι που προέβλεψε την κρίση του 2008

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Ειδική άδεια μητρότητας: Διευρύνονται οι δικαιούχοι – Η διαδικασία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αλλαγές στην άδεια μητρότητας - Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για την ειδική άδεια μητρότητας

Προϋπολογισμός: Ο ΦΠΑ της ακρίβειας γέμισε τα κρατικά ταμεία το α΄εξαμηνο
Economy

Ο ΦΠΑ της ακρίβειας γέμισε τα κρατικά ταμεία το α΄εξαμηνο

Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 584 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο (έφτασαν τα 33,383 δισ. ευρώ), με τον ΦΠΑ να εμφανίζει υπεραπόδοση 573 εκατ. ευρώ (έφτασαν τα 14,577 δισ. ευρώ) - Πρωτογενές πλεόνασμα 4,49 δισ. ευρώ

Ώρες εργασίας: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην ΕΕ
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα σε ώρες εργασίας

Διπλάσιο ποσοστό απασχολούμενων στην Ελλάδα έναντι της Ε.Ε. με 49 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως – Η έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Κώστας Παπαδής
e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα Αυγούστου
Economy

Πότε πληρώνονται συντάξεις και επιδόματα ΔΥΠΑ - ΟΠΕΚΑ

Το συνολικό ποσό των 2.492.777.459,09 ευρώ θα καταβληθεί από e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ σε 4.333.061 δικαιούχους

ΕΝΦΙΑ: Αλλάζει ο φόρος στα ακίνητα από το 2027
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται...νέος ΕΝΦΙΑ το 2027 - Τι αλλάζει

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων για τις ανατροπές στον ΕΝΦΙΑ

ΑΑΔΕ: Πάνω από 6,7 εκατ. φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Αύξηση καταγράφηκε τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα, ενώ οι προεκκαθαρισμένες δηλώσεις συνέβαλαν στην ομαλή ροή, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Μισθοί: Η σύγκλιση της Ελλάδας με την Ευρώπη περνά από την παραγωγικότητα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα φθάσει η Ελλάδα σε μισθούς... Ευρώπης

Μεγάλη παραμένει η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από την Ευρώπη - Πώς θα... ξεκολλήσουν οι μισθοί

Αλέξανδρος Κλώσσας
Latest News
ΤΙΤΑΝ: Αύξηση καθαρών κερδών κατά 308,9% βλέπει η AXIA – Alpha Finance
Business

Έκρηξη κερδών βλέπει για την ΤΙΤΑΝ η AXIA - Alpha Finance

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 οι αναλυτές της AXIA - Alpha Finance εκτιμούν για την ΤΙΤΑΝ ισχυρές επιδόσεις - Διατηρεί τη σύσταση «αγορά» και την τιμή στόχο στα 66,7 ευρώ ανά μετοχή

HELLENiQ ENERGY: Στα 582 εκατ. ευρώ εκτιμά τα EBITDA β’ τριμήνου η Optima Bank
Business

HELLENiQ ENERGY: Στα 582 εκατ. ευρώ εκτιμά τα EBITDA β’ τριμήνου η Optima Bank

Η Optima Bank εκτιμά ότι τα κέρδη της HELLENiQ ENERGY στο β’ τρίμηνο θα διαμορφωθούν σε 361 εκατ. ευρώ

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές στο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ
Business

AKTOR: Υπερκάλυψη κατά 1,8 φορές στο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ

Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ έκλεισε - Στο 7,87% η απόδοση του

Χρήστος Κολώνας
Wall Street: Έρχονται τα futures επί μεμονωμένων μετοχών
Markets

Πώς θα ποντάρεις στη Wall Street χωρίς να αγοράσεις μετοχή

Η CME Group προσφέρει ένα νέο απλό εργαλείο για στοιχήματα στις πιο δημοφιλείς μετοχές της Wall Street

Τζούλη Καλημέρη
Imperial Brands Hellas: Αναγνώριση από κορυφαίους θεσμούς επιχειρηματικής αριστείας
Business

Imperial Brands Hellas: Αναγνώριση από κορυφαίους θεσμούς επιχειρηματικής αριστείας

Η Imperial Brands Hellas βρίσκεται σε μια χρονιά-ορόσημο, κατά την οποία συμπληρώνει 45 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά

Τακαΐτσι: Πέφτει δημοσκοπικά – Τι σημαίνει για το γιεν και τα ομόλογα
Markets

Τακαΐτσι: Πέφτει δημοσκοπικά – Τι σημαίνει για το γιεν και τα ομόλογα

Οι στρατηγικοί αναλυτές εκφράζουν φόβους για κυβερνητικές πολιτικές που θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο γιεν και στα ομόλογα

Ακρίβεια: Προεκλογική πρεμούρα για τα καύσιμα και τις τιμές στα ράφια
Macro

Προεκλογική πρεμούρα για την ακρίβεια

Η κυβέρνηση ανακοινώνει πυροσβεστικά μέτρα για την ακρίβεια - Φωτιά οι τιμές στα καύσιμα - Αναγγελίες για πρόσθετες παρεμβάσεις - Διαβεβαιώσεις για τα τιμολόγια στο νερό

Χρήστος Κολώνας
Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου για ΔΕΘ: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
Economy

Η ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου – Μπρατάκου

Τη συναντίληψη για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στην οικονομία επιβεβαίωσαν οι δύο πλευρές με αφορμή τη ΔΕΘ

Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε σορός στο εργοστάσιο που καίγεται
Κοινωνία

Εξαμίλια Κορινθίας: Εντοπίστηκε σορός στο εργοστάσιο που καίγεται

Πάνω από 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα έχουν σπεύσει στο εργοστάσιο που έχει τυλιχτεί στις φλόγες στα Εξαμίλια Κορινθίας

Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες
World

Διεθνείς αγορές: Τι περιμένουν οι κεντρικές τράπεζες

Οι κεντρικές τράπεζες και τα στοιχεία για πληθωρισμό και ανάπτυξη βρίσκονται στο επίκεντρο για BofA και Global Macro Watch

Γαλλία – Γερμανία: Τι συμφώνησαν για αυτοκίνητα και «Made in Europe»
World

Γαλλία – Γερμανία: Τι συμφώνησαν για αυτοκίνητα και «Made in Europe»

Στόχος για Γαλλία και Γερμανία η επίτευξη συμφωνίας πριν από τη συνάντηση των υπουργών Βιομηχανίας της ΕΕ στις 24 Σεπτεμβρίου

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Gazprom: Ανακοίνωσε νέο ρεκόρ στις προμήθειες φυσικού αερίου στην Κίνα
Ενέργεια

Gazprom: Νέο ρεκόρ στις εξαγωγές φυσικού αερίου στην Κίνα

Η Μόσχα και το Πεκίνο προχωρούν στην κατασκευή του νέου αγωγού φυσικού αερίου, Power of Siberia 2

Τράπεζες: Επιτάχυνε η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας τον Ιούνιο
Τράπεζες

«Ανέβασαν« ρυθμό οι χορηγήσεις δανείων τον Ιούνιο

Στο 8,8% ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της συνολικής χρηματοδότησης τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος

Καταθέσεις: Άλμα άνω των 8,5 δισ. ευρώ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Ιούνιο
Τράπεζες

Άλμα 8,5 δισ. στις καταθέσεις τον Ιούνιο

Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προήλθε από τις επιχειρήσεις, των οποίων οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 7,580 δισ. ευρώ, ενώ των νοικοκυριών κατά 995 εκατ. ευρώ

Ειδική άδεια μητρότητας: Διευρύνονται οι δικαιούχοι – Η διαδικασία
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αλλαγές στην άδεια μητρότητας - Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για την ειδική άδεια μητρότητας

Συντάξεις-Επιδόματα: Ξεκίνησε η εβδομάδα πληρωμών – Ποιοι και πότε θα πάνε ταμείο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Εβδομάδα πληρωμών - Ποιοι και πότε πάνε ταμείο

Ξεκινά ο νέος κύκλος καταβολών με τις συντάξεις Αυγούστου, ενώ ακολουθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies