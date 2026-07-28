Μειώσεις τιμών: Τι ποσοστά εκπτώσεων δίνουν οι προμηθευτές (μέχρι στιγμής)

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Η έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και η κατά συνέπεια αύξηση της τιμής του πετρελαίου – πέφτει τις δύο τελευταίες μέρες, αλλά ωστόσο παραμένει υψηλά – προκαλεί ισχυρή ανασφάλεια στην ελληνική αγορά.

Αυτό βεβαίως – όπως έχει επισημάνει ο ΟΤ από την περασμένη τρίτη – έχει άμεση επίπτωση στη συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης με τις βιομηχανικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων. Ιδιαίτερα ως προς το ποσοστό της μείωσης των τιμών – που κατά την συμφωνία θα αρχίσουν από την 1η Σεπτεμβρίου.

Τόσο ο ΣΕΒ όσο και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων έχουν ζητήσει οι προτάσεις για το ύψος των μειώσεων να παραδοθούν στο τέλος του Αυγούστου

Οι μειώσεις τιμών που δίνουν οι προμηθευτές

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ στην Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή άρχισαν ήδη να καταφθάνουν οι προθέσεις των επιχειρήσεων για τους κωδικούς και το ύψος των μειώσεων. Και τούτο παρά το γεγονός ότι τόσο ο ΣΕΒ όσο και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων έχουν ζητήσει οι προτάσεις για το ύψος των μειώσεων να παραδοθούν στο τέλος του Αυγούστου, προκειμένου οι διοικήσεις των επιχειρήσεων να έχουν καλύτερη εικόνα των δεδομένων της αγοράς.

Με βάση τις ίδιες πληροφορίες ως τώρα έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους περί τις 30 επιχειρήσεις, οι οποίες όμως τόσο ως προς τον αριθμό των κωδικών όσο και ως προς το ύψος των μειώσεων είναι εξαιρετικά συγκρατημένες.

Πάνω από 100 εταιρείες στην πρωτοβουλία

Μάλιστα αρμόδιες πηγές έλεγαν προς τον ΟΤ ότι «οι μειώσεις είναι περί το 5%». Το κλίμα στην αγορά, τους δισταγμούς και τις προθέσεις των εταιρειών την είχε καταγράψει την περασμένη Τρίτη ο ΟΤ κάνοντας λόγο για τελικές μειώσεις που θα κινούνται κατά μέσο όρο στο 6% – 7% – συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του ποσοστού της μείωσης που θα προσθέσουν η κάθε μία από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Όπως λέγεται συγκεκριμένα δεν θα είναι – στην πλειονότητα των περιπτώσεων – πάνω από 1% -2% επί του ποσοστού της μείωσης των προμηθευτών τους.

Οι μειώσεις των τιμών στα λαχανικά και στα κρέατα θα γίνουν γνωστές στην Ανεξάρτητη Αρχή στα τέλη του Αυγούστου

Οι ίδιες πηγές πάντως έλεγαν ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο νέο πρόγραμμα μείωσης των τιμών θα είναι περισσότερες από 100, ενώ κωδικοί των οποίων οι τιμές θα μειωθούν θα υπερβαίνουν τους 1.000. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για προϊόντα βασικής κατανάλωσης. Όμως οι μειώσεις των τιμών στα λαχανικά και στα κρέατα θα γίνουν γνωστές στην Ανεξάρτητη Αρχή στα τέλη του Αυγούστου, διότι πρόκειται για προϊόντα με ευμετάβλητες τιμές που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν από το τέλος του Ιουλίου.