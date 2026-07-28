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ΟΤΕ: Θετικές ενδείξεις για το β’ τρίμηνο βλέπει η Alpha Finance

Η Alpha Finance βλέπει συνέχιση της οργανικής ανάπτυξης για τον ΟΤΕ, με το guidance για το 2026 να μένει αμετάβλητο

Τηλεπικοινωνίες 28.07.2026, 17:21
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ΟΤΕ: Θετικές ενδείξεις για το β’ τρίμηνο βλέπει η Alpha Finance
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Θετικές επιδόσεις για το δεύτερο τρίμηνο και το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναμένει η AXIA – Alpha Finance για τον Όμιλο ΟΤΕ, εκτιμώντας ότι ο όμιλος θα συνεχίσει την οργανική του ανάπτυξη, με βασικούς μοχλούς τα έσοδα από τις συνδέσεις σταθερής, τις μεταφορές συνδρομητών από καρτοκινητή σε συμβόλαιο, τις θετικές καθαρές προσθήκες στην τηλεόραση και τη δυναμική των έργων ICT. Η χρηματιστηριακή θεωρεί ότι η πορεία του εξαμήνου παραμένει σε τροχιά επίτευξης της εκτίμησης για ετήσια αύξηση EBITDA περίπου 3% το 2026.

Η εταιρεία πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου 2026 την Τετάρτη 29 Ιουλίου, πριν από το άνοιγμα της αγοράς, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη στις 13:00 ώρα Ελλάδας. Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν η πορεία του δικτύου FTTH, η στρατηγική στο FWA, οι πιέσεις από τον ανταγωνισμό, αλλά και οι εξελίξεις στην αγορά χονδρικών υπηρεσιών.

Οι εκτιμήσεις για τα μεγέθη

Η Alpha Finance εκτιμά ότι τα έσοδα του β’ τριμήνου θα διαμορφωθούν στα 868,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,6% σε ετήσια βάση και 1,1% σε τριμηνιαία βάση. Το προσαρμοσμένο EBITDAaL αναμένεται στα 342,6 εκατ. ευρώ, με άνοδο 2,8% σε ετήσια βάση, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας εκτιμώνται στα 139,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8,1% σε ετήσια βάση.

Για το α’ εξάμηνο, η χρηματιστηριακή προβλέπει έσοδα 1,727 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένο EBITDAaL 681 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 277,9 εκατ. ευρώ, πρακτικά αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι. Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την ανάλυση, δείχνει ότι ο όμιλος παραμένει σε τροχιά σταθερής λειτουργικής επίδοσης, παρά τις πιέσεις σε ορισμένες δραστηριότητες.

Τι στηρίζει την ανάπτυξη

Η Alpha Finance ξεχωρίζει ως κύριους θετικούς παράγοντες την ανάπτυξη του δικτύου FTTH και τη λύση FWA, που θεωρούνται βασικοί μοχλοί μελλοντικής μεγέθυνσης. Επιπλέον, αναμένει συνέχιση της μετάβασης πελατών από καρτοκινητή σε συμβόλαιο, αύξηση στις υπηρεσίες τηλεόρασης και ισχυρή πορεία από τα έργα ICT.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στον ρόλο της Cosmote Telekom ως παραδοσιακά κορυφαίου system integrator στην Ελλάδα, με την προοπτική νέων έργων στην ΕΕ να μπορεί να αντισταθμίσει πιθανή επιβράδυνση σε έργα που σχετίζονται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ανάλυση σημειώνει επίσης ότι η εταιρεία πιθανότατα θα επιχειρήσει να συνδέσει νέες δραστηριότητες, όπως κυβερνοασφάλεια και cloud, με το ισχυρό της δίκτυο κινητής στην Ελλάδα, το οποίο έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως το ταχύτερο.

Οι πιέσεις που παρακολουθεί η αγορά

Στον αντίποδα, η Alpha Finance επισημαίνει ότι οι επενδυτές θα εστιάσουν σε πιθανές πιέσεις από το ανταγωνιστικό περιβάλλον της εγχώριας αγοράς και στις συνεχείς τιμολογιακές κινήσεις των ανταγωνιστών για την προσέλκυση πελατών. Παράλληλα, ως πεδίο προβληματισμού αναφέρονται και οι εξελίξεις στα εναλλακτικά τηλεοπτικά πακέτα, όπου η ένταση του ανταγωνισμού μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική της αγοράς.

Επιπλέον, η ανάλυση κάνει ειδική αναφορά στην προωθούμενη κοινή εταιρεία 50/50 μεταξύ του ομίλου ΔΕΗ και της Vodafone Ελλάδος, μέσω της συγχώνευσης των θυγατρικών PPC FiberGrid και Fiber2All. Σύμφωνα με την Alpha Finance, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να ασκήσει πρόσθετη πίεση στα έσοδα χονδρικής του ΟΤΕ.

Αποτίμηση και σύσταση

Σε επίπεδο αποτίμησης, η Alpha Finance διατηρεί σύσταση Buy για τη μετοχή του ΟΤΕ, με τιμή-στόχο τα 19,70 ευρώ. Η μετοχή αποτιμάται με δείκτη P/E 10,7x για το 2026, EV/adj. EBITDAaL 4,8x και μερισματική απόδοση 4,4% για το ίδιο έτος, ενώ η καθαρή θέση και ο δανεισμός του ομίλου εμφανίζουν βελτιωμένη εικόνα στα επόμενα χρόνια.

Η χρηματιστηριακή αποτιμά επίσης ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές της εταιρείας παραμένουν ισχυρές, με underlying FCF στην περιοχή των 570-580 εκατ. ευρώ για το 2026 και capex στα 600 εκατ. ευρώ, διατηρώντας την επενδυτική πορεία του ομίλου ελκυστική για τη μέση και μακροπρόθεσμη προοπτική.

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