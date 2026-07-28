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e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως 10 Σεπτεμβρίου για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις

Η παράταση χορηγείται λόγω της προγραμματισμένης προσωρινής μη διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Α.Π.Δ. e-ΕΦΚΑ

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 28.07.2026, 18:29
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e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως 10 Σεπτεμβρίου για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις
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Παράταση έδωσε ο e-ΕΦΚΑ μέχρι και την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στην προθεσμία υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.).

Η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και τη Δευτέρα 31.08.2026.»

Ειδικότερα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη ο e-ΕΦΚΑ τονίζει τα ακόλουθα:

«Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιεί ότι παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη 10.09.2026 η προθεσμία υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-ΕΦΚΑ ιδιωτικού τομέα μισθολογικής περιόδου Ιουλίου 2026 και δημοσίου τομέα μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2026, για όλες τις κατηγορίες εργοδοτών (κοινών επιχειρήσεων, οικοδομοτεχνικών έργων και Δημοσίου), η οποία λήγει τη Δευτέρα 31.08.2026.

Η παράταση χορηγείται λόγω της προγραμματισμένης προσωρινής μη διαθεσιμότητας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής Α.Π.Δ. e-ΕΦΚΑ κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο των εργασιών για την επικείμενη ένταξη σε παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος οφειλών του Κ.Ε.Α.Ο.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και τη Δευτέρα 31.08.2026.»

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