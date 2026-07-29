Airbus: Απογειώθηκαν με 54% τα κέρδη για το β΄τρίμηνο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε… μεγάλα ύψη τα έσοδα και τα κέρδη της Airbus για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, χάρη στις υψηλότερες παραδόσεις αεροσκαφών και τα κέρδη στον τομέα της άμυνας.

Η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών στον κόσμο ανακοίνωσε ότι τα τριμηνιαία προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της αυξήθηκαν κατά 54% στα 2,43 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 28% στα 20,53 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω της αύξησης των παραδόσεων εμπορικών αεροσκαφών μετά από ένα αργό ξεκίνημα του έτους.

Οι αναλυτές, οπως αναφέρει το Reuters, ανέμεναν κατά μέσο όρο ότι το παρακολουθούμενο ποσό κερδών θα ανέλθει στα 2,19 δισεκατομμύρια ευρώ με έσοδα 20,25 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η τριμηνιαία ενημέρωση ήρθε λίγες ημέρες αφότου η Airbus έδειξε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ικανότητά της να αυξήσει την παραγωγή, καθώς ο πληγωμένος αεροδιαστημικός τομέας αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της διακοπής του εφοδιασμού.

Στόχος της είναι o διπλασιασμός των κερδών και ισχυρότερες αποδόσεις για τους μετόχους έως το 2029.

Η Airbus παρέδωσε 237 αεροσκάφη το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας αύξηση 39% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Για ολόκληρο το έτος, συνέχισε να στοχεύει σε περίπου 870 εμπορικές παραδόσεις και άφησε αμετάβλητες τις οικονομικές προβλέψεις, συμπεριλαμβανομένου ενός προσαρμοσμένου λειτουργικού κέρδους 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Κέρδη 90% στον τομέα άμυνας της Airbus

Η Airbus διατήρησε τον στόχο της για αύξηση της παραγωγής της οικογένειας A320 σε 70 έως 75 αεροσκάφη ανά μήνα έως το τέλος του 2027, σταθεροποιώντας την στα 75 αεροσκάφη ανά μήνα στη συνέχεια.

Η Airbus ανακοίνωσε ότι τα τριμηνιαία κέρδη στον τομέα της Άμυνας και του Διαστήματος αυξήθηκαν κατά 90% στα 357 εκατομμύρια ευρώ, χάρη στον υψηλότερο όγκο πωλήσεων και στη βελτιωμένη κερδοφορία, καθώς συνεχίζεται η αύξηση των δαπανών στην Ευρώπη.

Την Τρίτη, η ανταγωνίστρια Boeing, ανακοίνωσε μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες τριμηνιαίες ζημίες.

«Τα καλά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου αντανακλούν κυρίως το υψηλότερο επίπεδο παραδόσεων εμπορικών αεροσκαφών και την ισχυρή απόδοση στους τομείς Άμυνας και Διαστήματος, σε ένα περίπλοκο και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον», δήλωσε ο Γκιγιόμ Φορί , Διευθύνων Σύμβουλος της Airbus.