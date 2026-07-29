 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(26) "Business Banking & Finance"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(16) "Personal Finance"
}

Deutsche Bank – UBS: Άλμα κερδών πάνω από τις προβλέψεις στο β΄ τρίμηνο

Η UBS, η Deutsche Bank και η Standard Chartered ​κατέγραψαν αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και η ισχυρή λιανική δραστηριότητα

World 29.07.2026, 20:03
Σχολιάστε
Deutsche Bank – UBS: Άλμα κερδών πάνω από τις προβλέψεις στο β΄ τρίμηνο
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ξεπέρασαν και πάλι τις προβλέψεις Deutsche Bank και UBS, με τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου που ανακοίνωσαν την Τετάρτη, χάρη στην ​αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και την ισχυρή λιανική δραστηριότητα, καθώς οι ευρωπαϊκοί τραπεζικοί οργανισμοί συνεχίζουν την ανάκαμψη που διαρκεί πάνω από δύο χρόνια.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη ανάκαμψη τα τελευταία 2,5 χρόνια

Σε μια ημέρα γεμάτη τραπεζικά αποτελέσματα, η Standard Chartered παρουσίασε επίσης αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις προβλέψεις και αναθεώρησε προς τα πάνω τον στόχο εσόδων για ολόκληρο το έτος, χάρη στην αύξηση των εσόδων στους τομείς της διαχείρισης περιουσίας και των παγκόσμιων τραπεζικών υπηρεσιών.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν σημειώσει αξιοσημείωτη ανάκαμψη τα τελευταία 2,5 χρόνια, μετά από περισσότερο από μια δεκαετία χαμηλότατων επιτοκίων και ανησυχιών σχετικά με το δημόσιο χρέος της ευρωζώνης, που είχαν επηρεάσει αρνητικά το κλίμα των επενδυτών απέναντι στις μετοχές τους.

Με τις καλύτερες επιδόσεις ο κλάδος τραπεζών

Ο κλάδος αποτελεί πλέον έναν από τους κλάδους με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, με τον δείκτη STOXX Europe Banks να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2007 και να έχει σημειώσει άνοδο 143% από τις αρχές του 2024, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια ενισχύουν τα έσοδα από τόκους και η ζήτηση για δάνεια αυξάνεται παρά τη συνεχιζόμενη αδυναμία της οικονομίας της περιοχής.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας ανακοίνωσε άνοδο 10% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, διαψεύδοντας τις προσδοκίες για πτώση, καθώς η ⁠δυναμική του παγκόσμιου τμήματος επενδυτικής τραπεζικής της Deutsche αντιστάθμισε την αύξηση των εξόδων.

Ορισμένοι από τους ανταγωνιστές της κατέγραψαν ισχυρότερα κέρδη χάρη στην έκρηξη των συναλλαγών που ακολούθησε τον πόλεμο στο Ιράν και στις εξαιρετικά επιτυχημένες αρχικές δημόσιες προσφορές.

Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα της Τετάρτης συνεχίζουν την σχεδόν αδιάλειπτη επιστροφή στα τριμηνιαία κέρδη τα τελευταία χρόνια, καθώς ο διευθύνων σύμβουλος Christian Sewing σταθεροποίησε μία από τις σημαντικότερες τράπεζες του κόσμου. Η αύξηση των εσόδων κατά το δεύτερο τρίμηνο στο τμήμα σταθερού εισοδήματος και συναλλάγματος της Deutsche ξεπέρασε ακόμη και τους ανταγωνιστές της στη Wall Street. Οι αναλυτές της JPMorgan χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα «ισχυρά σε όλους τους τομείς», και οι μετοχές σημείωσαν άνοδο 2%.

Η UBS κατέγραψε άνοδο 17% στα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, που επίσης ξεπέρασαν τις προσδοκίες, και ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε επαναγορά μετοχών αξίας 3 δισ. δολαρίων έως τα μέσα του επόμενου έτους.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η οποία αναμένει να ξεκαθαρίσουν οι νέοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας που ενδέχεται να διαμορφώσουν το μέλλον της, ανακοίνωσε ότι, εν μέσω ισχυρής και ευρείας ανάπτυξης, το τμήμα συναλλαγών της κατέγραψε ρεκόρ εσόδων για το δεύτερο τρίμηνο.

«Αν και η χρονιά δεν έχει τελειώσει ακόμα, είμαστε κοντά στο να επιτύχουμε το ίδιο επίπεδο κερδοφορίας που είχε η UBS πριν από την εξαγορά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Σέρτζιο Ερμότι, αναφερόμενος στην επείγουσα εξαγορά της τοπικής ανταγωνίστριας Credit Suisse από την UBS το 2023.

Υψηλές προσδοκίες, πιο χαμηλές αξιολογήσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επενδυτές κοιτάζουν πέρα από τα βασικά μεγέθη, τονίζει το Reuters. Η βρετανική Barclays ανακοίνωσε την Τρίτη αύξηση 17% στα κέρδη του πρώτου εξαμήνου, καλύτερα από τα αναμενόμενα, αλλά οι μετοχές της σημείωσαν πτώση, καθώς οι αναλυτές ανέφεραν ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου μετοχών της υστέρησε σε σχέση με τις προσδοκίες της αγοράς, ενώ τα έξοδα ήταν υψηλότερα από το αναμενόμενο.

Ποσοστιαία μεταβολή στην απόδοση των επενδυτικών τραπεζών κατά το δεύτερο τρίμηνο για την Barclays και τις 5 κορυφαίες αμερικανικές τράπεζες

Η γαλλική BNP Paribas ξεπέρασε επίσης την περασμένη εβδομάδα τις προβλέψεις, με αύξηση των κερδών κατά 33% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο.

Οι τράπεζες λιανικής που εστιάζουν στην εγχώρια αγορά, όπως η βρετανική NatWest, η ιταλική Intesa Sanpaolo και η ισπανική CaixaBank έχουν επίσης δει τις μετοχές τους να ανακάμπτουν δραματικά.

Πολύ πίσω από τις τράπεζες της Wall Street

Παρά τη συνεχή άνοδό τους, οι ευρωπαϊκές τράπεζες αξίζουν ένα κλάσμα της αξίας των ανταγωνιστών τους στη Wall Street. Η JPMorgan πλησιάζει την αποτίμηση του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ οι πιο πολύτιμες ευρωπαϊκές τράπεζες σήμερα είναι η HSBC και η Santander, με αξία 353 δισεκατομμύρια δολάρια και 205 δισεκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να αποτιμώνται πολύ χαμηλότερα από τις αμερικανικές, με βάση τον δείκτη τιμής προς λογιστική αξία — ένα κοινό μέτρο αποτίμησης των τραπεζών.

Οι τράπεζες της Ευρώπης περιορίζονται επίσης από τη ρύθμιση και την πολιτική αντίσταση στη διασυνοριακή ενοποίηση, σύμφωνα με αναλυτές. Ενώ ορισμένοι εκπρόσωποι κεντρικών τραπεζών υποστηρίζουν ότι τέτοιες συμφωνίες είναι απαραίτητες για να μπορούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο, η σχεδόν διετής προσπάθεια της UniCredit να εξαγοράσει την Commerzbank καταδεικνύει τη δυσκολία.

Η συγκρατημένη ανάπτυξη της οικονομίας της ευρωζώνης και η ευπάθειά της στις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να αποτελούν πηγή ανησυχίας για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή των προβλέψεων.

Η Μαρίνα Ζαβόλοκ, επικεφαλής στρατηγικής για τις ευρωπαϊκές μετοχές στη Morgan Stanley, δήλωσε στο Reuters ότι ο υψηλότερος πληθωρισμός, λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, θα μπορούσε να ωφελήσει τις ευρωπαϊκές τράπεζες, μέσω της αύξησης των επιτοκίων.

Η ελκυστικότητα για τους επενδυτές οφείλεται επίσης, εν μέρει, στη χαμηλή βάση από την οποία έχουν ανακάμψει οι ευρωπαϊκές τράπεζες. Αναλυτές της Lombard Odier ανέφεραν σε σημείωμα τους αυτό το μήνα ότι, αν και οι ευρωπαϊκές τράπεζες επωφελούνται λιγότερο από τη δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές σε σύγκριση με τους αμερικανούς ανταγωνιστές τους, οι προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές, με σταθερό οικονομικό περιβάλλον και επιτόκια που αυξάνονται εκ νέου.

«Πιστεύουμε ότι η βελτίωση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων δεν αντικατοπτρίζεται ακόμη στις αποτιμήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών», ανέφεραν.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Optima bank: Κέρδη 104,3 εκατ. στο εξάμηνο – Aναθεωρεί το guidance
Τράπεζες

Optima: Κέρδη 104,3 εκατ. στο εξάμηνο - Aναθεωρεί το guidance
Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο
Business

Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο
Σκλαβενίτης: Πάνω από τα 6 δισ. ευρώ οι πωλήσεις – Τα σχέδια για Food to Go και Πολωνία
Business

Ο Σκλαβενίτης σπάει το φράγμα των 6 δισ. - Το παράθυρο στο... franchise
Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027
Business

Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Σταθερή πορεία σε λιανική και χονδρική, με ώθηση από FTTH, FWA και ICT
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Η απάντηση του ΟΤΕ σε Vodafone–ΔΕΗ και Starlink
Τράπεζες: Ισχυρές ενδείξεις υπέρβασης των στόχων για τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων οι τράπεζες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kering: Επιστροφή στην ανάπτυξη – Το στοίχημα του Luca de Meo
World

Επιστροφή στην ανάπτυξη για την Kering - Το στοίχημα του Luca de Meo

Ελπιδοφόρα τα μηνύματα από τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2026 για την Kering

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Blue Oceanic: Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω
Τουρισμός

Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω από την Blue Oceanic

Ο σχεδιασμός της Blue Oceanic προβλέπει την ανάπτυξη 21 κτιρίων δωματίων, με συνολικά 132 δωμάτια

Λάμπρος Καραγεώργος
Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα «καρφιά» για το ρωσικό φυσικό αέριο
Business

Εξάρχου: Νέα «καρφιά» στην Ε.Ε. για το ρωσικό αέριο και LNG

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του Ομίλου AKTOR προβλέπει δύσκολο χειμώνα για την Ευρώπη - Επενδυτική ευκαιρία η μετοχή

Χρήστος Κολώνας
Μπαταρίες: Εντυπωσιακή βελτίωση στη διάρκεια ζωής στους φορητούς υπολογιστές
Τεχνολογία

Λαπ τοπ όπως...σταθεροί υπολογιστές - Δεν μένουν πλέον από μπαταρία

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχει επιταχυνθεί σημαντικά φέτος.

Δημήτρης Σταμούλης
Metlen: Πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA από το deal για το γάλλιο
Business

Ώθηση 100 - 150 εκατ. στα EBITDA της Metlen από το deal στο γάλλιο

Η Metlen, σύμφωνα με τις AXIA - Alpha Finance και Optima θα έχει από τη δραστηριότητα στο γάλλιο πρόσθετα 100 με 150 εκατ. ευρώ στα EBITDA - Πώς αποτιμούν τη συμφωνία με τον Αμερικανό Big Tech

Χρήστος Κολώνας
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Επιταχύνουμε σε cloud, κυβερνοασφάλεια και AI – Βλέπει σταθερό β’ εξάμηνο
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Ενισχύουμε το διεθνές αποτύπωμα – Συμβόλαιο 45 εκατ. ευρώ με το ΝΑΤΟ

Ο Κώστας Νεμπής κατά τη σημερινή ενημέρωση των αναλυτών τόνισε τη διψήφια δυναμική στα έσοδα ICT, την επέκταση σε data centers και AI agents για B2B

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα έσοδα αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς, αλλά όχι αρκετά γρήγορα
Tεχνητή νοημοσύνη

Τα έσοδα από ΑΙ αυξάνονται αλλά όχι με πολύ γρήγορους ρυθμούς

Η απόδοση των δαπανών ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι εξαιρετικά αβέβαιη

Δημήτρης Σταμούλης
Εταιρείες ημιαγωγών: Απώλειες άνω του 1 τρισ. δολ. σε κεφαλαιοποίηση από την Παρασκευή
Tεχνητή νοημοσύνη

Εξανεμίστηκαν 1,3 τρισ. σε 3 ημέρες από τις εταιρείες ημιαγωγών

Είκοσι από τις πιο αξιόλογες μετοχές από εταιρείες ημιαγωγών παγκοσμίως έχασαν 1,3 τρισ. δολάρια από το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή

Δημήτρης Σταμούλης
Περισσότερα από World
Optima bank: Κέρδη 104,3 εκατ. στο εξάμηνο – Aναθεωρεί το guidance
Τράπεζες

Optima: Κέρδη 104,3 εκατ. στο εξάμηνο - Aναθεωρεί το guidance

Ρεκόρ κερδοφορίας και κορυφαία αποδοτικότητα - Τα μηνύματα Τανισκίδη, Κυπαρίσση

Σκλαβενίτης: Πάνω από τα 6 δισ. ευρώ οι πωλήσεις – Τα σχέδια για Food to Go και Πολωνία
Business

Ο Σκλαβενίτης σπάει το φράγμα των 6 δισ. - Το παράθυρο στο... franchise

Το ταμείο του 2025 αποκαλύπτει σήμερα η Σκλαβενίτης - Η στάση απέναντι στο franchise και στην επέκταση στo εξωτερικό

Γιώργος Μανέττας
Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027
Business

Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027

Η διετία 2026-2027 για την Public φέρνει ενίσχυση δικτύου με καταστήματα "Public + home" - Η υπηρεσία "Public + Delivery"

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κώστας Νεμπής (ΟΤΕ): Σταθερή πορεία σε λιανική και χονδρική, με ώθηση από FTTH, FWA και ICT
Τηλεπικοινωνίες

Νεμπής: Η απάντηση του ΟΤΕ σε Vodafone–ΔΕΗ και Starlink

Ο Κώστας Νεμπής τόνισε ότι ο ΟΤΕ δεν επηρεάζεται από πιθανή σύμπραξη ΔΕΗ-Vodafone στα δίκτυα - Προοπτικές ανάπτυξης βασισμένες σε δημόσια έργα, διεθνή επέκταση και υπηρεσίες cloud, cyber και AI

Γιώργος Πολύζος
Τράπεζες: Ισχυρές ενδείξεις υπέρβασης των στόχων για τα κέρδη του 2026
Τράπεζες

Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων οι τράπεζες

Τα ισχυρά έσοδα από τόκους και προμήθειες που εμφανίζουν οι τράπεζες ανοίγουν τον δρόμο για υψηλότερες επιδόσεις το 2026 - Ο ρόλος της γεωπολιτικής αστάθειας

Αγης Μάρκου
Deutsche Bank – UBS: Άλμα κερδών πάνω από τις προβλέψεις στο β΄ τρίμηνο
World

Άλμα κερδών για Deutsche Bank - UBS - Ανοδικά οι ευρωπαϊκές τράπεζες

Η UBS, η Deutsche Bank και η Standard Chartered ​κατέγραψαν αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και η ισχυρή λιανική δραστηριότητα

Δημήτρης Σταμούλης
Cenergy: Πιστοποίησε τα καλωδιακά συστήματα 525 kV HVDC XLPE
Business

Cenergy: Πιστοποίησε τα καλωδιακά συστήματα 525 kV HVDC XLPE

Πρόκειται για ένα σημαντικό τεχνολογικό ορόσημο για την Hellenic Cables, τον κλάδο καλωδίων της Cenergy Holdings

Latest News
Χαλκιδική: «Πράσινο φως» για τη νέα τουριστική ανάπτυξη γύρω από το Ξενία Παλιουρίου
Τουρισμός

Χαλκιδική: «Πράσινο φως» για τη νέα τουριστική ανάπτυξη γύρω από το Ξενία Παλιουρίου

Το συγκρότημα του μοτέλ έχει χαρακτηριστεί μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού ήδη από το 2008

Υπουργικό συμβούλιο: Τα θέματα της τελευταίας συνεδρίασης πριν το καλοκαίρι
Πολιτική

Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο – Η ατζέντα

Με 8 θέματα η ατζέντα στο υπουργικό συμβούλιο που πραγματοποιείται σήμερα στις 11 το πρωί

Meta Platforms: Υπό πίεση ο Ζάκερμπεργκ λόγω των δαπανών για AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι δαπάνες για AI «στριμώχνουν» τον Ζάκερμπεργκ

Η μετοχή της Meta υποχώρησε κατά 5% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς

Optima bank: Κέρδη 104,3 εκατ. στο εξάμηνο – Aναθεωρεί το guidance
Τράπεζες

Optima: Κέρδη 104,3 εκατ. στο εξάμηνο - Aναθεωρεί το guidance

Ρεκόρ κερδοφορίας και κορυφαία αποδοτικότητα - Τα μηνύματα Τανισκίδη, Κυπαρίσση

Αμερικανικά ομόλογα: Σε υψηλό 19 ετών οι αποδόσεις μετά την απόφαση της Fed
Ομόλογα

Σε υψηλό 19 ετών οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων

Αβεβαιότητα για το κατά πόσον η Fed μπορεί να συγκρατήσει τον πληθωρισμό προκάλεσε η τελευταία απόφαση στους επενδυτές σε αμερικανικά ομόλογα

Φωτιές: Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» πολλαπλασιάζονται – Γιατί είναι πιο επικίνδυνες
Green

Φωτιές: Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» πολλαπλασιάζονται – Γιατί είναι πιο επικίνδυνες

Οι πυρκαγιές «έκτης γενιάς» αποτελούν ένα «παγκόσμιο φαινόμενο» που απαιτεί μια «ολοκληρωμένη» προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει και την πρόληψη, σημειώνει ειδικός από το Πανεπιστήμιο της Κοΐμπρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Πετρέλαιο: «Επεσε» κάτω από τα 90 δολ. μετά το άλμα του 7,9%
Commodities

«Επεσε» κάτω από τα 90 δολ. το πετρέλαιο μετά το άλμα του 7,9%

Οι τιμές στο πετρέλαιο συγκρατούνται καθώς το αργό συνεχίζει να διακινείται από την καίρια περιοχή του Κόλπου

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τα 7,1 ρίχτερ
Κόσμος

Ιαπωνία: Τουλάχιστον 17 οι νεκροί από τα 7,1 ρίχτερ

Στους 17 έχουν ανέλθει οι νεκροί από τον σεισμό των 7,1 ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, ενώ τα συνεργεία διάσωσης δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιες θέσεις εργασίας θα αλλάξει πρώτα;
Tεχνητή νοημοσύνη

AI: Ποιες θέσεις εργασίας θα αλλάξει πρώτα;

Μια νέα τάση καταγράφουν οι έρευνες στις ΗΠΑ. Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι μόνο με την τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν να πάνε πολύ μακριά. Και αναζητούν νέους εργαζόμενους με παιδεία, με την ευρύτερη έννοια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο
Business

Metlen: Στο κλειστό club των Big Tech με δέλεαρ το γάλλιο

Ποιοι είναι οι υποψήφιοι τεχνολογικοί κολοσσοί για μπιζνες με τη Metlen - Πώς το γάλλιο δίνει πρόσθετη κερδοφορία έως 150 εκατ.

Χρήστος Κολώνας
Ανεργία γένους θηλυκού
Opinion

Ανεργία γένους θηλυκού

Οι γυναίκες εξακολουθούν να δοκιμάζονται

Ανδρομάχη Παύλου
Σκλαβενίτης: Πάνω από τα 6 δισ. ευρώ οι πωλήσεις – Τα σχέδια για Food to Go και Πολωνία
Business

Ο Σκλαβενίτης σπάει το φράγμα των 6 δισ. - Το παράθυρο στο... franchise

Το ταμείο του 2025 αποκαλύπτει σήμερα η Σκλαβενίτης - Η στάση απέναντι στο franchise και στην επέκταση στo εξωτερικό

Γιώργος Μανέττας
Επίδομα αδείας 2026: Ποιοι θα πάρουν αυξημένα ποσά;
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επίδομα αδείας: Ποιοι θα πάρουν αυξημένα ποσά;

Πώς υπολογίζεται, πότε καταβάλλεται και πόσες ημέρες άδειας δικαιούται κάθε εργαζόμενος.

Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027
Business

Public: Ποντάρει σε δίκτυο και AI – Τα ορόσημα του 2027

Η διετία 2026-2027 για την Public φέρνει ενίσχυση δικτύου με καταστήματα "Public + home" - Η υπηρεσία "Public + Delivery"

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μπαταρίες: Εντυπωσιακή βελτίωση στη διάρκεια ζωής στους φορητούς υπολογιστές
Τεχνολογία

Λαπ τοπ όπως...σταθεροί υπολογιστές - Δεν μένουν πλέον από μπαταρία

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας των φορητών υπολογιστών έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια και έχει επιταχυνθεί σημαντικά φέτος.

Δημήτρης Σταμούλης
Blue Oceanic: Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω
Τουρισμός

Νέα επένδυση 15 εκατ. ευρώ στην Κω από την Blue Oceanic

Ο σχεδιασμός της Blue Oceanic προβλέπει την ανάπτυξη 21 κτιρίων δωματίων, με συνολικά 132 δωμάτια

Λάμπρος Καραγεώργος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies