Αμερικανικά ομόλογα: Σε υψηλό 19 ετών οι αποδόσεις μετά την απόφαση της Fed

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Σε υψηλό 19 ετών εκτοξεύτηκε το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ μετά την απόφαση της Fed ν διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, σε μια ένδειξη ότι οι αγορές φοβούνται πως η αμερικανική κεντρική τράπεζα δεν είναι σε θέση να συγκρατήσει τον πληθωρισμό που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε έως το 5,23% μετά την απόφαση της Fed την Τετάρτη, υποδηλώνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών ότι η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια παρατεταμένη έξαρση του πληθωρισμού. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο του επιτοκίου μετά την περίφημη «ημέρας απελευθέρωσης» του Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, όταν ανακοίνωσε σαρωτικούς δασμούς σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Διχασμένη η Fed

Ο επικεφαλής της Fed, Κέβιν Γουόρς, δεσμεύτηκε να παραμείνει αμετακίνητος στη μάχη της κεντρικής τράπεζας για τη συγκράτηση της αύξησης του πληθωρισμού, αφού η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 3,5% με 3,75% για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων μεταξύ των συνεδριάσεων του Ιουνίου και του Ιουλίου της Fed ουσιαστικά αυστηροποίησε τη νομισματική πολιτική.

Οι αγορές είχαν προβλέψει πιθανότητα περίπου μία στις τρεις η Fed να αυξήσει τα επιτόκια την Τετάρτη, ασυνήθιστα υψηλές πιθανότητες που ώθησαν ορισμένους επενδυτές να στοιχηματίσουν ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να προβεί σε μια αύξηση-έκπληξη.

Η απόφαση να διατηρηθούν τα επιτόκια σταθερά, σε συνδυασμό με την εστίαση του Γουόρς στις κινήσεις της αγοράς μεταξύ των συνεδριάσεων, ανησύχησε ορισμένους dealers στη μεγαλύτερη αγορά χρέους του κόσμου.

«Η απάντηση του Γουόρς για τον πληθωρισμό σήμερα φάνηκε να είναι “αφήνουμε την αγορά να κάνει τη δουλειά για εμάς”», δήλωσε στους FT ο Λου Μπράιεν, οικονομικός στρατηγικός αναλυτής στην DRW Trading. «Αυτή δεν ήταν μια αρκούντως ικανοποιητική απάντηση για την αγορά», ενώ ο Ρόμπερτ Σόκιν, της PGIM, δήλωσε ότι «η μεγαλύτερη αποτυχία της συνέντευξης Τύπου ήταν ότι ο Γουόρς δεν εξήγησε γιατί δεν προέβησαν σε αύξηση».

Η απόφαση της Τετάρτης προκάλεσε τη διαφωνία τριών μελών της FOMC -της Λόρι Λόγκαν της Fed του Ντάλας, της Μπεθ Χάμακ του Κλίβελαντ και του Νιλ Κασκάρι της Μινεάπολης- οι οποίοι υποστήριξαν ότι το κόστος δανεισμού θα έπρεπε να αυξηθεί αμέσως.

Ο Σάιμον Μπόουμεϊκερ, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (NYU), δήλωσε ότι ο Γουόρς αντιμετωπίζει μια «μεγάλη πρόκληση» τους επόμενους μήνες, καθώς βαθαίνει το χάσμα μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με το αν και πότε πρέπει να αυξηθούν τα επιτόκια.

Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων

Οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ έχουν εκτοξευθεί στα ύψη από την προηγούμενη συνεδρίαση της Fed τον Ιούνιο, καθώς οι εχθροπραξίες στο Ιράν έχουν αναζωπυρωθεί και η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει επιβραδυνθεί σχεδόν στο ελάχιστο.

Παρόλο που οι κεντρικοί τραπεζίτες προτιμούν να εστιάζουν σε λιγότερο μεταβλητές συνιστώσες του πληθωρισμού, ορισμένοι οικονομολόγοι φοβούνται ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας θα οδηγήσει σε ευρύτερη αύξηση του κόστους για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Ο πόλεμος έχει επίσης επιδεινώσει τις επιπτώσεις των δασμών του Τραμπ και της έκρηξης της AI επιβαρύνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ.

Βουτιά του S&P 500

Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν κατακόρυφη πτώση καθώς το κόστος δανεισμού αυξήθηκε, αφήνοντας τον ευρύ δείκτη S&P 500 με απώλειες 1,5%. Ο Nasdaq 100, με τις μετοχές τεχνολογίας που είναι ευάλωτες στις αυξήσεις των αποδόσεων των ομολόγων, υποχώρησε κατά 2,1%.