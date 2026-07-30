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Πετρέλαιο: «Επεσε» κάτω από τα 90 δολ. μετά το άλμα του 7,9%

Οι τιμές στο πετρέλαιο συγκρατούνται καθώς το αργό συνεχίζει να διακινείται από την καίρια περιοχή του Κόλπου

Commodities 30.07.2026, 07:46
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Πετρέλαιο: «Επεσε» κάτω από τα 90 δολ. μετά το άλμα του 7,9%
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Απώλειες σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη στις ασιατικές αγορές, παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων στον Κόλπο, καθώς το ενδιαφέρον των επενδυτών μετατοπίστηκε στις ροές εφοδιασμού μέσω των βασικών σημείων διέλευσης της περιοχής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχώρησαν κατά 96 σεντς ή 1,06%, στα 89,78 δολάρια το βαρέλι στις 04:18 ώρα Ελλάδος. Το αμερικανικό αργό υποχώρησε κατά 64 σεντς ή 0,76%, στα 83,82 δολάρια το βαρέλι.

Το Brent έκλεισε με άνοδο 7,91% στην προηγούμενη συνεδρίαση και το WTI με άνοδο 6,56% σε ένα από τα μεγαλύτερα ημερήσια άλματα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, αντιστρέφοντας τη βουτιά 5% της Τρίτης μετά από μια παύση των εχθροπραξιών στην πεντάμηνη σύγκρουση. Οι τιμές αυξήθηκαν κατακόρυφα καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Τετάρτη να πλήξει το Ιράν «πολύ σκληρά», μετά από ιρανική πυραυλική επίθεση την Τρίτη σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία.

Προσδοκώντας ένα “TACO”

«Η ρητορική του Τραμπ περί «σκληρού πλήγματος» προκάλεσε άμεσα την εκτίναξη των τιμών, αλλά φαίνεται ότι η αγορά την έχει ενσωματώσει πλήρως στην τιμή και εξετάζει την πιθανότητα “TACO” αυτήν τη στιγμή», δήλωσε στο Reuters ο Lin Ye, αντιπρόεδρος αγορών εμπορευμάτων και πετρελαίου στη Rystad Energy, αναφερόμενος στο ακρωνύμιο Trump Always Chickens Out («Ο Τραμπ πάντα δειλιάζει στο τέλος»).

Ο Ye ανέφερε ότι η αγορά ακολουθεί ένα μοτίβο: οι γεωπολιτικές ειδήσεις πυροδοτούν ταχείες εκτινάξεις των τιμών, αλλά αυτές οι άνοδοι είναι συχνά βραχύβιες, καθώς οι πραγματικές ροές εφοδιασμού και οι παράλληλες διπλωματικές προσπάθειες τείνουν να καθορίζουν τη διάρκειά τους.

Ροές παρά το κλείσιμο του Ορμούζ

Οι τιμές συγκρατούνται καθώς η προσφορά αργού πετρελαίου συνεχίζει να διακινείται από την καίρια περιοχή του Κόλπου, παρά το σχεδόν πλήρες κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Η Rystad Energy εκτιμά ότι περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα από τον Κόλπο εξακολουθούν να φτάνουν στις αγορές.

Ακόμη και μετά την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στη Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα στις 20 Ιουλίου από τους Χούθι της Υεμένης —διαταράσσοντας τη ναυσιπλοΐα στα στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ— ορισμένα φορτία, ιδιαίτερα σε δεξαμενόπλοια που συνδέονται με την Κίνα, έχουν διοχετευθεί στις αγορές.

«Παρόλο που οι συνολικοί όγκοι έχουν μειωθεί, το πετρέλαιο συνεχίζει να διαρρέει έξω από την περιοχή μέσω πολλαπλών διαύλων και εξετάζονται πρόσθετες εναλλακτικές λύσεις. Όσο περισσότερο παρατείνεται αυτή η κατάσταση, τόσο περισσότερο αυτές οι εναλλακτικές διαδρομές και μέθοδοι θα διαβρώνουν τη μόχλευση / το πλεονέκτημα του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ», σημείωσε σε αναφορά του ο αναλυτής αγοράς της IG, Tony Sycamore.

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