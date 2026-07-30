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Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με επίκεντρο την τεχνολογία

H Microsoft οδήγησε τα κέρδη - Ο Nasdaq έβαλε φρένο στο 6ήμερο σερί απωλειών

Wall Street 30.07.2026, 23:16
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Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με επίκεντρο την τεχνολογία
Τζούλη Καλημέρη

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Ανοδικά έκλεισε η Wall Street ανακάμπτοντας από το χθεσινό selloff που προκάλεσε η απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού με τις μετοχές των τσιπ να εκτοξεύονται και τη Microsoft να οδηγούν τα κέρδη.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,70%, κλείνοντας στις 7.437,63 μονάδες,ο Dow Jones κατά 613,92 μονάδες ή 1,2%, στις 52.208,06 μονάδες και ο Nasdaq κατά 2,8% στις ‌25.122,18, τερματίζοντας το εξαήμερο πτωτικό σερί.

Η Microsoft σημείωσε άνοδο 15,51%, ενισχύοντας την χρηματιστηριακή της αξία κατά σχεδόν 500 δισ. δολάρια. Την Τετάρτη, η Microsoft ανακοίνωσε έσοδα για το τέταρτο οικονομικό της τρίμηνο που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών και ανακοίνωσε αύξηση 43% στον βασικό τομέα υπηρεσιών cloud Azure, η οποία επίσης υπερέβη τις προσδοκίες της αγοράς.

Επίσης, ανέφερε κεφαλαιουχικές δαπάνες κάτω από τις εκτιμήσεις και δήλωσε ότι αναμένει να συνεχίσει να παράγει μετρητά κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2027 που μόλις ξεκίνησε.

Φέτος, οι επενδυτές έχουν τρομοκρατηθεί από τις μεγάλες δαπάνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Οι αρνητικές αναφορές ταμειακών ροών από την Alphabet και την Teslaτην περασμένη εβδομάδα πυροδότησαν μια έκρηξη πωλήσεων σε μετοχές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τις μετοχές τσιπ να βρίσκονται επίσης υπό πίεση, καθώς οι επενδυτές αμφισβήτησαν τις υψηλές αποτιμήσεις.

Η Meta Platforms  σημείωσε πτώση 7,95%, αφού η εταιρεία με τα μεγάλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε πτώση 91% στις ελεύθερες ταμειακές ροές σε ετήσια βάση, στα 784 εκατ. δολάρια, καθώς η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

«Αυτές είναι πραγματικά μετοχές-πεδίο μάχης. Οι επενδυτές δεν μπορούν να αποφασίσουν αν η απόδοση επένδυσης (ROI) των τεράστιων κεφαλαιουχικών δαπανών θα αξίζει τον κόπο ή όχι» εξηγεί στο Reuters ο Jed Ellerbroek, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management. «Η Microsoft έκανε χθες την εμφάνισή της και ίσως η Microsoft καταφέρει να αποχωρήσει από το στρατόπεδο του «πεδίου μάχης» και να γίνει μια μετοχή «αξιόπιστης νικήτριας της Τεχνητής Νοημοσύνης» προσθέτει.

Ο δείκτης τσιπ PHLX σημείωσε άνοδο 8,6%, με την Micron Technology να σημειώνει άνοδο 18,18%, την Sandisk 25,53% και την Advanced Micro Devices 12,91%.

Η μετοχή της Αmazon αυξήθηκε κατά 3,76% και της Apple υποχώρησε 1,33%, με τις δύο εταιρείες να ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Τα μάκρο

Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με το χαμηλότερο από το αναμενόμενο ρυθμό το δεύτερο τρίμηνο ενώ ο πληθωρισμός τον Ιούνιο παρέμεινε πολύ πάνω από τον στόχο της Federal reserve, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου την Πέμπτη.

Το ΑΕΠ αυξήθηκε μόλις κατά 1,5% για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας προσαρμοσμένα σε εποχικότητα και πληθωρισμό. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν ρυθμό ανάπτυξης 1,8%, μετά την αύξηση 2,1% στο πρώτο τρίμηνο.

Μια ξεχωριστή έκθεση έδειξε ότι ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο οποίος είναι ο κύριος δείκτης πρόβλεψης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, μειώθηκε εποχικά προσαρμοσμένος κατά 0,1% σε μηνιαία βάση, θέτοντας τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού στο 3,7%. Οι μετρήσεις ήταν σύμφωνες με τις προβλέψεις.

Η αγορά ομολόγων

 Το τριανταετές κόστος δανεισμού των ΗΠΑ εκτοξεύτηκε στο υψηλότερο σημείο του από το 2007 την Πέμπτη, παρά το γεγονός ότι η Fed διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια. Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου αυξήθηκε έως και 5,24% από περίπου 5,12% πριν από την ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας.

Η αγορά ομολόγων έστειλε μήνυμα στον νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς, καθώς στον τίτλο ενσωματώνονται οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό μακροπρόθεσμα.

Η απόδοση του διετούς είχε διακυμάνσεις μετά την ανακοίνωση και σήμερα υποχωρεί στο 4,229%  μια εκτίμηση της αγοράς ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές είναι πιο ήπιες αλλά αβέβαιες.

Οι αναλυτές της Deutsche Bank επισήμαναν ότι οι επενδυτές χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επενδυτές πουλούσαν αμερικανικά ομόλογα και αναφέρουν ότι οι οικονομολόγοι της εξακολουθούν να αναμένουν ότι η Fed θα αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης φέτος κάτι που σημαίνει αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο.

«Ωστόσο, εκτιμούν ότι η FOMC δεν είναι πιθανό να αντλήσει μεγάλη άνεση από τη χθεσινή αντίδραση της αγοράς, καθώς η άνοδος των επιτοκίων μακροπρόθεσμης διάρκειας, σε συνδυασμό με τη μείωση των πραγματικών μελλοντικών αποδόσεων, υποδηλώνει αμφιβολίες σχετικά με την επικείμενη επιστροφή της σταθερότητας των τιμών» ανέφεραν οι αναλυτές.

Πετρέλαιο

Με απώλειες έκλεισε τη συνεδρίαση το πετρέλαιο μετά την πρόταση της Σαουδικής Αραβίας για τη δημιουργία ναυτικής συμμαχίας με στόχο την προστασία της ασφάλειας των θαλάσσιων περασμάτων.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, σημείωσαν απώλειες σχεδόν 2% κλείνοντας στα 89,03 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate μειώθηκαν περίπου 1% κλείνοντας στα 83,59 δολάρια το βαρέλι.

Χρυσός

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο καθώς το δολάριο ΗΠΑ αποδυναμώθηκε και ο πληθωρισμός υποχώρησε σύμφωνα με τις προσδοκίες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού κατέγραψαν άνοδο κατά 1,81% στα 4.171,30 δολάρια.

Το δολάριο υποχώρησε κατά 0,9% καθώς ενισχύθηκε το γιεν, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι φέρει τα χαρακτηριστικά της επίσημης παρέμβασης του Τόκιο για να στηρίξει ένα νόμισμα που έχει υποχωρήσει σε χαμηλά τεσσάρων δεκαετιών έναντι του δολαρίου.

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