Εκπρόσωπος Κομισιόν για Κυπριακό: Είμαστε έτοιμοι για ενεργό ρόλο με όλα τα εργαλεία που έχουμε

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Την προσήλωση της ΕΕ στην επανένωση της Κύπρου, στη βάση της διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ, επανέλαβε ερωτηθείς σχετικά στην ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Αντιπροέδρου, Ραφαέλε Φίτο, Ματσίε Μπερστέσκι.

Όπως είπε η Κομισιόν είναι έτοιμη να διαδραματίσει «ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία με όλα τα μέσα και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, και σε αυτό το πλαίσιο, στις 30, 13 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο, Ραφαέλε Φίτο ως ειδικό εντεταλμένο επίτροπο για την Κύπρο».

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής θα συμβάλ

λει στη διαδικασία του Κυπριακού

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο «ο Αντιπρόεδρος Φίτο θα συμβάλει στη διαδικασία διευθέτησης στο πλαίσιο του ΟΗΕ σε στενή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, την προσωπική απεσταλμένη, απεσταλμένη για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν και θα συνεργαστεί επίσης με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και συνομιλητές για να προετοιμάσει το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας συνολικής και διαρκούς λύσης για όλη την Κύπρο».

Υπενθύμισε δε ότι ο Αντιπρόεδρος Φίτο θα επισκεφθεί την Παρασκευή την Κύπρο για πρώτη φορά στο νέο του ρόλο ως Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ.

Σε ερώτηση πώς θα συμβάλλει η ΕΕ ώστε να είναι δημιουργικοί και εποικοδομητική σε αυτή τη διαδικασία ώστε να υπάρξει λύση στο Κυπριακό, εφόσον δεν προβλέπεται συμμετοχή της στην διευρυμένη πενταμερή, ο εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου».

Σημείωσε ότι «είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία με όλα τα μέσα και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, και είμαστε επίσης έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε όλες τις σχετικές συναντήσεις».

Πηγή: in.gr