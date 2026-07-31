Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.575,23 μονάδες ο Γενικός Δείκτης, με άνοδο 0,13%

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Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια, με τις μετοχές της τεχνολογίας να βρίσκονται στο επίκεντρο, μετά τα ισχυρά τριμηνιαία αποτελέσματα των αμερικανικών κολοσσών Amazon και Microsoft που οδήγησαν χθες σε ισχυρή άνοδο τη Wall Street.

Η αγορά συμπλήρωσε πέντε ανοδικές συνεδριάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 4,71%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.575,23 μονάδες σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,13%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 33,44 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+2,10%), της Lamda Develompemt (+1,16%) και της Allwyn (+1,15%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (-1,44%), της Jumbo (-0,75%) και της Eurobank (-0,69%).

Ανοδικά κινούνται 60 μετοχές, 23 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Frigoglass (+3,37%) και Noval Property (+2,80%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Μοτοδυναμική (-2,52%) και Unibios (-2,34%).