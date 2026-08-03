 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι αγορές

Σήμερα λειτουργεί υποστηρικτικά το ότι οι διεθνείς τιμές του αργού υποχωρούν περισσότερο από 4%

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 03.08.2026, 10:39
Σχολιάστε
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι αγορές
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα, με την απότομη αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου να αντισταθμίζει τις επίμονες μακροοικονομικές ανησυχίες και να ενισχύει το επενδυτικό κλίμα στις αγορές.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,35% στις 651 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,09% στις 10.858 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 1,27% στις 25.954 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 1,01% στις 8.595 μονάδες.

Σε επίπεδο μεμονωμένων μετοχών, η AstraZeneca υποχωρεί κατά 7%, μετά από δημοσίευμα του Reuters σύμφωνα με το οποίο η φαρμακοβιομηχανία βρίσκεται σε προκαταρκτικές συνομιλίες με τη Bristol Myers Squibb για πιθανή συγχώνευση. Εφόσον προχωρήσει, η συμφωνία θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία παγκοσμίως, με χρηματιστηριακή αξία που προσεγγίζει τα 400 δισ. δολάρια.

Ανοδικά από την άλλη, κινείται η Prysmian, με κέρδη 1%, μετά από δημοσίευμα του Bloomberg ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Atkore.

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν τον προηγούμενο μήνα με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, στηριζόμενες στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, τα οποία βοήθησαν τους επενδυτές να απορροφήσουν τους κραδασμούς από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για τις αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Στο μεταξύ σήμερα, υποστηρικτικά λειτουργεί το ότι οι διεθνείς τιμές του αργού υποχωρούν περισσότερο από 4%, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι σήμερα έχουν προγραμματιστεί απευθείας συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους.

Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι ανέβαλε προγραμματισμένο στρατιωτικό πλήγμα, επιδιώκοντας την επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Η εξέλιξη αυτή προσέφερε άμεση ανακούφιση στις ευρωπαϊκές αγορές, ιδιαίτερα σε κλάδους με υψηλή ενεργειακή εξάρτηση.

Η πτώση των ενεργειακών τιμών ενισχύει κυρίως τις μετοχές των βιομηχανικών επιχειρήσεων, των ταξιδιωτικών εταιρειών και των εταιρειών καταναλωτικών αγαθών, οι οποίες είχαν δεχθεί πιέσεις το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολόγησαν τα τελικά στοιχεία για τους δείκτες PMI μεταποίησης του Ιουλίου στην Ευρωζώνη, τα οποία έδειξαν σταθεροποίηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν και τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία, ως ένδειξη για την πορεία της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές
Euronext Athens: Στην πρώτη «πεντάδα» των αποδόσεων και τον Ιούλιο 
Markets

Γιατί μπήκε ξανά στην παγκόσμια ελίτ το ΧΑ - Πώς ξεχώρισε
Ασιατικά χρηματιστήρια: Πιέσεις στις αγορές λόγω PMI και Μέσης Ανατολής
Ασία

Πιέσεις στις αγορές της Ασίας λόγω PMI και Μέσης Ανατολής
Χρυσός: Σταθεροποιείται καθώς το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή Τραμπ για επίθεση στο Ιράν
Commodities

Ο χρυσός σταθεροποιείται μετά την αναβολή επίθεσης κατά Ιράν
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 84 δολ. εν μέσω ελπίδων για συμφωνία με το Ιράν
Commodities

Βουτιά στο πετρέλαιο - Νέες διαπραγματεύσεις Τραμπ με Ιράν
Wall Street: Οι αγορές περιμένουν το τεστ της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ
Markets

Οι αγορές περιμένουν το τεστ της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
AstraZeneca: Συγχώνευση-μαμούθ 400 δισ. δολαρίων με την BMS
World

Kοντά σε mega deal 400 δισ. AstraZeneca και Μyers

Η συμφωνία AstraZeneca - BMS θα δημιουργούσε την τέταρτη μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία παγκοσμίως με βάση τη χρηματιστηριακή αξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγορά εργασίας: Τα παράδοξα του πρώτου τριμήνου της χρονιάς
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα παράδοξα της αγοράς εργασίας - Οι αριθμοί της ΔΥΠΑ

Η αύξηση προήλθε από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημείωσαν αύξηση κατά 2,1%

Κώστας Παπαδής
Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά
World

Crocs: Ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε έσοδα για πρώτη φορά

Τα έσοδα της Crocs από απευθείας πωλήσεις προς καταναλωτές αυξήθηκαν κατά 13% στα 559 εκατ. δολάρια

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Κλείνει τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ
World

Η Κίνα έκλεισε τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ

Στα τέλη Ιουλίου η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές σπανίων γαιών σε 14 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Τουρισμός: Οι προορισμοί που υποδέχθηκαν περισσότερους επισκέπτες
Τουρισμός

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του τουριστικού χάρτη

Η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά διευρύνουν τη δυναμική τους, ενώ μικρότεροι προορισμοί, όπως η Σάμος και η Σκιάθος, κερδίζουν εντυπωσιακά ποσοστά.

Λάμπρος Καραγεώργος
Μειώσεις τιμών: Έως 1.200 προϊόντα και 60 εταιρείες στο πρόγραμμα από 1η Σεπτεμβρίου
Economy

Η μάχη των 1.200 προϊόντων – Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στις μειώσεις τιμών

Περισσότερες από 40 επιχειρήσεις έχουν ήδη καταθέσει κωδικούς με μειώσεις τιμών - Η μέση έκπτωση εκτιμάται στο 6%-7%

Δημήτρης Χαροντάκης
Γουόρς: Ζήτησε ένα μήνυμα από την αγορά – Η αγορά τού απάντησε
World

Γουόρς: Ήθελε να ακούσει τις αγορές και πήρε... ηχηρό μήνυμα

Τα σημεία ανησυχίας των οικονομολόγων στα μηνύματα που έστειλε ο κεντρικός τραπεζίτης της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς κάνει τη ζωή ακριβότερη
Tεχνητή νοημοσύνη

Το κρυφό κόστος της ΑΙ και πώς φθάνει στις... τσέπες μας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη φουσκώνει τον πληθωρισμό αυξάνοντας τις τιμές από την ενέργεια και το νερό μέχρι τις κονσόλες

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Περισσότερα από Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές

Σήμερα λειτουργεί υποστηρικτικά το ότι οι διεθνείς τιμές του αργού υποχωρούν περισσότερο από 4%

Ασιατικά χρηματιστήρια: Πιέσεις στις αγορές λόγω PMI και Μέσης Ανατολής
Ασία

Πιέσεις στις αγορές της Ασίας λόγω PMI και Μέσης Ανατολής

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Χρυσός: Σταθεροποιείται καθώς το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή Τραμπ για επίθεση στο Ιράν
Commodities

Ο χρυσός σταθεροποιείται μετά την αναβολή επίθεσης κατά Ιράν

Ο χρυσός αυξήθηκε κατά 0,7% στα 4.068,54 δολάρια, ενώ ασήμι και παλλάδιο σημείωσαν άνοδο άνω του 1%

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 84 δολ. εν μέσω ελπίδων για συμφωνία με το Ιράν
Commodities

Βουτιά στο πετρέλαιο - Νέες διαπραγματεύσεις Τραμπ με Ιράν

Το πετρέλαιο έπεσε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν τη Δευτέρα

Wall Street: Οι αγορές περιμένουν το τεστ της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ
Markets

Οι αγορές περιμένουν το τεστ της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ

Οι επενδυτές θα αξιολογήσουν τα στοιχεία για την απασχόληση και τις ανακοινώσεις κορυφαίων εταιρειών, αναζητώντας ενδείξεις για την επόμενη κίνηση της Fed

Crypto: Νέα εποχή για την ελληνική αγορά – Ορόσημο η αδειοδότηση εταιρειών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Kρυπτονομίσματα

«Ποδαρικό» κάνουν τα crypto στην ελληνική αγορά

Τα crypto προσφέρουν πρόσβαση στην αγορά όλο το εικοσιτετράωρο και δυνατότητα άμεσης κατοχής και διαχείρισης των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μέσω προσωπικού wallet

Wall Street: Άνοδος και θετικό κλείσιμο σε έναν ασταθή Ιούλιο
Wall Street

Άνοδος και θετικό κλείσιμο σε έναν ασταθή Ιούλιο στην Wall Street

Ο δείκτης S&P 500 έκλεισε υψηλότερα την Παρασκευή καθώς η Amazon εκτοξεύτηκε - Ο Dow σημείωσε τέταρτο συνεχόμενο κερδοφόρο μήνα στη Wall Street

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές

Σήμερα λειτουργεί υποστηρικτικά το ότι οι διεθνείς τιμές του αργού υποχωρούν περισσότερο από 4%

Φωτιές: Ξεκινά η καταγραφή των ζημιών – Τι προβλέπεται για τις αποζημιώσεις
Κοινωνία

Ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγείσες από τις φωτιές περιοχές - Οι αποζημιώσεις

Στην αποζημίωση που δικαιούνται οι πληγέντες μετά τις καταστροφικές φωτιές σε όλη τη χώρα, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος

TITAN: Απόκτηση ιδίων μετοχών έως 20 εκατ. ευρώ
Business

TITAN: Απόκτηση ιδίων μετοχών έως 20 εκατ. ευρώ

Η φαρμογή του νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της TITAN στο Euronext Brussels και στο Euronext Athens θα διαρκέσει μέχρι την 31η Μαρτίου 2027

Euronext Athens: Στην πρώτη «πεντάδα» των αποδόσεων και τον Ιούλιο 
Markets

Γιατί μπήκε ξανά στην παγκόσμια ελίτ το ΧΑ - Πώς ξεχώρισε

Τι λέει η Deutsche Bank για τις επιδόσεις του Euronext Athens - Πώς αντέδρασαν οι ελληνικές μετοχές στη διεθνή αβεβαιότητα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασιατικά χρηματιστήρια: Πιέσεις στις αγορές λόγω PMI και Μέσης Ανατολής
Ασία

Πιέσεις στις αγορές της Ασίας λόγω PMI και Μέσης Ανατολής

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Χρυσός: Σταθεροποιείται καθώς το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή Τραμπ για επίθεση στο Ιράν
Commodities

Ο χρυσός σταθεροποιείται μετά την αναβολή επίθεσης κατά Ιράν

Ο χρυσός αυξήθηκε κατά 0,7% στα 4.068,54 δολάρια, ενώ ασήμι και παλλάδιο σημείωσαν άνοδο άνω του 1%

Αύγουστος «θερμότερος από το συνηθισμένο» στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει σε Ελλάδα
Κλιματική αλλαγή

Αύγουστος «θερμότερος από το συνηθισμένο» στην Ευρώπη – Τι συμβαίνει σε Ελλάδα

Τι προκαλεί τις καυτές θερμοκρασίες στην Ευρώπη - Τι επίδραση έχουν το Ελ Νίνιο και άλλοι παράγοντες

Πυρκαγιές: Ξεπερνούν ήδη τα 3 δισ. ευρώ σε κόστος στην Ευρώπη
World

Βαρύς ο λογαριασμός των πυρκαγιών - Ξεπερνά ήδη τα 3 δισ. το κόστος

Ανάλυση των Financial Times δείχνει το τεράστιο οικονομικό κόστος στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης
Economy

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης

Η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 531.000,00 ευρώ από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025

AstraZeneca: Συγχώνευση-μαμούθ 400 δισ. δολαρίων με την BMS
World

Kοντά σε mega deal 400 δισ. AstraZeneca και Μyers

Η συμφωνία AstraZeneca - BMS θα δημιουργούσε την τέταρτη μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία παγκοσμίως με βάση τη χρηματιστηριακή αξία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
H Γιουβέντους ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόλο Μουανί
Business of Sport

Στη Γιουβέντους ο Κόλο Μουανί έναντι 50 εκατ.

Ανακοινώθηκε από τη Γιουβέντους ο Κόλο Μουανί, με τη μεταγραφή του Γάλλου επιθετικού να φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ.

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο μέχρι τις 7 Αυγούστου
Economy

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο μέχρι τις 7 Αυγούστου

Ποια επιδόματα καταβάλλονται την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 84 δολ. εν μέσω ελπίδων για συμφωνία με το Ιράν
Commodities

Βουτιά στο πετρέλαιο - Νέες διαπραγματεύσεις Τραμπ με Ιράν

Το πετρέλαιο έπεσε μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν τη Δευτέρα

Greece Plans €4.7 Billion in Early Debt Repayments by Year-End
English Edition

Greece Plans €4.7 Billion in Early Debt Repayments by Year-End

Greece plans €4.7 billion in early debt repayments by year-end, aiming to cut borrowing needs, strengthen market confidence and reduce its debt ratio.

Η Ιταλία βάζει εισιτήριο στις παραλίες
World

Η Ιταλία βάζει εισιτήριο στις παραλίες

Το 70% των ακτών σε ορισμένες περιοχές της Ιταλίας βρίσκεται υπό ιδιωτική διαχείριση, με τους λουόμενους να πληρώνουν έως και 60 ευρώ την ημέρα για ομπρέλα και ξαπλώστρες

Γιώργος Μαζιάς
Καταναλωτές: Όταν το κινητό αποφασίζει τι θα μπει στο καλάθι
Τεχνολογία

Όταν το κινητό αποφασίζει τι θα μπει στο καλάθι

Νέες εφαρμογές αξιολόγησης της ποιότητας τροφίμων και άλλων προϊόντων ανατρέπουν τις αγοραστικές συνήθειες που έχουν οι καταναλωτές – Πόσο αξιόπιστες είναι όμως οι αξιολογήσεις τους;

Μάρθα Καϊτανίδη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies