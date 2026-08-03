 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει «καύσιμα» για υψηλότερα

Η αγορά αναμένει τα κρίσιμα εταιρικά αποτελέσματα που θα δημοσιευτούν αυτήν την εβδομάδα

Xρηματιστήριο Αθηνών 03.08.2026, 11:03
Σχολιάστε
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει «καύσιμα» για υψηλότερα
Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ήπια ανοδικά κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, με το κλίμα να είναι βελτιωμένο λόγω της πτώσης του πετρελαίου, ενώ η αγορά αναμένει τα κρίσιμα εταιρικά αποτελέσματα που θα δημοσιευτούν αυτήν την εβδομάδα.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,73% στις 2.588,47 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 23,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,1 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,79% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.601,93 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,24% στις 3.001,66 μονάδες.

Ανάσες δίνει η πτώση του πετρελαίου

Ανάσα στις διεθνείς αγορές δίνει η νέα στροφή στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι ακύρωσε τις στρατιωτικές επιθέσεις που είχαν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο. Η αποκλιμάκωση της έντασης έφερε ισχυρές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες υποχώρησαν σε χαμηλό τριών εβδομάδων, βελτιώνοντας αισθητά το επενδυτικό κλίμα διεθνώς.

Το θετικό διεθνές περιβάλλον βρίσκει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε μία από τις καλύτερες περιόδους των τελευταίων ετών. Ο Γενικός Δείκτης κινείται σε υψηλά 17ετίας, μάλιστα στην «καρδιά» του καλοκαιριού, όταν οι περισσότεροι ανέμεναν μια περίοδο χαμηλών τόνων και θερινής ραστώνης. Παρότι ο τραπεζικός κλάδος ολοκλήρωσε ουσιαστικά τον κύκλο των εταιρικών αποτελεσμάτων, στη συνεδρίαση της Παρασκευής έδειξε τα πρώτα σημάδια κόπωσης, όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της Fast Finance, Ηλίας Ζαχαράκης.

Το ενδιαφέρον της αγοράς περνά πλέον στις ενεργειακές μετοχές, καθώς η εβδομάδα ανήκει στη ΔΕΗ και τη METLEN, οι οποίες ανακοινώνουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Για τη ΔΕΗ, οι επενδυτές αναμένουν ενδείξεις για τα επόμενα επιχειρηματικά βήματα της διοίκησης, καθώς μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ο όμιλος διαθέτει σημαντική ρευστότητα που του επιτρέπει να εξετάσει νέες επενδυτικές και αναπτυξιακές κινήσεις.

Από την άλλη πλευρά, η εικόνα της METLEN προϊδεάζει για ένα ισχυρό τρίμηνο, με την αγορά να εκτιμά ότι τα αποτελέσματα ενδέχεται να αποτελέσουν θετική έκπληξη και να σηματοδοτήσουν την οριστική υπέρβαση της περιόδου αδυναμίας που είχε παρουσιάσει η μετοχή το προηγούμενο διάστημα.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΛΧΑ σημειώνει άλμα 3,21%, με τον Aktor να κερδίζει 2,50%. Άνω του 1% είναι η άνοδος σε Τιτάν, Εθνική, CrediaBank, Metlen, Cenergy, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Allwyn και Κύπρου.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Βιοχάλκο, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Alpha Bank, Optima Bank, Λάμδα, ΟΤΕ, ΔΑΑ, Jumbo και Eurobank. Στον αντίποδα, ήπια πτωτικά κινούνται οι Motor Oil και Aegean, με τις Coca Cola, Helleniq Energy και Πειραιώς να χάνουν πάνω από 1%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έγραψε» τις 2.600 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Έγραψε» τις 2.600 μονάδες το ΧΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Διστάζει» στις 2.600 μονάδες η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Διστάζει» στις 2.600 μονάδες το ΧΑ
Γιεν: Η ιστορική παρέμβαση Τόκιο – Ουάσιγκτον δίνει καύσιμα ανόδου
Συνάλλαγμα

Γιατί οι ΗΠΑ στηρίζουν το γιεν - Σενάρια για νέα παρέμβαση
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει «καύσιμα» για υψηλότερα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρίσκει «καύσιμα» για υψηλότερα το ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές
Euronext Athens: Στην πρώτη «πεντάδα» των αποδόσεων και τον Ιούλιο 
Markets

Γιατί μπήκε ξανά στην παγκόσμια ελίτ το ΧΑ - Πώς ξεχώρισε

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΘ: Τι μπαίνει – τι βγαίνει από το καλάθι
Economy

Τι μπαίνει - τι βγαίνει από το καλάθι της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση διαβουλεύεται με το σύνολο σχεδόν του φάσματος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου εν όψει ΔΕΘ

Ντίνος Σιωμόπουλος
Εστίαση: Οι νέοι πρωταγωνιστές – Από efood έως McDonald’s σε θέση μάχης
Business

Από το efood στα McDonald's: Τα deals που ξαναγράφουν την εστίαση

Πώς διαμορφώνεται η ελληνική εστίαση σήμερα και ποιες είναι οι τάσεις που καθορίζουν τον κλάδο διεθνώς;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κοσμήματα: Οι ευκαιρίες στη γαλλική αγορά των 5,8 δισ. ευρώ και οι ανταγωνιστές
Business

Η αγορά των 5,8 δισ. και η... ευκαιρία της Ελλάδας

Τι αναφέρει η έκθεση της ελληνικής πρεσβείας στη Γαλλία για τα ελληνικήα κοσμήματα – Πού πρέπει να ποντάρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις – Τι ζητούν οι καταναλωτές

Γιώργος Μανέττας
Γιεν: Η ιστορική παρέμβαση Τόκιο – Ουάσιγκτον δίνει καύσιμα ανόδου
Συνάλλαγμα

Γιατί οι ΗΠΑ στηρίζουν το γιεν - Σενάρια για νέα παρέμβαση

Οι επενδυτές κλείνουν τις short θέσεις - Σκαρφαλώνει το γιεν και έναντι των άλλων νομισμάτων όπως το ευρώ και η στερλίνα

Τζούλη Καλημέρη
Πυρκαγιές: Ξεπερνούν ήδη τα 3 δισ. ευρώ σε κόστος στην Ευρώπη
World

Βαρύς ο λογαριασμός των πυρκαγιών - Ξεπερνά ήδη τα 3 δισ. το κόστος

Ανάλυση των Financial Times δείχνει το τεράστιο οικονομικό κόστος στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγορά εργασίας: Τα παράδοξα του πρώτου τριμήνου της χρονιάς
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα παράδοξα της αγοράς εργασίας - Οι αριθμοί της ΔΥΠΑ

Η αύξηση προήλθε από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης οι οποίες το πρώτο τρίμηνο του 2026 σημείωσαν αύξηση κατά 2,1%

Κώστας Παπαδής
Nike: Η πτώση του «βασιλιά των αθλητικών» στην Κίνα
World

Η πτώση του «βασιλιά των αθλητικών» στην Κίνα

H Nike απέναντι στην τάση «China Chic», τους εγχώριους ανταγωνιστές και την καταναλωτική συμπεριφορά των νέων της Κίνας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Κίνα: Κλείνει τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ
World

Η Κίνα έκλεισε τη στρόφιγγα των σπάνιων γαιών και στην ΕΕ

Στα τέλη Ιουλίου η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές σπανίων γαιών σε 14 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Αλέξανδρος Καψύλης
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έγραψε» τις 2.600 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Έγραψε» τις 2.600 μονάδες το ΧΑ

Σε νέα υψηλά 17 ετών βρίσκεται αυτήν την ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών - Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,25%

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιεν: Η ιστορική παρέμβαση Τόκιο – Ουάσιγκτον δίνει καύσιμα ανόδου
Συνάλλαγμα

Γιατί οι ΗΠΑ στηρίζουν το γιεν - Σενάρια για νέα παρέμβαση

Οι επενδυτές κλείνουν τις short θέσεις - Σκαρφαλώνει το γιεν και έναντι των άλλων νομισμάτων όπως το ευρώ και η στερλίνα

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει «καύσιμα» για υψηλότερα
Xρηματιστήριο Αθηνών

Βρίσκει «καύσιμα» για υψηλότερα το ΧΑ

Η αγορά αναμένει τα κρίσιμα εταιρικά αποτελέσματα που θα δημοσιευτούν αυτήν την εβδομάδα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι αγορές
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά οι ευρωαγορές

Σήμερα λειτουργεί υποστηρικτικά το ότι οι διεθνείς τιμές του αργού υποχωρούν περισσότερο από 4%

Euronext Athens: Στην πρώτη «πεντάδα» των αποδόσεων και τον Ιούλιο 
Markets

Γιατί μπήκε ξανά στην παγκόσμια ελίτ το ΧΑ - Πώς ξεχώρισε

Τι λέει η Deutsche Bank για τις επιδόσεις του Euronext Athens - Πώς αντέδρασαν οι ελληνικές μετοχές στη διεθνή αβεβαιότητα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ασιατικά χρηματιστήρια: Πιέσεις στις αγορές λόγω PMI και Μέσης Ανατολής
Ασία

Πιέσεις στις αγορές της Ασίας λόγω PMI και Μέσης Ανατολής

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν

Χρυσός: Σταθεροποιείται καθώς το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή Τραμπ για επίθεση στο Ιράν
Commodities

Ο χρυσός σταθεροποιείται μετά την αναβολή επίθεσης κατά Ιράν

Ο χρυσός αυξήθηκε κατά 0,7% στα 4.068,54 δολάρια, ενώ ασήμι και παλλάδιο σημείωσαν άνοδο άνω του 1%

Latest News
Ολυμπία Οδός: Διακοπή νυχτερινής κυκλοφορίας στον κόμβο Γαστούνης
Μεταφορές

Διακοπή νυχτερινής κυκλοφορίας στον κόμβο Γαστούνης

Η κυκλοφορία θα διακοπεί από τις 21:00 της Τρίτης 4 Αυγούστου έως τις 06:00 της Τετάρτης 5 Αυγούστου

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Έγραψε» τις 2.600 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Έγραψε» τις 2.600 μονάδες το ΧΑ

Σε νέα υψηλά 17 ετών βρίσκεται αυτήν την ώρα το Χρηματιστήριο Αθηνών - Ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 1,25%

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Μέτρα στήριξης οικογενειών θυμάτων πυρκαγιών
Τράπεζες

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Μέτρα στήριξης οικογενειών θυμάτων πυρκαγιών

Οι πρωτοβουλίες των συστημικών τραπεζών

Καστελλόριζο: Μεγάλη επιτυχία και ρεκόρ προσέλευσης για το 2ο Near & Far Kastellorizo International Festival
Tέχνη και Ζωή

Στο Καστελλόριζο συναντήθηκαν η τέχνη, ο πολιτισμός και η διασπορά

Το ακριτικό Καστελλόριζο μετατράπηκε για τέσσερις ημέρες σε έναν ζωντανό διεθνή πυρήνα πολιτισμού, τέχνης και σύνδεσης με τη διασπορά.

ΕΚΤ: Υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη- Τα νοικοκυριά μείωσαν τις δαπάνες
World

ΕΚΤ: Υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη- Τα νοικοκυριά μείωσαν τις δαπάνες

Η αβεβαιότητα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή «έβαλε κόφτη» στις δαπάνες των νοικοκυριών

ΟΑΣΘ: Επιπλέον 171 οδηγοί στο επόμενο διάστημα
Μεταφορές

Επιπλέον 171 οδηγοί στον ΟΑΣΘ στο επόμενο διάστημα

Στόχος οι νέοι οδηγοί να αρχίσουν να εργάζονται σταδιακά στον ΟΑΣΘ, από τα μέσα Αυγούστου και τον Σεπτέμβριο

ΠΟΜΙΔΑ: Πώς θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»
Ακίνητα

Πώς θα μπουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει πως είναι απόλυτα αναγκαία η δίμηνη παράταση της προθεσμίας για την έκδοση της «βεβαίωσης επιλεξιμότητας» για τα «κλειστά σπίτια»

Go Delivery (efood): Άλμα 74,73% το 2025 – Ο ρόλος του στόλου
Business

Go Delivery (efood): Άλμα 74,73% το 2025 – Ο ρόλος του στόλου

Ο κύκλος εργασιών της Go Delivery διαμορφώθηκε στα 159 εκατ. ευρώ έναντι 91 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση κατά 74,73%

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Διστάζει» στις 2.600 μονάδες η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Διστάζει» στις 2.600 μονάδες το ΧΑ

Το ΧΑ προσπαθεί να αφήσει πίσω του το επίπεδο των 2.500 μονάδων και να ανοίξει το δρόμο προς τον επόμενο στόχο των 2.650 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»
Economy

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»

Το έργο συνιστά μια ολοκληρωμένη δράση παρέμβασης για παιδιά 0-6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτών

Γουόρς: Επανεξετάζει το πρόγραμμα των συνεδριάσεων της Fed
World

Γουόρς: Επανεξετάζει το πρόγραμμα των συνεδριάσεων της Fed

Οι προτάσεις του Γουόρς για το ρυθμό συνεδριάσεων της Fed για τη νομισματική πολιτική

Société Générale: Η «Οδύσσεια του πετρελαίου»… οι ανατροπές στην Ερυθρά Θάλασσα
World

Η «Οδύσσεια του πετρελαίου» και οι ανατροπές στην Ερυθρά

Τι αναφέρει η Société Générale για την πορεία των τιμών του πετρελαίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ρεκόρ ταχύτητας ανέμου έφερε το φετινό μελτέμι – Πού καταγράφηκαν ριπές 150 χλμ/ώρα
Κοινωνία

Ρεκόρ ταχύτητας ανέμου έφερε το φετινό μελτέμι – Πού καταγράφηκαν ριπές 150 χλμ/ώρα

Πεντέλη, Κάρυστος και Ρέθυμνο περιλαμβάνονται στις περιοχές όπου το μελτέμι ήταν ιδιαίτερα ισχυρό.

Τσίπρας: Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες, η Ελλάδα μας πληγώνει
Πολιτική

Τσίπρας: Όπου και να σταθούμε αυτές τις μέρες, η Ελλάδα μας πληγώνει

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας τονίζει ότι «δεν πρέπει να δεχτούμε ότι αυτή η τραγωδία είναι η δραματική απάντηση στην κλιματική κρίση» – Συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών πυροσβεστών

Αμπελουργοί: Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών
AGRO

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών

Ποιοι αμπελουργοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης

PODCAST | Πανεπιστήμια χωρίς Σύνορα: Η Ελλάδα στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη και η περίπτωση του ΟΠΑ
Economics & Business Talks

Πανεπιστήμια χωρίς Σύνορα: Η Ελλάδα στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χάρτη και η περίπτωση του ΟΠΑ

Σε αυτό το επεισόδιο o Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης και ο Πρύτανης του ΟΠΑ συζητούν για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και το μέλλον της διεθνοποίησης.

Ελένη Στεργίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies