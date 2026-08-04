Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχούν οι traders για τις αγορές

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Μια κρίσιμη περίοδος ξεκινά για τα αμερικανικά ομόλογα δημιουργώντας ανησυχία στους αναλυτές ότι οι αναταράξεις στην αγορά των 30 τρισ. δολαρίων θα μεταφερθούν και στις άλλες αγορές.

Τα αμερικανικά ομόλογα αποτελούν ένα σημαντικό δείκτη για την βραχυπρόθεσμη θεσμική ρευστότητα και οι αποδόσεις τους καθορίζουν τα επιτόκια για τρισ. δολάρια χρέους, από στεγαστικά δάνεια έως εταιρικά ομόλογα.

Είναι χαρακτηριστική η ρήση του συμβούλου Τζέιμς Κάρβιλ: «Παλιότερα πίστευα ότι αν υπήρχε μετενσάρκωση, θα ήθελα να επιστρέψω ως ο Πρόεδρος, ο Πάπας ή ως ένας παίκτης του μπέιζμπολ με ποσοστό 400. Αλλά τώρα θα ήθελα να επιστρέψω ως η αγορά ομολόγων. Μπορείς να τους εκφοβίσεις όλους.»

Η αγορά ήδη έδειξε τα δόντια της με τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων αν εκτοξεύονται υψηλότερα την τελευταία εβδομάδα του Ιούλιου, όταν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Fed, που αποφάσισε να αφήσει αμετάβλητα τα αμερικανικά επιτόκια.

Οι επενδυτές αμφισβήτησαν κατά πόσο η μεγαλύτερη κεντρική τράπεζα του πλανήτη είναι διατιθεμένη να αυξήσει τα επιτόκια, παρά τη γερακίσια ρητορική του νέου προέδρου της Κέβιν Γουόρς και να τιθασεύσει τον πληθωρισμό που παραμένει πάνω από το στόχο τους 2%.

«Οι αγορές αμφισβητούν το πόσο αφοσιωμένη είναι η Fed στο να περιορίσει τον πληθωρισμό» υπογραμμίζει ο Gennadiy Goldberg, επικεφαλής της στρατηγικής επιτοκίων των ΗΠΑ στην TD Securities.

Μέχρι την Παρασκευή που είχε καταλαγιάσει η ατμόσφαιρα, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου διαπραγματευόταν σε επίπεδα που γύριζαν το χρόνο πίσω στο 2007.

Εν τω μεταξύ, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του Δημοσίου είχε σημειώσει άνοδο, ξεπερνώντας το εύρος διακύμανσης που διατηρούνταν από τα τέλη του 2023, σύμφωνα με αναλυτή που επικαλείται το MarketWatch.

Στο πρόσφατο παρελθόν, όταν οι αποδόσεις των ομολόγων διαπραγματεύονταν σε αυτά τα επίπεδα ή γύρω από αυτά, η πίεση άρχισε να μεταδίδεται και σε άλλες αγορές, συχνά επιβαρύνοντας τις μετοχές. Υπογραμμίζοντας περαιτέρω την ανησυχητική φύση της αύξησης των μακροπρόθεσμων αποδόσεων την περασμένη εβδομάδα: Οι τιμές του αργού πετρελαίου κινήθηκαν χαμηλότερα, προκαλώντας περαιτέρω μείωση της συσχέτισης μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων.

«Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε για πόσο καιρό ακόμη άλλες αγορές περιουσιακών στοιχείων, ιδίως των μετοχών, μπορούν να αντέξουν τα επιτόκια σε αυτά τα επίπεδα χωρίς να υποχωρήσουν» τονίζει ο Bob Elliott.

Καθώς ο Γουόρς ολοκλήρωνε τη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Δημοσίου ξαφνικά κινήθηκαν υψηλότερα, ενώ οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων χαμηλότερα.

Η συμπίεση της καμπύλης των αποδόσεων

Αυτό οδήγησε σε δραματική συμπίεση της καμπύλης αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, δηλαδή της διαφοράς μεταξύ των αποδόσεων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ομολόγων. Σύμφωνα με ανάλυση της Dow Jones Market Data πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμπίεση της καμπύλης αποδόσεων κατά τη διάρκεια «Fed Day» από το 2023.

Καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο περαιτέρω ανόδου των επιτοκίων, ο δείκτης ICE BofAML MOVE, ο οποίος μετρά την αναμενόμενη μεταβλητότητα στην αγορά κρατικών ομολόγων, άρχισε να σημειώνει άνοδο και έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Μάιο.

Η κλίση των put ενός μήνα στο ETF iShares 20+ Year Treasury Bond (TLT) σημείωσε πρόσφατα απότομη άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό της από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Τα στοιχεία της Cboe Global Markets υπογραμμίζουν μια τεράστια αύξηση της υπονοούμενης μεταβλητότητας για τα put «out-of-the-money» (OTM) σε σχέση με τα call OTM, γεγονός που υποδηλώνει ακραία αμυντική αντιστάθμιση κινδύνου στις αγορές σταθερού εισοδήματος.

«Υπάρχει όλη αυτή η αβεβαιότητα γύρω από το Ιράν, καθώς και, σε κάποιο βαθμό, αβεβαιότητα σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Fed. Υπάρχουν και πολλά άλλα παράγοντες που προκαλούν αναταραχή στις αγορές» εκτιμά ο Goldberg.

Τι δείχνει η παρέμβαση στο γιεν

Ένα άλλο σημάδι ανησυχίας για αναταράξεις στην αγορά αμερικανικών ομολόγων έχουν ιχνηλατήσει αναλυτές στην ιστορική παρέμβαση της Ουάσιγκτον και του Τόκιο στην αγορά συναλλάγματος για να στηρίξουν το γιεν.

Βετεράνοι του κλάδου δήλωσαν στο CNBC ότι μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες της Ουάσιγκτον είναι να αποφευχθεί το σενάριο στο οποίο η Ιαπωνία θα χρειαζόταν να εκποιήσει μεγάλες ποσότητες ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου για να χρηματοδοτήσει μονομερή παρέμβαση, δεδομένου ότι η χώρα της Βόρειας Ασίας είναι ο μεγαλύτερος ξένος κάτοχος αμερικανικού δημόσιου χρέους.

Η Λουίζ Λου, επικεφαλής του τμήματος οικονομικών της Ασίας στην Oxford Economics,εκτιμά ότι αυτό ήταν «πιθανώς ένας από τους βασικούς λόγους» πίσω από τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

«Υπάρχει εδώ ένα στοιχείο αυτοσυντήρησης. Οι ασταθείς αγορές, που τροφοδοτούνται από ενδεχόμενες δημοσιονομικά επιθετικές πολιτικές της Ιαπωνίας, θα μπορούσαν να επεκταθούν στις αγορές κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ, αποσταθεροποιώντας το δολάριο.»

Οι επενδυτές αναμένουν μια σειρά από οικονομικά στοιχεία για να διαμορφώσουν τις εκτιμήσεις και κάποια δεν κινηθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις προετοιμάζονται για μεγαλύτερη αστάθεια.