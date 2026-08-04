Wall Street: Ισχυρή ώθηση από τα εταιρικά αποτελέσματα

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Ανοδικά κινούνται και σήμερα οι αμερικανικοί δείκτες, καθώς τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα ενισχύουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου και διατηρούν το θετικό momentum.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει κέρδη 1,22% στις 53.825 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει άνοδο 0,59% στις 7.645 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 1,23% στις 26.231 μονάδες.

Στο ταμπλό της Wall Street

Στο επίκεντρο σήμερα βρίσκεται η Palantir Technologies, η οποία κερδίζει περισσότερο από 15%, μετά την ανακοίνωση εντυπωσιακών αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο. Η ισχυρή επίδοση της εταιρείας συμπαρασύρει συνολικά τον τεχνολογικό κλάδο, με τη Micron να ενισχύεται κατά 3% και τη Marvell να καταγράφει άνοδο 7%.

Σημαντική ώθηση προσφέρει και η Caterpillar, η μετοχή της οποίας ενισχύεται κατά 9%, καθώς ο βιομηχανικός κολοσσός ανακοίνωσε καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο.

Το θετικό κλίμα έρχεται σε συνέχεια της ισχυρής συνεδρίασης της Δευτέρας, κατά την οποία ο Dow Jones έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό. Παράλληλα, η Amazon ξεπέρασε για πρώτη φορά το ορόσημο των 3 τρισ. δολαρίων σε χρηματιστηριακή αξία, ενώ σημαντικά κέρδη κατέγραψαν επίσης οι Nvidia, Meta Platforms, Alphabet και Microsoft.

Μετά τη χθεσινή άνοδο, ο δείκτης S&P 500 απέχει πλέον μόλις 0,27% από την επίτευξη νέου ενδοσυνεδριακού ιστορικού υψηλού.

«Η επενδυτική διάθεση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή στην αρχή του μήνα», σχολίασε ο ανώτερος οικονομολόγος της Interactive Brokers, Χοσέ Τόρες. Όπως σημείωσε, τα τελευταία στοιχεία για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τα εταιρικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται, ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών ότι οι προοπτικές απόδοσης κεφαλαίων παραμένουν ελκυστικές, ειδικά μετά τη σημαντική διόρθωση που είχε προηγηθεί στον τεχνολογικό κλάδο.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον και στα νέα μακροοικονομικά στοιχεία που αναμένονται εντός της ημέρας, μεταξύ των οποίων οι εργοστασιακές παραγγελίες Ιουνίου και τα στοιχεία για το διεθνές εμπόριο.

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η SpaceX, η οποία πρόκειται να ανακοινώσει τα πρώτα τριμηνιαία αποτελέσματά της ως εισηγμένη εταιρεία, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 2%.